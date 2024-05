El Yeclano espera rival para el play off tras caer en el último trámite liguero

El Yeclano Deportivo cuenta las horas para conocer a su rival en las semifinales del play off de ascenso a Primera Federación tras culminar el campeonato regular con una derrota intrascendental ante el Manchego Ciudad Real (1-0). Los de Adrián Hernández no corrieron riesgos, ya que no se jugaban nada, y apostaron por darle minutos a varios jóvenes jugadores del filial como José Manuel, Paco, Ismael o Cantó.

Y es que por muy buena que fuera la entrada en el último partido de liga regular en La Constitución, todo azulgrana estaba más pendiente de conocer los quintos clasificados de los otros grupos que el duelo en sí. Con variaciones hasta el final, los posibles rivales no fueron del todo las preferencias previas que se habían tanteado en el entorno azulgrana.

Entre los más temidos, los catalanes. Y con temor se vio la caída al quinto puesto de un club con tanta potencia social e histórica como el Lleida. Tampoco gustó que El Paso de La Palma sea otro de los posibles destinos, tanto por dificultad logística como por el recuerdo de pasadas visitas a Canarias, en detrimento de un Getafe B que era el desplazamiento más cercano y que acabó cuarto de penalti en el descuento. Las opciones se completaron con la siempre amenaza del potencial de filiales. El Rayo Cantabria, segundo equipo del Racing de Santander, y el Deportivo Aragón, conjunto canterano del Real Zaragoza.

Sea cual sea, el Yeclano conocerá su rival este lunes a las 13 horas con la doble ventaja competitiva por ser subcampeón del grupo cuarto de jugar la vuelta de la eliminatoria en casa, y en caso de empate clasificarse a la final haciendo valer su extraordinario campeonato regular.

Respecto al partido, se lo llevó el que tenía algo de interés. El Manchego era el único equipo de los de abajo que no dependía de sí mismo para incluso agarrarse al clavo ardiendo del play out. Y sin hacer nada del otro mundo lograron la repesca a través de un golazo en un rechace de su capitán José Ramón en un encuentro igualado y sin apenas finalizaciones.