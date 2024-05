La salmonela sigue creciendo y supera por primera vez en la Región los mil casos en un año

Con la llegada de las altas temperaturas hay que extremar las medidas de higiene a la hora de manipular y conservar los alimentos, ya que el riesgo de una intoxicación alimentaria aumenta de forma considerable. La salmonelosis es una de las más conocidas y cuyo número de afectados no deja de crecer en la Región de Murcia.

En el último año se ha superado por primera vez el millar de afectados por salmonela, registrándose un total de 1.079 casos de salmonelosis en la comunidad, lo que representa un aumento del 19% respecto a los contabilizados en 2022.

El Boletín Epidemiológico publicado por la Consejería de Salud de la Región de Murcia sobre enfermedades de declaración obligatoria recoge que la incidencia de salmonelosis pasó de 58,4 casos por 100.000 habitantes en 2022 a 69,5 en 2023. Además, «en 2022 la Región de Murcia fue la comunidad autónoma con mayor incidencia de salmonelosis de España, seguida de Cantabria», tal y como señala el informe de Epidemiología.

Ese año se llegó a una incidencia nacional de 25 casos por 100.000 habitantes, de los que 315 afectados requirieron ingreso hospitalario, falleciendo 4 personas.

Intoxicaciones alimentarias Salmonela La salmonela afecta sobre todo a productos como huevos, mayonesa, carne de ave y leche. La salmonelosis produce fiebre repentina, náuseas, dolor abdominal, diarrea y, a veces, vómitos. Dura de 2 a 7 días. Campilobacteriosis Contamina la carne del animal mientras aún está vivo. Los alimentos en los que crece son pollo, ternera y cerdo. Sus síntomas son diarrea, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Aparecen entre 1 y 10 días después de ingerir la bacteria y duran de 3 a 6 días. Anisakis Este parásito se encuentra en pescados y cefalópodos (calamares, pulpos o sepias). Este parásito causa náuseas, vómitos y dolor abdominal unas horas después de comer.

La salmonelosis es una enfermedad considerada de declaración obligatoria, por lo que los servicios de salud de cada territorio deben de llevar un control de los casos y brotes notificados para hacer un seguimiento y emprender las medidas de contención necesarias en cada situación.

La jefa del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, María Dolores Chirlaque, reconoce que en los últimos años se ha registrado un aumento continuo de los casos de salmonelosis, aunque señala que hay un factor que se debe tener en cuenta y es la puesta en funcionamiento del Sistema de Información Microbiológica en el año 2020 en la Región de Murcia, coincidiendo con la pandemia de coronavirus.

«Hasta ese momento sólo se registraban los brotes generales y algún caso aislado de ámbito familiar que llegaba a través de los facultativos. Pero desde entonces, con el Sistema de Información Microbiológica queda registro de cada uno de los casos de salmonelosis y de todos los brotes, lo que permite detectar más intoxicaciones que antes», explica.

Chirlaque, que a su vez es la presidenta de la Sociedad Murciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, dice que «no está claro que este incremento se deba únicamente a la puesta en marcha del nuevo sistema de medición que nos permite conocer cada uno de los casos, pero sí que tiene un gran peso en ello».

Este control permite tomar medidas de epidemiología, seguridad alimentaria y ambiental

Los datos que maneja Epidemiología no dejan lugar a dudas, de los 75 casos registrados en 2017 se pasó a 115 en 2018, (de 2019 no hubo datos porque no se contabilizaron en 2020 por el covid), y en 2020 se llegó a 307 infecciones por salmonela. Las cifras han seguido creciendo: 507 en 2021; 894 en 2022; y 1.079 casos en 2023.

«El valor que tenemos de 2023 es el más aproximado que hay a la realidad, ya que estamos detectando prácticamente la totalidad de los casos de salmonelosis, y este control también nos permite intervenir y tomar medidas de epidemiología, seguridad alimentaria y seguridad ambiental con el fin de cortar los brotes y la transmisión», apunta María Dolores Chirlaque.

La causa más habitual de esta intoxicación alimentaria es a través de alimentos contaminados, ya sea por heces de animales o a través de un portador sano que haya contaminado el alimento.

Sin embargo, la doctora Carmen Navarro, presidenta del Comité Científico Asesor Externo del CIBER de Epidemiología y Salud Pública, explica que algo a lo que también hay que prestar atención es a la preservación de los alimentos, ya que una conservación inadecuada puede llevar a la aparición de salmonela, siendo éste un motivo muy habitual en estas fechas de altas temperaturas.

Síntomas

Entre los síntomas más habituales de la salmonelosis se encuentran la fiebre, el malestar, el dolor de cabeza, la diarrea o los vómitos. Para su tratamiento no se necesita antibiótico, tal y como afirma la especialista, ya que se recomienda un tratamiento basado en hidratación abundante y dieta ligera para dejar descansar al intestino para que vaya remitiendo la intoxicación.

Chirlaque cree que los datos de 2023 «son los más aproximados a la realidad, detectamos casi todos los casos»

Monitorización de hasta 62 enfermedades

El Sistema de Información Microbiológica puesto en marcha por la Consejería de Salud de la Región de Murcia en 2020 permite la monitorización y control exhaustivo de un total de 62 enfermedades consideradas de declaración obligatoria. Esta tecnología ya está funcionando en varias comunidades autónomas, entre las que se encuentran Cantabria, Navarra o Cataluña, entre otras, y ofrece una mayor seguridad y control a los sistemas de salud.

Además, la Consejería cuenta con otros medios para las enfermedades de declaración urgente, como puede ser la polio, para las que existe un teléfono 24 horas.

Controles en establecimientos

Salud cuenta con varios equipos implicados en el control de enfermedades como la salmonela. Otra de las actuaciones que se desarrollan desde el Servicio de Seguridad Alimentaria y Zoonosis de la Consejería de Salud para la prevención, vigilancia y control de este patógeno se ejecutan mayoritariamente en industrias alimentarias y alimentos durante todo el procesado de los productos y hasta su consumo.

Los profesionales del departamento que dirige Juan José Pedreño realizan fundamentalmente inspecciones a los establecimientos elaboradores, se vigilan las actividades del procesado y la manipulación de los alimentos con los que trabajan para asegurar su idoneidad, y en la vigilancia microbiológica de los productos finales que se ponen en mercado.

Evidentemente, ante la identificación de irregularidades o fallos en el procesado o en el producto, se ponen en marcha las actuaciones de control del riesgo pertinentes para evitar que deriven en riesgos y toxiinfecciones por este patógeno.