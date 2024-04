Arde Bogotá visitan esta noche La Resistencia

La Resistencia ha anunciado este jueves en sus redes sociales que Arde Bogotá serán los invitados del programa de David Broncano de esta noche. La banda cartagenera, una de las grandes sensaciones de la música española de 2023 –lograron un Premio Ondas y dos nominaciones a los Grammy Latinos– acudirán al Teatro Arlequín de Madrid, donde se graba habitualmente este show, dentro de la gira promocional de Cowboys de la A3 (2023), su segunda referencia discografía de larga duración, la que ha supuesto su confirmación definitiva tras La noche (2021).

Innumerables conciertos llenan los calendarios de Antonio, Pepe, Dani y José Ángel desde que comenzara su vertiginoso ascenso a lo más alto del panorama musical nacional hace apenas un par de años. Si con ese primer trabajo ya recorrieron la práctica totalidad de festivales y recintos del país, la publicación el año pasado de su segundo disco no ha hecho más que seguir sumando fechas y ahondando en la fiebre que desatan los cartageneros a golpe de rock. Esa misma gira que el verano pasado les llevó a tocar para casi 10.000 personas en su Cartagena natal, por cierto, les llevará en apenas una semanas a encabezar la nueva edición del WARM Up Festival en la capital del Segura.

Pero, entre tantos conciertos, aún hay hueco para la promoción. La formación soltará esta noche sus perros en un nuevo escenario: en el sofá de La Resistencia, junto a la mesa de Broncano en el teatro madrileño. Y lo hacen un día después de que viera la luz una nueva versión de La salvación, el tema que sirve de broche de oro del Cowboys de la A3, junto al líder de Héroes del Silencio. La colaboración con Enrique Bunbury, en palabras de la propia banda en sus redes, es una "locura" que terminó siendo un "sueño" hecho realidad. La canción, épica y terrenal, ya era una de las favoritas de los fans (especialmente en los directos) desde la salida del disco, y ahora cobra una nueva dimensión bajo la producción de Campi Campón (Vetusta Morla, Morgan).

Los oyentes de los cartageneros, una vez más, no han defraudado y han demostrado su apoyo al fenómeno (palabra que, por cierto, describe su Premio Ondas) de Arde Bogotá: la versión original de la canción amanecía hoy por primera vez en el top 100 de Spotify en España, en el puesto 93, y la versión junto a Bunbury alcanzaba el puesto 113.

Provocación geográfica

La publicación en redes sociales ha desatado comentarios de todo tipo. Además de los que celebraban el anuncio del paso de Arde Bogotá por el programa, la publicación de La Resistencia comenzó a acumular, ya apenas unos segundos después del anuncio, reacciones desde Cartagena.

"Ah, tú, pero si son de Murcia, que no lo sabía", era el mensaje que acompañaba al anuncio y que rápidamente hirió sensibilidades cartageneras. Múltiples usuarios se apresuraron a poner un "suspenso en geografía" al equipo de La Resistencia; si la nota era una muestra más del humor gamberro marca de la casa o se trabataba de un comentario fruto de la ignorancia es una incógnita que el programa no ha aclarado. Si se toca el tema o no en el programa, y si es para ahondar en el agravio o aclararlo, se sabrá esta noche, cuando ocupen el sofá de uno de los mayores late shows de la televisión española.