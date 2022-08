El tenista murciano Carlos Alcaraz Garfia afronta la próxima semana el primero de los torneos de su gira norteamericana, en Montreal (Canadá), donde aparecerá por primera vez como segundo cabeza de serie en un Masters 1.000. El número cuatro del mundo, ante las ausencias de Alexander Zverev (2) y Rafa Nadal (3), quien ayer anunció su renuncia por unos problemas físicos, solo tendrá a un jugador con mejor ranking en el torneo, el ruso Andrei Medvedev, quien en la actualidad es el líder mundial y al que evitaría hasta una hipotética final.

Tampoco estará en Montreal el serbio Novak Djokovic (6), a quien las autoridades sanitarias de Estados Unidos no permiten entrar en el país por su negativa a vacunarse contra la covid. Por ello, ha renunciado a jugar a Canadá puesto que tampoco podrá estar una semana después en Cincinnati, donde se jugará otro Masters 1.000, ni tampoco en el US Open que comenzará el 29 de agosto.

Rafa Nadal, por su parte, optó por no disputar el certamen canadiense. «Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas en lo que a entrenamientos y preparación se refiere», explicó el manacorí en la nota con la que anunció su decisión de renunciar al torneo. «Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer (jueves), tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy (viernes) seguía ahí. Hemos decidido no viajar a Montreal y proseguir con los entrenamientos sin forzar», añadió el jugador, que no llegó a disputar las semifinales Wimbledon.

Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam, aseguró que debe ser «prudente a estas alturas y pensar en la salud», en alusión al cúmulo de lesiones que ha sufrido en los últimos años. No obstante, se mostró optimista: «Espero volver a jugar en Montreal, un torneo que me encanta y que he ganado en cinco ocasiones ante un público que siempre me acogió con mucho cariño», finalizó el tenista mallorquín.