El líder Castellón, nuevo ‘match ball’ para el Real Murcia

Nueva final para el Real Murcia. Y las que le quedan al conjunto grana si quiere hacer realidad su remontada al play off. Es lo que tiene ir por detrás. No pueden fallar los murcianistas esta tarde. Y no pueden fallar frente a un intratable Castellón, líder destacado de la categoría y que hoy mismo, de sumar los tres puntos en Nueva Condomina, sellaría su ascenso directo al fútbol profesional. Pero con el golpe de moral logrado por el Real Murcia tras imponerse hace una semana al Ceuta, los de Alfaro deberán seguir demostrando que no hay equipo que les frene para recortar los dos puntos que todavía les separan de los ceutíes, que además tienen el goal average a favor.

Será a las cuatro de la tarde cuando comience a rodar el balón en Nueva Condomina. Será 105 minutos, si la victoria se queda en casa, cuando los aficionados murcianistas disfruten de una situación prácticamente inédita en este curso. Porque si el Real Murcia suma los tres puntos, el Real Murcia dormirá en la quinta posición de la tabla a la espera de lo que haga mañana domingo el Ceuta, un Ceuta que también tiene un difícil compromiso, en este caso frente a un Antequera que, como los granas, está exprimiendo al máximo sus opciones de colarse en la fase de ascenso.

La buena noticia para Alfaro, además de los buenos resultados que viene acumulando su equipo, está en la enfermería. Por fin todos sus futbolistas están sanos. Tampoco habrá sancionados para este encuentro. Así, el técnico murcianista podrá alinear a su once favorito, un once en el que repetirán Isi Gómez y Loren Burón, ya con más ritmo después de entrar en el once titular frente al Ceuta y encadenar una semana completa de entrenamientos sin molestias.

La única duda está en el centro del campo. Hace una semana, Alfaro sorprendía dejando en el banquillo a Sabit, quien desde su llegada en el mercado invernal no había salido prácticamente del equipo. Apostaba el técnico maño por Larrea, sin embargo, ante el Castellón, podría volver a tirar del ex del Lugo, con las piernas descansadas después de pasar el pasado domingo por el banquillo.

El que regresará al once es Manu García. El meta grana fue baja la pasada jornada por sanción, pero hoy ya estará listo para alargar un poco más el récord de imbatibilidad del Real Murcia en Primera RFEF. Hasta siete partidos acumulan los murcianistas sin encajar, que hoy reciben a un Castellón que lleva 69 goles a favor en 34 partidos.

«El resto de mañana es posiblemente el más exigente de todos», decía Pablo Alfaro ayer en rueda de prensa, avisando a sus jugadores de que ante un rival así «no nos podemos permitir la más mínima desconcentración». «Mañana nos visita el Madrid o el Barcelona de la categoría. Tenemos que estar a nuestro 120% para competir, para que podamos ver un buen espectáculo y con la conciencia de que los puntos se sigan quedando aquí, que es nuestra máxima aspiración», continuaba.

Contará Alfaro con su once de lujo y también tendrá el Real Murcia la ventaja de jugar en un estadio que se va a vestir una vez más de gala. Aunque el Castellón tendrá hasta cuatro mil aficionados en las gradas, gracias a la generosidad de los responsables murcianistas, que ampliaron la zona visitante, el murcianismo responderá una vez más, de hecho se espera la mejor entrada de la temporada, superando los 23.000 espectadores.

El Castellón, a cantar el alirón

Mientras que el Real Murcia mira al quinto puesto, el Castellón mira al ascenso directo. Hoy mismo lo sellaría si gana en Nueva Condomina, y es que los orelluts, con 78 puntos, ocho más que el Córdoba, ya no dependen de nadie. Si los granas andan en un momento dulce, los de Schreuder viven una temporada dulce. Solo han perdido tres partidos en lo que va de curso, y ahora mismo encadenan hasta seis victorias consecutivas. Hasta 32 puntos han sumado a domicilio. Para este partido tienen la importante baja del delantero Jesús de Miguel, pichichi del equipo con 16 goles.