La Redonda se tiñe de grana once años después

Son las 19.53 horas. Rodríguez Recio acaba de pitar el final del partido entre el Peña Deportiva y el Real Murcia. Más de doce mil aficionados granas comienzan a celebrar en el estadio José Rico Pérez lo que supone salir del sótano del infierno de la antigua Segunda B, mientras que en el centro de la capital del Segura se respira una atmósfera de normalidad de un domingo cualquiera. Los coches empiezan a entrar a las principales arterias de la ciudad después de cerrar el fin de semana, hasta que suenan los primeros cláxones sin aparente razón alguna. Sin embargo, se empiezan a contestar entre ellos cuando llegan a un mismo punto.

Son las 20.53 horas. Los primeros aficionados del Real Murcia comienzan a aglutinarse con sus camisetas granas en La Redonda. La última vez que lo hicieron así vestidos, allá por 2011, fue cuando su equipo consiguió otro ascenso exprés en Lugo, aunque en esta ocasión a Segunda División, y su aspecto era algo diferente. La plaza no era tan diáfana ni tenía la palabra ‘Murcia’ iluminada en rojo cuando empezaba a caer la noche. Tampoco en una de sus salidas que desemboca en el paseo Alfonso X El Sabio se podía ver el río grana de aficionados que se iban acercado, porque tampoco hace mucho tiempo que por ahí pasaban los coches.

A las 21.53 horas los primeros aficionados, lo más precavidos, que habían salido de Alicante comenzaban a encontrarse de nuevo. Otra vez se abrazaban a sus amigos que hace apenas 50 minutos se habían separado en coches distintos para regresar a Murcia tras el partido. Anoche había que celebrar todo, cualquier mínima cosa. Porque La Redonda se volvía a teñir de grana debido al Real Murcia.

A las 22.53 horas el río de aficionados granas ya era considerable. La marea grana no escatimaba en guardar la garganta y no dudó en amenizar la espera continuando los cánticos. El repetido ‘Murcia, yo te quiero’ de estas dos semanas, el ‘Salalalá’ o el himno del centenario de Second. Una especie de bucle al que cada vez se unían más y más voces a la espera de que llegasen los integrantes de la primera plantilla del Real Murcia.

A las 23.20 horas, cuando la paciencia parecía llegar al límite de unos aficionados que empezaban a acumular casi doce horas en su jornada, apareció el autobús grana. Los jugadores del equipo murciano comenzaron a saltar y a botar al ver el pasillo preparado en la desembocadura con la avenida Juan Carlos I hasta llegar a fuente de La Redonda. La puerta se abrió y sorprendieron a los más cercanos con lanzamientos de balones de Fibranet, al más puro estilo del Entierro de La Sardina, con un posterior castillo de fuegos artificiales. Ninguno de los futbolistas dudó en recorrer el pasillo para hacer el tradicional baño junto a los aficionados, quienes también pidieron a Agustín Ramos que se uniera a la fiesta al grito: ¡qué bote el presidente!

Esta tarde, recepción en el Ayuntamiento

La celebración por el ascenso a Primera RFEF continuará esta tarde. El Ayuntamiento de Murcia ha convocado una recepción a las ocho de la tarde, con la asistencia de toda la plantilla, consejo de administración y cuerpo técnico en un acto que presidirá el alcalde, José Antonio Serrano. Posteriormente, desde el consistorio anunciaron que los jugadores saldrán a saludar al balcón de la Glorieta de España a todos los aficionados que acudan al acto.