Día del Libro en la Región: sin excusas para vivir la lectura

Este martes, 23 de abril, se celebra el Día del Libro. Y los programadores de la Región no son ajenos a ello. Prácticamente todos los municipios de este cálido rincón del sureste español han estado trabajando en las últimas semanas para ofrecer a sus vecinos un puñado de actividades especiales, de propuestas que rompan con la cotidianidad y que griten que la de mañana no es una jornada más; o no, al menos, para los lectores. Aunque ya se sabe que la motivación principal de este tipo de iniciativas no tiene tanto que ver con obsequiar a los convencidos –que también–, como con contribuir en aquello que institucionalmente se conoce como ‘fomento de la lectura’. Así que ojalá las propuestas que repasamos en este artículo sirvan para convencer a algún desorientado de la bondades de un buen libro.

Murcia

Epicentro literario en la Biblioteca Regional

Por supuesto, en la capital del Segura, la Biblioteca Regional (BRMU), dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, será el epicentro de las actividades por el Día del Libro. Pero no solo este martes. Porque esa es una de las claves de este día: que desde hace ya algunos años no da pie a la celebración de una jornada diferente, sino de toda una semana –o más– relacionada con esta festividad cultural. De hecho, en el icónico espacio de la Avenida Juan Carlos I comienzan hoy con los actos; en concreto, con una selección de obras breves de teatro que se inaugura con El corazón delator, de Edgar Allan Poe, representada por el actor local Óscar Gallego.

Mañana se inaugurará la exposición fotográfica Costa Cálida, Costa de Letras. La muestra recoge una serie de fotografías realizadas por la fotógrafa murciana Ana Caravaca de diversos emplazamientos del litoral de la Región que han aparecido en obras literarias. Junto a las fotografías se ofrecerán las correspondientes referencias literarias, que aluden a localizaciones como la Cuesta de Gos (Águilas), mencionada por Paco Rabal en sus memorias, y la bahía, con el castillo de San Juan de las Águilas, escenario que describe Arturo Pérez-Reverte en La carta esférica. También aparecen Calnegre (Lorca), Mazarrón y Portmán (La Unión), de cuyas playas ha escrito Manuel Moyano; Cartagena, que aparece en la obra de diversos autores, como Cervantes, Ramón J. Sender, Santiago Posteguillo y María Cegarra; Los Alcázares, que aparece en la obra de Juan Goytisolo y Anoxia, de Miguel Ángel Hernández; San Pedro del Pinatar, a la que dedicaron parte de su obra María Cegarra y Carmen Conde, y San Javier, a quien ha dedicado poemas Santiago Delgado.

Y la programación continuará después de este Día del Libro. Así, el miércoles la BRMU celebrará una ‘Quedada GastroLiteraria’ en la que los usuarios de la biblioteca podrán compartir un almuerzo, en la cantina del Archivo General, anexo a la biblioteca, con algunos de los más destacados autores de la Región y colaboradores habituales de la institución, como Miguel Ángel Hernández, Manuel Moyano, Jerónimo Tristante, Ana Ballabriga, Manuel Madrid, Marta Zafrilla y Charo Guarino. A los postres, Pedro Rivera, miembro de la Academia de Gastronomía de la Región de Murcia, ofrecerá una charla sobre literatura y gastronomía. Toda la información sobre la inscripción se encuentra disponible en la web de la BRMU.

Por último, el jueves se publicará en la web de la BRMU una nueva entrega de la serie ‘Habitaciones propias’, donde autores de la Región muestran su lugar de trabajo (esta edición está dedicada a la escritora y psicóloga Lola López Mondéjar), y el viernes la autora Luz Gabás, Premio Planeta 2022, participará en el ciclo ‘El canon de la BRMU’. No obstante, las actividades en torno al Día del Libro finalizarán con Una noche con Serrat, un concierto acústico de corte intimista del cantautor Oché Cortés y el pianista Eufrasio Molina.

Cartagena

Especial homenaje a Mafalda y Cortázar

En Cartagena, las actividades organizadas por el Ayuntamiento en torno al Día Internacional del Libro están teniendo como protagonistas a Julio Cortázar y a Mafalda. Porque sí, el ‘AbrirLibro’ –que así es como se llama el programa– comenzó la semana pasada (y se puede consultar íntegro en bibliotecas.cartagena.es). No obstante, el grueso de las actividades tendrá lugar a partir de mañana y hasta el domingo bajo el lema ‘Leer para creer’, que alude a «la realidad como fuente de inspiración para la literatura, a aquellas historias que tienen una fuerza especial y trasladan al lector a las situaciones que han vivido sus protagonistas», apuntan desde el Consistorio.

El acto más destacado de este martes es la lectura encadenada de textos de Cortázar, de cuyo nacimiento se celebran, en este 2024, ciento diez años, y de cuya muerte se cumplieron en febrero cuarenta. Así pues, en homenaje a «uno de los mejores escritores en español de todos los tiempos», autoridades y componentes de los diferentes clubes de lectura de la Red de Bibliotecas Municipales de Cartagena darán voz a Casa tomada, Después del almuerzo, Axolotl y Rayuela. Será a partir de las 18.30 horas en el patio del antiguo CIM, en la actual Facultad de Ciencias de la Empresa. La tarde estará amenizada, además por el quinteto Viento Aventis.

Y en lo que respecta a Mafalda, icónico personaje del historietista argentino Quino, el motivo de su homenaje también tiene que ver con una efeméride, pues el 29 de septiembre se cumplirán sesenta años desde que apareció por primera vez en las páginas de la revista Primera plana. Hoy, la biblioteca de La Manga ha organizado un taller de decoración de galletas para niños a partir de 5 años con la colaboración de Medusa’s Cake; taller que ya ha pasado por Los Dolores, por el Peral y, hoy, a partir de las 18.30 horas, por el Luzzy. Cabe señalar que, para participar, hay que inscribirse en la web citada anteriormente y que mañana se hará en el polígono Santa Ana; el jueves, en La Palma, y el viernes, en Pozo Estrecho.

Entre las actividades que tendrán lugar estos días, destaca el XV Encuentro de Tertulias, que está programado para el viernes en el Salón de Actos Isaac Peral del CIM y que tendrá como invitada a Ana Lena Rivera, autora de Las herederas de la Singer. También se llevará a cabo la actividad ‘Leer para creer: libros humanos’, que pretende crear un espacio de escucha y diálogo en el que conocer otras realidades. Según explican desde la Concejalía de Cultura, «diferentes personas se convertirán en libros para contarnos su historia, rompiendo así estereotipos y prejuicios». Esto ocurrirá el miércoles a las 18.30 horas en El Luzzy, mientras que el jueves, en este mismo espacio, el artista Blas Miras presentará su libro El abeto.

Por último, el domingo hay un programa para toda la familia en el Parque de Los Juncos. Desde las 10.30 horas, Oxigenarte ofrecerá a quienes los visiten su participación en un concurso de preguntas y respuestas, en la realización de un mural o en diferentes talleres. También habrá una biblioteca al aire libre y un punto de intercambio de libros, y a las 12.15 horas se entregarán los premios del tradicional concurso de marcapáginas, al que todavía hay tiempo de concurrir, pues el plazo para la presentación de obras termina el jueves (las bases, en la web). Por último, La Fantástica Banda interpretará en directo las canciones de Ooh!, una obra compuesta por doce temas escritos por los autores más importantes de la literatura infantil actual: Pedro Mañas, Mónica Rodríguez, Carmen Gil, Javier Salinas, Blanca Lacasa y Marga Tojo. La hora prevista para el comienzo de la actuación es las 12.30 horas.

Lorca

Un centenar de actividades para elegir

El Ayuntamiento de Lorca tampoco ha querido quedarse atrás y ha preparado una de las programaciones más ambiciosas de la Región. Además, ha involucrado a prácticamente todas las biblitecas del municipio, algunas de las cuales llevan ya unos días ofreciendo actividades relacionadas con este Día Internacional del Libro. Y si a eso le sumamos que el calendario se extiende hasta el último día de este mes de abril, no es de extrañar que hablemos de «un centenar» de propuestas de diversa índole. Así lo anunció hace unos días la concejala de Educación, Rosa María Medina, quien, por supuesto, decretó como objetivo principal el «fomento del hábito lector» entre los lorquinos.

Pero, en lo que respecta específicamente a este martes, una de las iniciativas más llamativas será la de la Biblioteca Pilar Barnés, que entregará una flor a todos los usuarios que retiren libros a préstamo, siguiendo la tradición de Sant Jordi. Por otro lado, en la biblioteca infantil del Centro Cultural Alcalde José Mª Campoy Camacho se entregarán los premios del Concurso de Cuentos ‘Concha Fernández-Luna’ y, también para los más pequeños, en La Paca, Almendricos, Purias, Zarcilla de los Ramos, el IES Príncipe de Asturias, La Hoya y Cazalla habrá una lecturas de El Quijote contado a los niños a cargo de Rosa Navarro Durán. Y en la Biblioteca Tercia, Marchena-Aguaderas y, de nuevo, La Hoya, se han organizado cuentacuentos con Clara García Sáenz de Tejada.

En La Paca, por cierto –al igual que en el Purias, Zarcilla de Ramos y Tercia–, se reconocerá con diferentes distinciones a los mejores lectores, mientras que en el IES Príncipe de Asturias se confeccionará un mural gigante con motivo del Día del Libro y en Purias se presentará el ‘Libro Gigante’ en el que han colaborado usuarios de la biblioteca y profesores y alumnos del CEIP Alfonso García López.

Pero, si avanzamos días en el calendario, en la Biblioteca Pilar Barnés –una de las más activas– se hará este jueves por la tarde una lectura pública de Ana de las tejas verdes, de L. M. Montgomery, en versión de ‘lectura fácil’, mientras que en el Centro Cultural Alcalde José Mª Campoy Camacho habrá este miércoles, a las 09.30 horas, un encuentro con la escritora Antonia Ródenas, y en la biblioteca de Purias, un taller de marcapáginas desde las 18.30 horas. Y el martes que viene, en este mismo espacio, una ‘gymkana bibliotecaria’ que antes, pasado mañana, llegará al IES Príncipe de Asturias. Por último –entre los destacados–, el jueves habrá un photocall en La Hoya con Don Quijote y Sancho.

«Desde el Ayuntamiento animamos a todos los lorquinos a participar en estas actividades que con tanto cariño organizamos desde la Red Municipal de Bibliotecas con el objetivo de conmemorar el Día Internacional del Libro y fomentar la lectura, la cultura y el conocimiento entre todos los lorquinos pero, sobre todo, entre los más pequeños», insisten desde la Concejalía de Educación.

Otros municipios

Las letras se celebran por toda la Región

Otro municipio con una importante programación es Molina de Segura, tierra de escritores. En torno a la Biblioteca Salvador García Aguilar, la Concejalía de Cultura de María Hernández ha preparado actividades desde hoy, lunes –con la inauguración de la exposición de libros ¡Qué tiempos aquellos!–, hasta el martes que viene, día 30. Hoy será protagonista la youtuber e influencer local Clodett, que firmará libros y hablará con sus lectores a partir de las 18.00 horas, mientras que también merece la pena destacar la conferencia ‘El Quijote de Cervantes y la frontera entre ficción y realidad’, a cargo del hispanista italiano Antonio Candeloro.

‘Archena entre letras’ comenzará el 2 de mayo con la visita de Agustín Martínez, uno de los autores tras Carmen Mola

En Alcantarilla, este domingo hubo una gran firma de libros en la Plaza Adolfo Suárez en la que participaron quince autores, pero también han preparado una bonita iniciativa para mañana: tanto en este espacio como en la Plaza Cayitas y la Plaza San Pedro, así como en el Museo de la Huerta, la Concejalía de Cultura y la Biblioteca Municipal, el Ayuntamiento regalará libros a quienes decidan acercarse, mientras que en este último centro también tendrá lugar, por la tarde, un recital de poesía en recuerdo de Federico García Lorca.

Mientras que en Mula, donde llevan días celebrando esta festividad, mañana tendrá lugar la segunda edición de la Feria del Libro Interescolar, que se celebrará en la Plaza del Hospital con la colaboración de todos los institutos del municipio y del CEA Río Mula. Además, el 1 de mayo se celebrará en la localidad la iniciativa ‘Las librerías salen a la calle’, en la Pista Verde.

Aunque para feria, la que está celebrando desde el día 12 el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Son muchos los autores que ya han pasado y que pasarán hasta el sábado por la Plaza de la Constitución, pero todavía está prevista la visita de Ana Verdú Conesa, Ana Fructuoso Ros, Zaida Sánchez Terrer, Tomy Ceballos, Mariló Vélez, José Sánchez Sanz, Soledad Martínez y Toñi Gómez García.

Y en Puerto Lumbreras dedicarán los días de hoy y mañana a avivar el fuego de la literatura entre niños y mayores, con talleres y charlas a cargo de los voluntarios del Club de Lectura en la Biblioteca Municipal y los centros para la tercera edad.

Por último, merece la pena mencionar que, si bien en Archena también se ha presentado un programa de actividades para estos días, en la localidad la pasión por los libros se vivirá con mayor intensidad el mes próximo, cuando comience el ciclo ‘Archena entre letras’ que inaugurará el día 2 en el Centro Cultural Ramón Centenero el lorquino Agustín Martínez, miembro del popular trío de escritores Carmen Mola, ganadores del Planeta. A él le seguirán Guillermina Sánchez, María Dolores Prieto, Tomás Guillén, Miguel Ángel Hernández, Jerónimo Tristante y Fernando de la Cierva.