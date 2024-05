Sito Alonso: "No hay que obsesionarse con Unicaja, le estamos compitiendo bien"

Si hace exactamente una semana el UCAM Murcia CB y el Unicaja Málaga se veían las caras en Belgrado en busca de un billete para la final de la Basketball Champions League, ahora sus caminos vuelven a cruzarse en la Liga Endesa. El conjunto universitario visita mañana el Martín Carpena (18.30 horas, Movistar +) con la intención de sumar un triunfo que le permita mantenerse en una buena posición para aspirar a la cuarta plaza de la ACB al término de la liga regular, cuando restan tan solo tres jornadas, ante un rival que pelea por mantenerse en la primera posición y que regresa a casa tras conquistar el título europeo en Serbia.

«Ya llegará la victoria ante Unicaja, igual no llega este domingo y lo hace en otro momento mejor. No hay que obsesionarse mucho, hay que saber que estamos compitiendo bien. Eso sí, si no hacemos las cosas que hicimos, no vamos a poder competir», comentaba ayer Sito Alonso, entrenador universitario, preguntado por la cantidad de enfrentamientos ante un equipo malagueño que parece que les tiene tomada la medida. Y es que hace más de un año que el UCAM no ha conseguido imponerse al Unicaja. Ni en la eliminatoria de cuartos de la pasada edición de la Champions, ni en la Supercopa celebrada en Murcia, ni en el partido de la primera vuelta en el Palacio ni el pasado viernes en Belgrado.

A pesar de que el UCAM cuenta con 20 victorias en su casillero, la mayor en sus casi cuarenta años de vida en la ACB, todavía no tiene el billete matemático para disputar el que será su segundo play off de la Liga Endesa. Aunque está a tan solo un paso de poder lograrlo. «Seguramente sea el play off más caro de la historia en la ACB. Es difícil ganar tantos partidos y ver que no te separas del resto de posiciones que te dan derecho a consolidar el pase a las eliminatorias. Pero también será más meritorio si lo conseguimos. Será un recuerdo tan bonito en una temporada tan histórica en la que los nueve primeros clasificados han ganado tantos partidos. Las 20 victorias, las 31 jornadas seguidas que llevamos en play off, el porcentaje de victorias-derrotas que llevamos en los últimos doce partidos… y no podemos cerrarlo. Eso da entender a la gente lo difícil que es ganar un partido en esta liga y lo difícil que es lograr cualquier objetivo en esta competición», remarcó Sito Alonso ante los medios.

El técnico universitario avisó de que el UCAM volverá a contar con jugadores tocados físicamente, como son los casos del ala-pívot Dustin Sleva o el alero Howard Sant-Roos, sin embargo, estarán disponibles mañana en el Carpena. El que no estará de nuevo será el alero Rodions Kurucs, por una dolencia en su pie derecho sufrida en la Final Four de Belgrado en el partido ante el Peristeri griego que ya le hizo perderse el partido ante el Casademont Zaragoza del pasado miércoles. «Sleva o Sant-Roos van a jugar porque tienen un compromiso grande y se sienten identificados con el club. El hacer ese esfuerzo siempre trae cosas buenas al equipo. Marko Todorovic estará bien mañana porque no pudo jugar más minutos en el partido, mientras que Rodions Kurucs no llega», afirmó el técnico.

Por otro lado, el entrenador del UCAM reafirmó la intención que tiene su equipo de hacerse con la cuarta plaza, lo que le permitiría contar con el factor cancha a su favor en el play off. «Mi objetivo prioritario era el tercer puesto, pero tras perder el basketaverage con el Barça se nos ha puesto difícil y estoy un poco enfadado por esa situación. Ahora nos queda la cuarta y vamos a luchar por intentar quedar lo más arriba posible. Si eso nos da el play off, pues fantástico. Si nos da el poder ser cabeza de serie, pues habrá que empezar a soñar con otras cosas», concluyó.