En apenas siete horas -las que van de las doce de la mañana a las siete de la tarde-, Arde Bogotá han agotado las entradas para su histórico concierto de fin de gira en el WiZink Center de Madrid, concierto para el que queda todavía más de un año: se celebrará el 13 de diciembre de 2024.

Se trata de un nuevo hito para el cuarteto cartagenero, que hace unos días ofrecía tres noches de música en vivo con todo vendido en La Riviera, mítica sala de la capital, y que la semana pasada estuvo en Sevilla como nominado a los premios a Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock en los Grammy Latinos.

Además, cabe subrayar que el sold out de la banda de la ciudad portuaria no tiene letra pequeña: a diferencia de otros grupos o artistas que han pasado por el WiZink, Arde Bogotá ha puesto a la venta entradas en función de la capacidad máxima del pabellón. "Lo abrimos entero", señalaron los cartageneros en redes sociales, y aunque no hay cifra oficial, se estima que el aforo para conciertos del coloso madrileño está entre los 15.000 y más de 17.000 espectadores.

GRACIAS.



Por hacernos sentir tan especiales y tan queridos, ojalá estemos a la altura de vuestro amor.



Una vez más nos ha pasado lo imposible.



Desde ya estamos trabajando para hacer un show único en Madrid y por encontrarnos con quienes se hayan quedado sin venir.



APDJ - AB pic.twitter.com/6AgrCsofvD — ARDE BOGOTÁ (@arde_bogota) 21 de noviembre de 2023

"Gracias por hacernos sentir tan especiales y tan queridos. Ojalá estemos a la altura de vuestro amor", acaban de publicar en redes sociales Antonio García, Dani Sánchez, Jota Mercader y Pepe Esteban, que señalan que "una vez más", han logrado "lo imposible".

Por otro lado, y al paso de los rumores de una posible segunda cita en la capital, el grupo ha señaldo que "desde ya" están trabajando para encontrarse "con quienes se hayan quedado sin entrada". No obstante, hay que recordar que este fin de gira de Cowboys de la A3 (2023) tiene todavía una fecha posterior a la de Madrid: el 28 de diciembre en el Sant Jordi Club, cuyos tickets ya están a la venta. De hecho, en proticketing.com, la ticketera oficial, las entradas de grada ya figuran como 'agotadas'; no así la de pista, a 29 euros.