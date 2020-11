Pedro Acosta, al Mundial por la puerta grande

El piloto murciano Pedro Acosta se proclamó campeón de la Red Bull Rookies Cup tras acabar en el segundo puesto en la prueba disputada en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste. Al mazarronero le han sobrado dos carreras para alzarse con el título en un campeonato donde hace un año quedó subcampeón.



Acosta ha dominado de principio a fin esta copa que se disputa con motocicletas KTM y de esta forma dará el salto al Mundial de MotoGP en la categoría de Moto3 como piloto oficial de la misma marca austríaca. El murciano se vio implicado en una caída múltiple en la primera de las dos carreras celebradas el fin de semana en Cheste, lo que provocó que no llegara a puntuar.



Así, ayer rubricó un título que estaba ya cantado en una manga que ganó Daniel Holgado. Ahora le quedan dos carreras más el próximo fin de semana también en el marco del circuito valenciano, donde concluirá la Red Bull Rookies Cup. Acosta es la última de las grandes promesas del motociclismo nacional que llegará al Mundial. Esta temporada también ha disputado el CEV de Moto3, donde ha concluido en la tercera posición.



«Fue una carrera realmente buena porque después del accidente del sábado, estaba pensando en el campeonato. Hice una buena salida, pero David y Dani vinieron conmigo y pudimos escapar. Ambos estaban pilotando realmente bien, muy rápido», expresó el murciano, que no ocultó que «estaba feliz porque solo éramos nosotros tres y luego me olvidé de la Copa y traté de ganar la carrera. Pero Dani fue tan rápido que no pude ganar, pero estoy feliz con el campeonato».



Pedro Acosta dará el salto el Mundial de Moto3 la próxima temporada como piloto oficial del equipo Red Bull KTM Ajo pese a que ya se había anunciado que lo haría en la escuadra Prustel GP. Aki Ajo, KTM y Red Bull han apostado por esta joven perla.



«Significa mucho para mí ganar la Copa de Rookies porque cuando me uní a la misma el año pasado, no tenía otra motocicleta para montar y esto me ha dado la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer». Pedro Acosta procede de la escuela murciana que dirige Francisco Mármol. Comenzó a competir en y en 2013 ya fue subcampeón de España. De ser un joven al que no le llamaban la atención las motos, ahora está ya a unos meses de debutar en el Mundial.