Banksy y otras leyendas del arte urbano ‘llegan’ a San Pedro del Pinatar

Murcia Street Art Project se ha propuesto convencer a toda la Región de que el grafiti es una disciplina plástica, no solo legítima -siempre y cuando se respeten unos mínimos, claro-, sino que, además, es una de las vertientes artísticas más interesantes de este siglo (y de finales del pasado). Intervenciones al margen -porque este grupo de coleccionistas privados está detrás de un amplio porcentaje de los grandes murales que desde hace unos años colorean las calles de los diferentes municipios-, son los responsables de exposiciones tan sonadas como Arte Urbano: De la calle al museo, que pudo verse en el Mubam de Murcia en 2017, y Arte urbano. Leyendas callejeras, de 2019 y ubicada en el Muram de Cartagena.

Y el ejemplo no es azaroso: ambas batieron récords de asistencia, demostrando el interés creciente por estos artistas y, sobre todo, su capacidad para convocar en los museos a las nuevas generaciones. Pero ese efecto no tiene por qué quedarse en las grandes ‘urbes’ de la Región; de ahí que Murcia Street Art Project, con el comisario Darío Vigueras a la cabeza, haya unido fuerzas con el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para organizar una nueva gran muestra, esta vez en el Museo Barón de Benifayó y con más de una veintena de piezas. Pero, ojo: no tiene nada que envidiar a sus predecesoras, y en los nombres representados queda más que patente.

Porque en la exposición, bautizada como Rompiendo moldes, hay piezas de leyendas de la talla de Blek Le Rat, uno de los pioneros de la técnica del ‘stencil’, y el estadounidense Seen, uno de los padres del movimiento, de aquellos que comenzaron pitando vagones en el metro de Nueva York. También hay obras del francés Jeff Aerosol -referente en el país galo-, del espectacular artista chino DALeast, del costamarfileño Aboudia y del dúo de creadores brasileños -región que es potencia en estas lides- Bicicleta Sem Freio. No es de extrañar, pues, y aunque haya una gran representación de grafiteros españoles -como Mr. Trazo y Boa Mistura- que se haya ‘vendido’ como una Exposición Internacional de Arte Urbano, pues hay siete nacionalidades distintas.

La obra de Banksy que se puede ver en el Museo Barón de Benifayó de San Pedro del Pinatar. / L.O.

Aunque si hay un artista que brilla por encima del resto ese es Banksy. El enigmático artista británico es, sin duda, el más mediático (con diferencia) de todos los creadores involucrados en esta muestra; de hecho, seguramente sea el más famoso de la historia del grafiti. El de Bristol (se supone) es político, irónico y, ante todo, sumamente icónico, y la pieza que se expone en las paredes del Museo Barón de Benifayó de San Pedro es de las más significativas en la ya larga trayectoria de este genio escurridizo.

Variedad de estilos y técnicas

La amplia nómina de firmas de las que se compone la muestra garantiza, además, una abrumadora variedad de técnicas: aquí vemos desde el clásico óleo sobre lienzo, hasta obras realizadas con espray, acrílicos y stencils, por supuesto. Además, las pinturas abordan diferentes temáticas, aunque, como apunta el comisario, si algo predomina en la mayoría de ellas es «una explosión de color, que en muchos casos nos traslada a los distintos países y continentes de procedencia de sus autores, como ejemplo las obras de los brasileños Bicicleta Sem Frei o el africano Aboudia».

Asimismo, durante el tiempo que dure la exposición -esto es, hasta el 26 de mayo-, Murcia Street Art Project repartirá gratuitamente obra gráfica numerada y firmada de diversos artistas de arte urbano. «Se informará previamente tanto por el Museo como en las redes sociales de la forma de adquirirlas», apuntan desde la organización, desde donde se insiste en la facilidad con la que estos creadores «conectan con los más jóvenes». También en que el movimiento «cada día va tomando más peso en el panorama internacional, con artistas que están posicionándose en grandes colecciones y museos y alcanzando precios astronómicos en casas de subastas».

Se trata, pues, de una de las más interesantes exposiciones que podrán verse este año en la Región y, particularmente, en San Pedro del Pinatar; localidad, por cierto, a la que acudió este jueves el artista murciano Jota López para amenizar la inauguración con una intervención en directo. Porque el grafiti es un arte vivo, y este proyecto lo ha vuelto a demostrar.