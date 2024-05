El Real Murcia deja vía libre al Ceuta, que no falla

«No lo van a ganar todo. Alguien va a fallar». Así opinaba Pablo Alfaro en las últimas semanas para reforzar las esperanzas de remontada del Real Murcia hacia el play off. Sin embargo, el que ha fallado es el que no podía fallar, un Real Murcia que con su derrota el sábado frente al Castellón, qye ayer certificó su ascenso a Segunda División tras la derrota del Córdoba, ha dado vía libre al Ceuta para reforzar su quinto puesto. Porque, sabedores del pinchazo grana, los ceutíes no fallaron ayer. Aunque tenían un enfrentamiento complicado contra el Antequera, que también aspiraba a ese último billete para el play off, a los cuatro minutos los de José Juan Romero ya mandaban en el marcador. Una victoria que ya no se escapó (2-0) y que refuerza la posición del Ceuta, ahora con cinco puntos de ventaja sobre el Real Murcia cuando solo restan tres partidos para que acabe la liga regular.

Una semana ha durado la ilusión a los de Alfaro. Con el triunfo ante el Ceuta, la remontada se veía menos difícil. Dos puntos había que recortar. Pero una jornada después la brecha se ha vuelto abrir, pagando los murcianistas su derrota en Nueva Condomina contra el Castellón (2-3).

El Hércules logra el ascenso a Primera Federación El Hércules, tras su victoria ante el Lleida (2-1), logró ayer el décimo cuarto ascenso de su historia, primero de ellos a Primera Federación, y el noveno campeonato de Liga desde su fundación. Por lo que, a la espera de lo que suceda en Primera Federación en estas tres últimas jornadas, podría ser uno de los rivales del Real Murcia el próximo curso. El conjunto alicantino no era campeón de su competición desde el curso 1995-96. El Ourense, en el grupo I, el filial del Athletic Club, en el grupo II, el filial del Sevilla FC, en el grupo IV, y la Gimnástica Segoviana, en el grupo V, son el resto de equipos que han logrado el ascenso a Primera RFEF tras ser campeones de su grupo.

Cerrada la jornada 35, el Real Murcia cuenta con 54 puntos. 59 tiene el Ceuta, pero el Recreativo de Huelva, que ganó en el campo del Intercity, se ha colado en la sexta plaza con 55. Y esa diferencia parece ahora sí insalvable, sobre todo teniendo en cuenta que ya solo quedan tres partidos y que el calendario de los ceutíes es bastante asequible. Además, a iguales puntos, tampoco superarían los granas al Ceuta. Con el goal average igualado al acabar 1-0 los dos enfrentamientos directos, lo que valdría es la diferencia de goles, y en esa partida, los de Romero golean a los granas. Su +14 contrasta con el +0 de los murcianistas.

Todo lo tiene a favor el Ceuta para sellar ese quinto puesto y colarse en el play off de ascenso. Pero, como dijo Alfaro el sábado, el Real Murcia va a pelear hasta el último suspiro. Quedan tres partidos de liga y los granas tendrán que visitar al Antequera el próximo domingo, para una semana después recibir al Mérida, cerrando la competición en el campo del Atlético B. Será el Antequera, que hasta su derrota de ayer contra el Ceuta venía de ganar tres partidos, el rival más complicado. Por su parte, el Ceuta visitará la próxima jornada al Alcoyano, siendo sus dos últimos rivales el Atlético B y el Mérida, los mismos a los que se enfrentarán los granas.

Sin Copa del Rey

No entrar entre los cinco primeros tiene doble castigo. No jugará el Real Murcia los play off de ascenso a Segunda, y tampoco obtendrán los granas el billete para participar en la próxima Copa del Rey. Si nada cambia, los murcianistas perderían una buena opción para hacer caja, aunque también es verdad que en esta temporada, la participación en la Copa fue vista y no vista. Se clasificaron los granas la pasada campaña gracias a la presencia del Barça B en el play off. Al no poder jugar los azulgranas la Copa por ser filial, el Real Murcia, sexto en Ligq, se ganó jugar el torneo del KO. Sin embargo, cayeron en la primera ronda, al ser superados por la Arandina.