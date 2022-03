Importantes de febrero: Arde Bogotá. Velocidad y rock and roll

En una entrevista para LA OPINIÓN hace no tanto –allá por mediados de noviembre–, Antonio García, frontman de Arde Bogotá, respondía con un «hay que tocar antes en Vigo que en Lima» cuando Ángel H. Sopena le preguntaba por la posibilidad de girar por Latinoamérica. Pues bien, el cuarteto cartagenero, de momento (y subrayen ese ‘de momento’, por favor), no ha cruzado el charco, pero el viernes 8 de abril pisarán la Sala Rouge de la ciudad galega. También tocarán en Santiago, Pontevedra, León, Ponferrada..., y en Bilbao, Málaga, Valencia y, por supuesto, Madrid, donde presentarán su primer álbum, La noche (2021), sobre el escenario de La Riviera, nada menos. Así que la pregunta hoy -apenas cuatro vueltas al calendario después- no parece ser si saltarán o no al ‘Nuevo Continente’, sino, más bien, cuándo lo harán.

Tampoco es que la internacionalización de Arde Bogotá sea algo particularmente relevante. Pero esta anécdota ilustra perfectamente en qué punto se encuentra la banda y, sobre todo, la velocidad de crucero que han pillado desde que entre Sony y Son Buenos les lanzaran rumbo al estrellato; una fama que a estas alturas también parece más un tema de acumular kilómetros que de otra cosa. Y eso lo tienen garantizado desde que la semana pasada se les anunciara como la nueva banda protagonista de la Gira Vibra Mahou 2022, que les llevará a recorrer la geografía española (tienen confirmadas 18 fechas) desde el próximo mes y hasta finales de octubre. «Sin duda, para nosotros supone una oportunidad inmejorable de llevar nuestra música a más y más gente», señala García, guitarra y voz. "Tenemos que seguir trabajando para lograr nuestro objetivo: hacer la música que nos gusta y poder vivir de ello" Como él mismo apunta, la dimensión de este reconocimiento -porque en el fondo eso es lo que es, más que un tour patrocinado- es fácil de entender repasando el listado de artistas que han girado antes que ellos bajo el paraguas de la centenaria cervecera madrileña. Músicos y bandas como M-Clan, Leiva, Iván Ferreiro, Miss Caffeina, Carolina Durante y, recientemente, Zahara, con su disco Puta -uno de los más valorados de 2021-, han barrido el país en los últimos años de la mano de Mahou y a golpes de sold outs. Y si es esto es así es porque los responsables de esta iniciativa no hacen experimentos: van a lo seguro; y Arde Bogotá son ya –pese a su juventud y todavía escasa experiencia– una garantía. Lo demuestran las reseñas de la crítica especializada, que ha flipado con La noche, un disco oscuro pero, en el fondo, esperanzador; elegante, aunque también algo visceral por momentos (hay quien les describen como unos Arctic Monkeys a la española), pero, sobre todo, un álbum contundente, en el que las guitarras vuelven a ser protagonistas frente a la vigente dictadura del sinte. Y parece ser que el rock no ha muerto, porque también al público le ha gustado, a tenor de las presentaciones que los cartageneros han hecho hasta el momento (que no son pocas...). «Desde luego, está superando todas nuestras expectativas -señala el vocalista cuando es cuestionado por su actual gira-. Nunca habíamos congregado a tanta gente en un espacio cerrado cantando nuestras canciones, y eso está dando lugar a momentos de mucha pasión y mucho rock and roll que no olvidaremos jamás», afirma, orgulloso, García, el rostro más visible de la banda y una suerte de portavoz para Pepe Martínez (bajo), Daniel Sánchez (guitarra) y José Ángel Mercader, ‘Jota’ (batería). "No nos paramos a mirar atrás; nos centramos en seguir hacia delante, dar las gracias cuando toca y, sobre todo, en pasarlo bien" Sin embargo, y aunque mucha gente les considere como tal, ellos no creen ser «la banda de moda». La industria dice lo contrario, ya que recientemente se hicieron con el galardón al Mejor Álbum de Rock en los Premios de la Música de la Región de Murcia y hace unos días fueron nominados por segundo año consecutivo a Artista Revelación en los Odeón, los premios de la Entidad de Gestión de los derechos de Propiedad Intelectual de los productores fonográficos (AGEDI), pero los cartageneros mantienen los pies en el suelo. «Todo está ocurriendo muy rápido -reconoce el frontman de Arde Bogotá-, pero aún queda mucho camino por recorrer. Somos unos afortunados por la acogida que ha tenido nuestro trabajo y estamos muy agradecidos por ello, pero hay que seguir trabajando para lograr el objetivo que teníamos cuando empezamos esta aventura: hacer la música que nos gusta y poder vivir de ello». Eso sí, el de la ciudad portuaria admite que todavía no se han parado a pensar en lo que están logrando en tan poco tiempo (el primer single, Antiaéreo, lo lanzaron en 2019; su primera referencia discográfica es un EP llamado El tiempo y la actitud que salió en 2021, y La noche todavía no ha cumplido un año). «Nos centramos en seguir trabajando, en dar las gracias cuando toca y, sobre todo, en pasarlo bien. La repercusión de lo que estamos haciendo la veremos mejor con el paso del tiempo; y, en cualquier caso, estas son cuestiones que se valoran mejor desde fuera... Pero en el día a día tenemos mucho que hacer (y mucho que disfrutar) para andar pensando en esas cosas», afirma García, quien, de hecho, confiesa que ya están componiendo el que será su segundo elepé. «Y hasta ahí se puede leer». Así que, nada, más leña al fuego, más conciertos, más velocidad; a ver quién es el guapo que les para. Y eso que todavía no han tocado en Vigo... Más gasolina, como Daddy Pese a que Arde Bogotá traspasó las fronteras regionales desde prácticamente el minuto uno, el cuarteto cartagenero valora especialmente la opinión que se tiene de ellos en su tierra, donde creen que «el apoyo y el cariño» que se le tiene a la banda es «mayor que en cualquier otro sitio». «Nuestros vecinos de toda la vida tienen una percepción del proyecto que ni nosotros mismos, y eso es un orgullo», asegura Antonio García. Por eso les hace especial ilusión el galardón logrado a Mejor Álbum de Rock –también a Mejor Videoclip, por Dangerous– en la gala de los Premios de la Música de la Región, el pasado día 15 de febrero. Además, aseguran que estos reconocimientos son «gasolina» para el grupo. «Y, como decía Daddy [Yankee], queremos que nos den más», apunta el vocalista. Por suerte, y aunque dentro de la Gira Vibra Mahou no hay ninguna fecha por estos lares (aunque habrá que está atentos a la ‘ciudad sorpresa’ con la que cerrarán el tour...), Arde Bogotá actuará en el Warm Up de Murcia el fin de semana del 29 y 30 de abril.