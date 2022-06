La mala temporada del UCAM Murcia, que ha acabado con el descenso deportivo a Segunda RFEF, va a traer consecuencias a todos los niveles en el equipo de fútbol de la Universidad Católica. El equipo universitario se ha metido en un buen lío después de haber hecho un gran desembolso económico durante toda la pasada temporada, tanto en verano manteniendo las piezas que fueron claves en ese casi ascenso a Segunda, como en invierno, firmando jugadores de mucho nombre para intentar sacar adelante la situación, aunque finalmente no ha sido así.

Ya anunció José Luis Mendoza, presidente del club universitario, una reestructuración económica en la que bajaría considerablemente el presupuesto adecuándose a la Segunda RFEF, aunque también dejó claro que el equipo seguiría siendo competitivo para buscar el ascenso.

En esta reducción de presupuesto no entrarían el gran grueso de los jugadores del equipo, pues además de que no han cumplido con las expectativas, no sería posible cumplir con los contratos tan altos que tenían firmados en Primera RFEF.

Para la temporada que viene, tan solo Alberto Fernández, Admonio y Johan tienen contrato. Son los únicos tres jugadores a los que no se les presentó el finiquito al final del mes de mayo, aunque tampoco se sabe lo que va a pasar con ellos hasta que no llegue un nuevo director deportivo y el nuevo entrenador para el proyecto del conjunto universitario en Segunda RFEF. Presumiblemente, Alberto Fernández no continuará por el cartel que mantiene de Primera y por su elevada ficha. El futuro de Admonio, cedido en el Linares Deportivo, también parece estar lejos del club universitario. El central se encuentra disputando las eliminatorias de ascenso a Segunda División contra el Deportivo de La Coruña. No ha sido una pieza muy importante para Alberto González, pues solo ha jugado en doce partidos, nueve de ellos como titular.

El que más gusta en el club es Johan, que ha estado esta temporada cedido en el Coruxo y ha jugado la fase de ascenso a Primera RFEF, donde cayeron eliminados ante la Peña Deportiva, rival que perdió contra el Real Murcia en la final. El lateral ha jugado 18 partidos con el equipo gallego y es una alternativa para que vuelva a vestir la elástica universitaria. El canterano conoce bien al club, pues firmó con el juvenil en la temporada 2016-2017 y tiene contrato hasta 2024. Es el jugador con contrato que más opciones tiene de permanecer en la plantilla. Los demás, ya sea por cláusula por descenso o por término del contrato, no seguirá ninguno.

Lo de Johan Terranova y lo de los múltiples fichajes que tendrá que hacer el UCAM Murcia para intentar volver a la Primera RFEF está a la espera de ver qué pasa con Pedro Reverte, director deportivo del club, que todo hace indicar a que no va a seguir. Tampoco lo hará José Manuel Aira después de no haber conseguido el objetivo de la salvación.

Uno de los nombres que más fuerza han tenido en las últimas semanas para suplir a José Manuel Aira en el UCAM Murcia ha sido el de Javi Motos. El entrenador de Puente Tocinos ha cuajado una magnífica temporada con el Mar Menor y ya se despidió del club sanjaviereño. Ayer, en una entrevista en Onda Deportiva no ocultó el interés universitario para ser el entrenador del nuevo proyecto. «Es un honor que UCAM Murcia muestre interés en mí. Es un sitio donde se puede crecer, que nos permitiría seguir dando pasos hacia adelante, por infraestructura y por todo. A ver lo que puede pasar», explicaba sobre su futuro el entrenador.