La Liga, entretanto, cuenta a este diario que está manteniendo un contacto permanente con el Alhama para recabar información y piden una prudencia absoluta ante los hechos publicados. La Federación Española de fútbol (FEF) no ha querido, en cambio, hacer declaraciones sobre el caso. FUTPRO, a través de un comunicado, relata que desde hace meses son conocedores de los hechos que suceden en el vestuario del Alhama y que ya han empezado distintas acciones legales para denunciar los tratos vejatorios y poner fin a esta situación.

El primer paso ha sido enviar un burofax en el cual se pedía una investigación interna y apartar al técnico, Randri García, hasta que no se clarifiquen los hechos. La AFE, por su parte, ha hecho de intermediario para una parte de la plantilla defienda que en ningún momento se han sentido acosadas con los hechos publicados. «Las jugadoras que firmamos este comunicado queremos comunicar que es falso que hayamos denunciado un supuesto comportamiento inapropiado por parte del entrenador. No estamos de acuerdo en acusar al entrenador como un acosador sexual, algo que es de una enorme gravedad.

Además, queremos subrayar que en ningún momento nos hemos sentido acosadas con gestos o hechos que pudieran vulnerar nuestra dignidad e intimidad personal y profesional», afirman 17 de las jugadoras de la plantilla del Alhama ElPozo que han querido firmar con su nombre y apellidos el texto, que son Laura Martínez, Carmen Fresneda, Judith Caravaca, Lena Pérez, Lucía Ramírez, Oli Oprea, Aldrith Quintero, Daniela Arques, Helena Torres, Astrid Álvarez, Jade Boho Sayo, Miriam ‘Kuki’ Rodríguez, Marina Martí, Raquel Pinel, Raquel Morcillo, Clara Román y Charity ‘Xaxa’ Adule firman el comunicado conjunto.

El mismo, sin embargo, no está refrendado por Nerea Vicente, Andrea Carid, Erica Sastre, Lucía Martínez y Noelia Gil. Alguna de ellas, según ha podido saber esta Redacción, no pertenece a AFE.

Una exjugadora dice que está en tratamiento psicológico

Nazaret Segura, futbolista canaria que militó en el Alhama ElPozo en 2020, aseguró ayer en la Cadena Ser que «tuve que aguantar insultos del entrenador, que además es el jefe del club. Me decía que estaba gorda delante de todas. Yo saltaba porque no lo veía bien y esto ya no le gustaba. Vio que las chicas no iban con él, que me apoyaban a mí, pero sin decírselo a él porque es el dueño del club. Decidí irme porque no iba aguantar los insultos. He tenido que ir al psicólogo y todavía estoy fatal. Conozco a más jugadoras que se fueron por culpa de él y no he vuelto a jugar».