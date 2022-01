No fue el mejor día para el FC Cartagena y, sin embargo, ganó. Ante la frialdad de un Reale Arena casi vacío en el que las voces llegaban a las cuatro esquinas y en un horario atípico para aficionados y futbolistas, el conjunto de Luis Carrión tiró de practicidad y se llevó un encuentro con mala pinta desde el principio. La Real Sociedad B fue mejor durante varios tramos, pero no supo materializar sus ocasiones y pagó su bisoñez al precio más alto: el de la derrota. Al primer fallo que tuvo el equipo de Xabi Alonso, Rubén Castro mató. Al segundo, Dauda remató. Los tres puntos volaron a Cartagena y los albinegros se acercan cada vez más al play off.

En la primera mitad, el Cartagena tanteó a su rival con posesiones largas, pero sin apenas profundidad con el balón, lo que provocó la confianza de la Real, que se creció ante un inofensivo Cartagena. Cerca del minuto 10, los locales empezaron a mejorar ante la poca mordiente de los albinegros y se acercaron a la portería de Marc Martínez. Para los potrillos fue la primera ocasión del partido, cuando, tras una larga jugada de ataque, Ander Martín recibió en la izquierda y disparó a puerta algo escorado. Marc consiguió detener el disparo, pero su rechace cayó en el centro del área a Robert Navarro, que disparó alto cuando se encontraba delante del meta catalán. El Cartagena tuvo un tímido intento de acercarse a la portería contraria con un remate de Pablo de Blasis a centro de Rubén Castro, pero el flojo disparo no puso en aprietos a Zubiaurre. Sin embargo, los de Xabi Alonso continuaron llegando con peligro al área cartagenera y manteniendo una buena posesión de balón. Al cuarto de hora de juego, de nuevo Robert Navarro recogió en la izquierda un centro desde la banda contraria sin rematador y le hizo un traje a Delmás -que estuvo flojo en defensa- para entrar al área y colocar un peligroso centro atrás, pero no encontró compañero que finalizase la jugada. Pasados los primeros 20 minutos, un pase largo de Alcalá para Dauda permitió al ghanés introducirse en el área y rematar a portería, sin embargo, el defensa central llegó a tiempo para desbaratar la jugada y enviar el balón a córner, el primero del partido para un Cartagena falto de ideas. En los siguientes minutos, el cuadro de Luis Carrión mejoró con la pelota, pero su mejor ocasión de gol, en la pierna derecha de Álex Gallar, se marchó demasiado desviada. Antes de llegar al término de los primeros 45 minutos, los albinegros volvieron a hundirse en su propia área dejando demasiados metros al filial realista, situación que provocaron las continuas imprecisiones en el pase de los cartageneros. Roberto López finalizó una buena jugada de ataque con un disparo que se marchó rozando el poste y, en el añadido, Marc Martínez tuvo que salvar a los suyos con una buena salida a los pies de Navarro para no marcharse en desventaja al descanso. La segunda mitad comenzó con toda la acción que le faltó a la primera. Dos minutos después de la reanudación, equipo txuri urdin puso en juego la pelota tras un fuera de juego en su propia área, pero Roberto López incurrió en un grave error que condenó a su equipo. El capitán de los potrillos cedió un peligroso balón atrás para Arambarri que robó Gallar muy atento en la presión y, ante la salida del meta, el catalán dejó el gol en bandeja para Rubén Castro, que la paró y remató a puerta vacía para hacer el 0 a 1. Tan solo cuatro minutos después, el villano de los locales se convirtió en héroe poniendo el empate en el marcador. Ander Martín recibió en la izquierda, encaró a Julián Delmás y filtró un pase perfecto entre líneas para que Roberto rematase al primer toque pegado al palo corto de Marc Martínez, culminando una gran acción de ataque y poniendo el 1 a 1 en el electrónico. Respondió instantáneamente el FC Cartagena con una gran jugada de combinación de los de arriba que Dauda finalizó al fondo de las mallas, sin embargo, el extremo ghanés se encontraba en claro fuera de juego en el momento del pase y su tanto fue invalidado por el colegiado. Tras muchos minutos de calma, Carrión dio entrada a Okazaki y Ortuño por Gallar y Rubén Castro y el equipo mejoró en actitud. Los albinegros se volcaron con más intención sobre el campo txuri urdin y lo intentaron con centros laterales sobre el delantero yeclano. En uno de ellos, De la Bella encontró al ariete por alto y su remate casi termina dentro de la portería de Zubiaurre, que palmeó por encima del larguero. A diez minutos para el final, Cristóforo debutó con la elástica albinegra por un cansado Tejera y pareció traer suerte al Cartagena, ya que dos minutos después, llegó el gol de Dauda que decidió el encuentro. Ander Martín, que cuajó un gran partido, no estuvo acertado en una de las últimas acciones del partido y falló al despejar un balón llovido en su área perdiendo la pelota ante la presión de Julián Delmás. El zaragozano encontró entre dos defensores a Mohammed Dauda, cerca del área pequeña, y el ghanés sentenció a Zubiaurre con un potente disparo de diestra para conseguir el tanto de la victoria. Con el 1 a 2 definitivo, el Cartagena se hizo con tres puntos vitales en la persecución de sus objetivos. Por un lado, los albinegros dejan el descenso a trece puntos. Por otro, el equipo sigue persiguiendo al tren de cabeza. Pese a que los de la ciudad portuaria estuvieron escasos en ataque y espesos en la elaboración de juego, supieron controlar el ritmo del partido y acertaron en los momentos determinantes. El choque deja al Cartagena con 36 puntos, a 2 del play off, y a la Real Sociedad B con 18, en penúltima posición.