El encuentro entre el Fútbol Club Cartagena y la Sociedad Deportiva Ponferradina de este domingo (21.00, Movistar) puede parecer, sobre el papel, un partido rutinario, no obstante, ambos equipos se juegan más que solamente tres puntos. Esa situación la tiene muy presente Luis Carrión y así lo demostró en rueda de prensa. «Están en una situación incómoda y verán el partido como la oportunidad de acercarse a la salvación», fue la primera idea que lanzó el técnico en la previa y que reiteró en varias ocasiones. No quiere confianzas el catalán y busca los tres puntos para centrar el objetivo en la zona de promoción.

Demostró Carrión tener bien estudiado a su rival. «Ellos han mejorado mucho en la parte defensiva. Es un equipo al que cuesta ganarle porque defiende bien y en ataque tiene jugadores peligrosos en transición y centros laterales», afirmó. Con el recuerdo de la derrota sufrida ante los bercianos en la primera jornada, el entrenador espera un partido distinto por el cambio del equipo rival. «Fue uno de los partidos en los que más atacamos y más llegamos, pero nos mataron en tres transiciones. Ahora es otro tipo de equipo que defiende con todo y que sale bien en velocidad. Intentaremos poner en práctica lo ensayado para que el partido caiga hacia nuestro lado», aseguró.

La mala racha que arrastran los de David Gallego marca sin duda el choque. No gana la Ponferradina desde principios de enero y Luis sabe que el factor anímico puede ser diferencial para encontrar la llave. «Su situación me recuerda a otras que he vivido yo. Tenemos que saber manejar el partido para que ellos tengan la necesidad de ir a ganar y se abran. En bloque defienden muy bien como la mayoría de equipos de Gallego y será complicado, pero tenemos que tener paciencia, encontrar espacios por dentro, defender bien los centros laterales y ser competitivos», explicó.

Habla en primera persona Carrión porque la situación del cuadro de Ponferrada la vivió no hace mucho en el banquillo albinegro. En ella, la confianza fue fundamental. «En nuestra mala racha tenía mucha confianza porque he vivido más situaciones así donde crees que no hay salida porque te falta calidad, pero aquí no era el caso. Fue un momento puntual en el que merecimos más en varios partidos y no se dieron los resultados, aunque no fue tan mala en cuanto al juego. No perdimos la confianza y seguimos pensando que le podíamos ganar a cualquiera», desveló.

Es esa misma máxima la que ahora aplica al contrario con su rival y por lo que el de Barcelona no se confía. «Ningún equipo gana con facilidad. Es muy complicado y cuando llegas al final más. La ‘Ponfe’ se verá obligada a ganar para salir de abajo y te complica», analizó. «Pero nosotros tenemos el objetivo de acercarnos al play off y eso también es importante». Luchar las posiciones de ascenso es la baza de Carrión para motivar a los suyos. «Nosotros tenemos un objetivo lo suficientemente importante como para competir bien, que seguro que lo haremos», reiteró.

«La preocupación más grande es ahora, cuando vienen unos partidos en los que tenemos que competir bien para ganar y no pensar que nos vale con lo hecho hasta ahora. Queremos acabar arriba y hay que evolucionar», zanjó el entrenador albinegro en su encuentro ante los medios. Para el choque, no tendrá disponibles Luis Carrión ni al central Kiko Olivas ni al extremo Ferreiro por lesión ni al defensa Toni Datkovic, que cumple ciclo de amarillas.