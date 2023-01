A seis días para el cierre del mercado, la posible salida de Armando Sadiku del Fútbol Club Cartagena es el tema que ocupa a la comisión deportiva albinegra y que preocupa a la afición del conjunto del Cartagonova. Un tema que sacó a la luz Paco Belmonte, que rescató el mismo presidente tres semanas después y que el director deportivo, Manolo Breis, no pudo obviar ayer en la presentación de Iván Martos. El encargado de la planificación deportiva desveló, entre otras cosas, que existe negociación por el delantero y que ya miran al mercado buscando sustituto al mismo tiempo que rompió una lanza en favor del albanés defendiendo su preferencia porque permanezca en el equipo.

No ha estado muy ducho el FC Cartagena en la gestión de una posible salida de Armando Sadiku. El primer día del año, hace ahora tres semanas, Paco Belmonte soltó la bomba: «Hubo una oferta por Sadiku, era de Japón y rozaba los dos millones de euros, pero el jugador no va a salir», declaró en una entrevista a La 7 TV. En ese momento, el buen rendimiento del delantero amparaba la decisión de Belmonte, que ni se planteaba su marcha. «No podemos permitirnos ese lujo si queremos pelear por algo», defendía con los números en la mano.

No obstante, el rechazo de la enorme suma de dinero por el punta, que llegó gratis al conjunto albinegro y que finaliza contrato en seis meses, agitó la actualidad cartagenerista, pero las palabras del presidente se han vuelto en su contra definitivamente cuando, cuatro jornadas después, el rendimiento de Sadiku se ha venido abajo y el rumor en la grada del Cartagonova es cada vez mayor. Cuando más candente estaba el tema, Paco echó más leña al fuego. «No me arrepiento por no haber vendido a Sadiku. De hecho, espero una nueva oferta por Sadiku antes de que cierre el mercado. Cuando llegue te diré si acepto o no, depende de la cantidad», confirmó el pasado martes.

Las nuevas declaraciones del máximo mandatario del Cartagena volvieron a reactivar un tema que parecía olvidado y obligaron al director deportivo a intentar apagar los fuegos que ha generado el tema. «Armando es un jugador que tiene mercado. Al ser delantero y llevar los goles que lleva, despierta el interés de equipos de diferentes competiciones. Si llega una oferta irrechazable, la valoraríamos», confirmó Breis.

El directivo desveló que «las negociaciones por Sadiku las lleva directamente el presidente» y aseguró que «si hubiera alguna novedad la transmitiríamos», al mismo tiempo que defendió su postura en favor de la continuidad del delantero. «De momento Sadiku sigue siendo jugador del Cartagena y a mí me gustaría que lo siguiera siendo hasta final de temporada, porque creo que es un futbolista que nos puede ayudar muchísimo en los meses que nos quedan de competición», valoró.

Por último, Breis destapó que tiene un ojo en el mercado, al que le quedan muy pocos días, por si sale Armando. «Si al final sale lo de Sadiku, habría que buscar también alguien para la zona de ataque», concluyó.

Martos: «Este es el lugar perfecto para volver a coger confianza»

El FC Cartagena presentó ayer al lateral izquierdo Iván Martos después de su fichaje por el conjunto albinegro la pasada semana. El futbolista cedido por el Almería destacó el buen juego del equipo y desveló el motivo que le trajo a Cartagena. «Es un equipo que lleva varios años haciendo bien las cosas. Un aspecto que me gusta es que siempre quiere ser protagonista del partido con balón y por eso me decidí a venir», afirmó.

El zaguero ha admitido su admiración por el equipo y sus ganas de venir «desde que hubo el primer contacto». Aquí quiere recuperar su nivel después de la larga lesión que le ha tenido apartado de los terrenos de juego. «Después de mi lesión, creo que es el lugar perfecto para volver a coger confianza y seguir creciendo como jugador», aseguró. La confianza es lo único que le falta, puesto que el jugador asevera encontrarse en plenas condiciones físicas. «Llevo prácticamente un año parado, pero desde hace dos meses me encuentro perfectamente. Ya entrenaba con normalidad en Almería y ya estoy preparado para la competición», reiteró.

Por último, Martos opinó sobre la mala racha que atraviesa el equipo y defendió que en el trabajo está la solución. «Últimamente no se están dando los resultados, pero creo que se vienen trabajando bien los partidos «, concluyó.

La UD Ibiza desmantela el equipo antes de enfrentarse a los albinegros

La enorme nómina de 27 futbolistas con la que contaba la Unión Deportiva Ibiza a la llegada de Lucas Alcaráz no era del agrado del técnico, por lo que la directiva tuvo que trabajar durante el presente mercado en las salidas. Hasta ocho bajas ha ofrecido el cuadro ibicenco en todas las líneas para tratar de remodelar una plantilla que no estaba dando el rendimiento esperado. Álex Galvez fue el primero en tomar la puerta de salida y al central le siguió el centrocampista Miguel Azeez tras romper su cesión en el cuadro insular, volviendo al Arsenal.

La misma operación se repitió con el defensa Zé Carlos y con el delantero Darío Poveda -que fichó por el Cartagena- después de romper ambas cesiones desde Braga y Getafe, respectivamente. Sergio Castel y Miki Villar habían sido los dos últimos en abandonar el equipo mediante la rescisión de sus contratos, pero en las últimas horas también se han oficializado las salidas de David Goldar y Armando Shashoua.

El defensa gallego se marcha tras haber disputado las últimas tres temporadas con el club ibicenco habiendo conseguido el ascenso a Segunda División y con un bagaje de 72 partidos y 11 goles. Por otra parte, el mediocentro inglés, hermano del jugador del Tenerife Samuel Shashoua, se marcha cedido al Córdoba para tratar de disputar minutos en Primera RFEF y ayudar al conjunto califal a conseguir sus objetivos.