Se acabó la mala fortuna del Fútbol Club Cartagena en los días grandes. Los de Luis Carrión dieron ayer un puñetazo sobre la mesa para espantar a los fantasmas del pasado en un partido sobre el que recaía toda la presión. A sabiendas de que era una ocasión única, el conjunto albinegro tuvo la actitud, la intensidad y, sobre todo, la paciencia para aprovecharla a pesar de una primera mitad que no invitaba demasiado al optimismo.

Puso Carrión sobre el campo lo que su equipo necesitaba para vencer a los rojillos. Martos regresó al lateral izquierdo, Musto al doble pivote y Franchu apareció en el extremo izquierdo para amenazar al rival en un estado de forma óptimo. No obstante, el rival tenía preparado un plan contra el desborde y la asociación interior que no dejó fluir el juego albinegro. La entrada de Ortuño a la hora de partido, cuando se empezaron a abrir los espacios en un Mirandés más animado en ataque, lo cambió todo. Tres ocasiones claras en cinco minutos y el gol de la victoria. Luis Carrión se vuelve a apuntar un punto.

En el tramo final fue Aarón Escandell el hombre más destacado con tres paradas milagrosas que mantuvieron el 1 a 0. Un marcador que permite al FC Cartagena volver al play off diecisiete jornadas después habiendo recortado ocho puntos al Albacete.

Comenzó a correr el cronómetro y el Cartagena se echó encima del Mirandés con una fuerte presión sobre campo contrario que le permitió manejar el balón en los primeros compases. Se tantearon los dos equipos, establecieron sus roles y las llegadas no se hicieron esperar. De Blasis merodeó el área para sacar un peligroso centro que se quedó sin remate y los rojillos contestaron con dos jugadas, una por cada banda, que no finalizaron con tiro.

El primer disparo llegó en las botas de Jairo Izquierdo, que se probó desde el vértice del área grande escorado a la derecha y recortando hacia dentro, pero el balón no cogió toda la rosca que hubiera querido el tinerfeño y se marchó cerca del palo largo. Borja Valle tuvo la siguiente tras una combinación del propio Jairo y De Blasis con pared en la banda opuesta, sin embargo, la envió demasiado cruzado el delantero cuando el argentino lo había encontrado en buena posición dentro del área.

El cuadro de Luis Carrión supera al Albacete en la tabla y se coloca sexto con 53 puntos

No renunció el Mirandés al ataque para quitarse de encima el dominio local y asustar a un Cartagena más cómodo. Fue la contra el antídoto y así llegó el primer remate burgalés, obra de Jofre Carreras de cabeza demasiado alto. En ese contexto se rompió un poco el encuentro, pero las imprecisiones de ambos conjuntos en la zona delicada del campo no permitieron ver ocasiones de gol durante bastantes minutos.

Se estabilizó el choque pasada la media hora de juego, pero las ocasiones siguieron sin aparecer. Los mirandeses controlaron la movilidad de Jairo, fijaron a De Blasis y ataron en corto a Franchu para evitar el peligro en ataque. Así, el tramo final de la primera parte fue perdiendo fluidez poco a poco hasta que un último destello puso el susto en la grada albinegra. Una buena acción de ataque de los de Joseba Etxeberria en el último minuto terminó con el disparo de Pinchi buscando el poste más alejado de la portería de Aarón Escandell y el valenciano tuvo que volar para preservar el empate en el marcador y salvar el gol psicológico que hubiera supuesto marcharse en desventaja al descanso.

Comenzó la segunda mitad y con ella continuó el mismo guion de partido. El cuadro cartagenero adelantó sus líneas para presionar al rival y el Mirandés se protegió replegado. No obstante, fue una clara opción para los mirandesistas la que abrió el partido. En una jugada aislada, la pelota llegó a Raúl García, que condujo en la frontal y abrió a Jofre a la derecha. El extremo recortó sobre la defensa de Iván Martos y sacó un zapatazo con la derecha que buscaba la escuadra y que, para suerte albinegra, se estrelló con la madera cuando Escandell parecía batido.

El acercamiento de los rojillos destapó los mejores minutos del Cartagena, que también coincidieron con la entrada en el campo de Alcalá por Kiko Olivas y Ortuño por Franchu. Calero sirvió un centro desde lejos que supero a la zaga burgalesa y botó en la línea del área pequeña, pero al que no llegó Valle por centímetros en boca de gol. Al siguiente minuto fue Jairo el que repitió la fórmula buscando al recién ingresado Ortuño con un pase muy vertical que se complicó para Herrero tras dos rebotes en sus propios zagueros.

El conjunto portuario apretó sobre la hora de partido y amenazó de nuevo la portería contraria por mediación de Alfredo. Musto encontró al delantero yeclano dentro del área con un pase tocado y el punta la puso de primeras sobre la llegada de Valle al segundo palo, pero su golpeo se quedó entre medias de un tiro y un pase y el de Ponferrada tampoco llegó. La insistencia del equipo y la intención de Ortuño dieron finalmente sus frutos con el gol. Musto peinó en primera instancia un saque de esquina botado por De Blasis y el de Yecla remató la jugada sin piedad con un cabezazo al fondo de las mallas.

Damián Musto, que vio la quinta amarilla en la primera mitad, tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias en el gemelo siendo sustituido por Eteki. El tramo final no fue ningún paseo para los albinegros, ya que el Mirandés quemó todas sus naves buscando el empate. En el 80 la tuvo Borja Valle con un tiro bloqueado en el área pequeña tras una buena jugada de Jairo, pero más clara fue la de Nico Serrano dentro del área con un golpeo cruzado que desvió Martos en su intento por defender y que Aarón Escandell tuvo que sacar con una estirada soberbia.

Se convirtió en el héroe del partido el guardameta evitando hasta en tres ocasiones el empate del Mirandés en los últimos minutos con tres paradas de mucho mérito. En la primera, volvió a volar con una palomita espectacular para desviar el golpeo de Javi Llabrés. En la siguiente acción, en el primero de los 4 minutos de añadido, tapó el remate a bocajarro de Raúl García después de varios toques de cabeza en el área. Todavía tendría una más el cuadro jabato que frustró nuevamente el portero. Remató otra vez el punta sobre el punto de penalti un centro raso con toda la portería para él y se estrelló en Escandell, que sostuvo la victoria de los suyos en un final de infarto.

Con el triunfo, el FC Cartagena se coloca sexto con 53 puntos, uno por encima del Albacete, y cierra la jornada dentro del play off de ascenso a Primera División.

Carrión: "Nuestra posición no es definitiva, pero estamos en el camino"

El técnico albinegro, Luis Carrión, pasó por la sala de prensa del Cartagonova para analizar brevemente el encuentro y la victoria de su equipo. «Hoy había que ganar. Ha sido un partido muy duro y difícil con un rival bueno enfrente. El equipo ha hecho lo que tenía que hacer y estamos contentos», resumió.

El entrenador catalán valora entrar en promoción, pero mantiene la calma

El catalán no qcayó en la euforia por el triunfo que coloca a su equipo en play off e hizo una llamada a la calma. «Nuestra posición no es definitiva. Hemos hecho un buen partido y nos hemos colocado sextos, pero quedan siete jornadas y sabemos de la dificultad. Tenemos máximo respeto por los rivales, pero este es el camino», manifestó.

Tuvo tiempo Carrión para elogiar a dos de los suyos, comenzando por Alfredo Ortuño, que logró el gol de la victoria. «Ellos nos presionaban arriba con todo, dejaban situaciones de tres contra tres y Ortuño ha estado muy bien en eso. Además, ha metido el gol en el córner. Como siempre, lo ha dado todo y estamos encantados con él», aseguró.

Por último, Luis valoró el acierto de Aarón Escandell bajo los palos. «Al final del partido nos han faltado piernas porque este equipo es así y Aarón ha estado muy bien y nos ha salvado del empate», concluyó el entrenador barcelonés.