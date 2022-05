El Real Murcia sale de la cloaca

Cuando el Atlético de Madrid regresaba a Primera tras un año en Segunda, los rojiblancos ilustraron su campaña de abonados con un anuncio que a día de hoy, 20 años después, sigue grabado en las cabezas de muchos aficionados al fútbol. En ese spot, el Mono Burgos salía de una alcantarilla, una alcantarilla que representaba el infierno de Segunda.

Ya le gustaría estar hoy al Real Murcia en esa segunda categoría del fútbol español, sin embargo, el ascenso logrado ayer por los granas podría ser perfectamente representado con el anuncio rojiblanco. Solo cambiaría el protagonista. El lugar del Mono Burgos lo podría representar Andrés Carrasco, y tras él irían saliendo de la cloaca de Segunda RFEF futbolistas como Ganet, Julio Gracia, Alberto González, Miguel Serna, Mario Sánchez...

Porque cuando el Real Murcia ganó ayer a la Peña Deportiva, el Real Murcia consiguió algo más que un ascenso. El Real Murcia logró salir de una cuarta categoría a la que nunca tuvo que llegar. Y lo ha hecho a las primeras de cambio, algo que añade méritos a Mario Simón y a sus jugadores. Porque solo un año y unos pocos días después de la traumática caída, los granas vuelven a la tierra.

Y vuelven a la tierra tras firmar un play off sobresaliente. Una cómoda victoria frente al Rayo Cantabria les metía en la final; y un golazo de Ganet, posiblemente impulsado por los doce mil murcianistas que había en la grada, sentenció el triunfo ante la Peña Deportiva y un ascenso que permite a la afición grana dejar atrás tantas desgracias, tantos fracasos y tantos saqueos.

Porque el ascenso es de Mario Simón y sus futbolistas, pero el ascenso también es de los aficionados que hace un año lloraban un descenso negado desde el consejo de administración, ese consejo presidido por Francisco Tornel que no solo se conformó con condenar al Real Murcia a la cuarta categoría sino que además se empeñó en negar la evidencia. Por eso será el expresidente y su séquito los pocos que hoy no celebrarán nada, no celebrarán nada porque si no se desciende no se puede ascender.

Pero todos los que lloraron aquel 9 de mayo de 2021, no tardaron ni un segundo ayer en lanzarse al césped del Rico Pérez cuando el colegiado señaló el final del encuentro. Esa invasión, que fue la nota negativa y que impidió a los jugadores celebrar sobre el campo lo que tanto ha costado, solo fue el síntoma de la necesidad de buenas noticias que tenía una afición que se había acostumbrado a que todo saliera mal.

Pero la temporada 2021-2022 ha llegado para cambiar el guion. O eso parece. Por lo menos, once años después, los murcianistas abandonaron la maldición de los play off para firmar una fase de ascenso sobresaliente.

Si prácticamente no sufrieron contra el Rayo Cantabria, ayer hubo que apretar un poco más los dientes. Porque el gol inicial de Andrés Carrasco no fue suficiente. Un tanto de Chinchilla ponía el 1-1 en el marcador al inicio de la segunda parte. Pero no solo eso. El tanto de los baleares coincidía con los mejores minutos de un Peña Deportiva que parecía creer más que el Real Murcia.

Pero cuando los aficionados del Real Murcia volvía a recordar todos los malos momentos, el Real Murcia de Mario Simón confirmó que está tocado con una varita mágica. Porque cuando en el minuto 73 Ganet se probó con uno de sus zapatazos, el murcianismo la vio más fuera que dentro. Porque cuando el balón tocó en la madera, pocos pensaron que todavía había lugar para la suerte. Pero lo había. Lo había porque el esférico se encaminó directo a la red para poner un 1-2 que ya no se movió.

El gol de Ganet pasará a la historia. El gol de Ganet será recordado como el tanto que sacó al Real Murcia de la cloaca de Segunda RFEF. Pero este play off también ha sido el play off de Andrés Carrasco, porque Andrés Carrasco siempre está donde hay que estar. Metió al Real Murcia en la final con un tanto que rebotó en un jugador racinguista y ayer abrió la victoria con un gol de fe. La fe de Alberto González cuando saltó para ganar el balón centrado por Santi Jara, la fe de Pablo Haro cuando fue a por una pelota que todos vieron fuera y la fe de un Andrés Carrasco que aprovechó otro rebote para batir a Iñaki y llevar la locura al fondo norte del Rico Pérez.

Pero no podía ser tan fácil y no lo fue, como no lo ha sido a lo largo de toda la temporada.

Mientras el Real Murcia daba pasos hacia atrás, la Peña Deportiva, que desde el primer minuto se había presentado como un rival dispuesto a dar la sorpresa, fue creciendo. Y encontró premio a la vuelta de vestuarios, justo cuando José Manuel González movía piezas y daba paso a Arnau.

Fue Chinchilla el que hizo revivir sus peores pesadillas al Real Murcia. El ‘11’ balear aprovechó un despiste de Mario Sánchez y Athuman para colarse en el área y batir a un Miguel Serna que hasta ese momento apenas había tenido trabajo.

Le vino bien el gol a la Peña y mal al Real Murcia. Mario Simón reaccionó rápido. Armando reforzaba el centro del campo y Zeidane saltaba para reactivar el equipo. Pero el protagonista fue Ganet. No hace falta que a estas alturas les relate el gol. Porque el gol del ecuatoguineano ya está grabado en las cabezas del murcianismo, ese murcianismo que ayer cerró el círculo en el Rico Pérez.

Porque el estadio que en la primera vuelta parecía la tumba del Real Murcia, en este final de temporada se ha convertido en el camino de regreso a la tierra.

Y una vez en la tierra, ya solo falta aprender de los errores. Porque la racanería y el conformismo solo lleva a llorar descensos, descensos que luego no son reconocidos por los que mandan; pero la ambición y el dinero permiten soñar con un Murcia más cerca del cielo del fútbol profesional que de la tierra de la Primera RFEF. Pero eso, solo el bolsillo de Agustín Ramos y los fichajes de Manolo Molina determinarán si es posible.