La jueza acepta la quita del 95% a los acreedores privados del Real Murcia

La deuda privada del Real Murcia ya es historia. Y sin necesidad de que Felipe Moreno tire de chequera. La buena noticia se confirmó ayer, cuando el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia remitió al club el auto en el que se aprobaba la homologación del Plan de Reestructuración elaborado por los responsables de la entidad murcianista.

Con el escrito de María Dolores de las Heras, el Real Murcia ya tiene el espaldarazo que necesitaba para ejecutar el proceso con el que reducirá la deuda privada de 16,7 millones de euros a apenas 964.000 euros, y todo gracias a la quita del 95% con la que castigará a los acreedores. Aunque el Plan no ha obtenido el apoyo de ninguno de los afectados, al juzgado no le ha quedado más remedio que aceptarlo, informando a los acreedores de que podrán impugnar ante la Audiencia Provincial. Así, este tribunal superior será el que verdaderamente confirme si el proceso se ajusta o no a la ley y si trata a todos los perjudicados de la misma forma.

«La solicitud se ha tramitado por el procedimiento ordinario, como ha optado el Real Murcia, que obliga a la autoridad judicial a homologar el plan presentado salvo que manifiestamente (de forma evidente) se constatara que no se cumplen los requisitos exigidos en la ley. Por lo que no procede en esta instancia, dada la tramitación escogida, entrar a valorar si el plan de reestructuración se ha ejecutado o no en fraude de ley, como denuncian varios de sus socios», explica la resolución, añadiendo que «las impugnaciones a la homologación anunciadas deberán hacerse ante la Audiencia Provincial».

Además de obtener el visto bueno para llevar a cabo este segundo concurso de acreedores, en el que se establecen quitas del 95% y se asegura alargar el pago del otro 5% en tres años, el Real Murcia también ha utilizado este Plan para romper contratos que, según Felipe Moreno, perjudicaban a la entidad. Entre esos acuerdos firmados que dejarán de tener validez está el suscrito por Enrique Roca para poner nombre al estadio, el que rubricó Agustín Ramos, a través de Fibranet, para alquilar el local donde se encuentra la tienda del Real Murcia en el centro de la ciudad; y el que permitió a Julián Luna a formar parte del accionariado del club.

Todos ellos pierden los derechos que en su día firmaron y, a la espera de las primeras reacciones, algunas fuentes ya avanzan que tanto Enrique Roca como Julián Luna tienen en su mente impugnar.

Una jugada perfecta

Aunque Felipe Moreno lleva un año, para intentar defender el Plan, diciendo que «aquí perdemos todos», el único que no pierde con este proceso es el presidente del Real Murcia. Además de ahorrarse casi 16 millones de euros, diez millones de euros que en su momento prometió que iba a pagar religiosamente, Felipe Moreno también ha escapado de las quitas. El cordobés no va a perder ni un céntimo de los cuatro millones que él aportó como préstamos al club y que le permitieron, como acreedor que es, votar a favor de su propio Plan anulando cualquier opinión contraria del resto de afectados.

Cuatro millones, incluidos en los ocho que prometió poner a su llegada en marzo de 2023, que conservará y que convertirá en acciones en la próxima ampliación de capital. Así, mientras que todos los accionistas perderán su dinero por la reducción de capital que también se llevará a cabo tras la homologación judicial, el presidente del Real Murcia se convertirá en el dueño absoluto del club centenario.

Sobre esa ‘Operación Acordeón’, que anulará a más de 20.000 accionistas, la jueza en su auto indica que se «respeta la legislación societaria».

Como ocurría en la antigua Ley Concursal, la nueva legislación sigue respetando al 100% a los acreedores públicos. Así, tanto Hacienda como el Ayuntamiento de Murcia escapan del Plan de Reestructuración que ya puede ser ejecutado por el Real Murcia.

El Ayuntamiento, el único que cobrará el 100% de la deuda

El Ayuntamiento, acreedor de la entidad, daba el visto al proceso después de asegurarse el cobro del 100% de las cantidades pendientes, que ascienden hasta los 256.000 euros. De esa partida, unos 55.000 serán pagados inmediatamente después de conocerse el auto publicado ayer, mientras que los 199.000 correspondientes a Emuasa se abonarán en diez plazos desde esta fecha.

Con ese acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento y el pago de la totalidad de lo que se debía a la Seguridad Social, el Real Murcia ya solo tiene pendiente intentar lograr un plan de pagos con la Agencia Tributaria, el principal acreedor de los murcianistas a lo largo de los últimos años. Felipe Moreno ya ha avanzado en varias ocasiones que hay conversaciones entre ambas instituciones.