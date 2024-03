Higinio te rompe las piernas, pero va al balón: Estarán esta noche en La Yesería

Los nuevaoleros murcianos Higinio son una super banda compuesta por músicos que pasaron por Vacaciones, Remo Persutti, Los Megatones, The Runarounds, M76... El proyecto, encabezado por Carlos 77, aúna letras con mensaje inteligente, potente base rítmica, guitarras que entran afiladas cuando tocan, y grandes melodías inspiradas por XTC, The Jam, los Dexy’s, The Violent Femmes, Los Flechazos o The Housemartins. Pertenecen a una tradición muy clara: el punk del '77 y la new wave.

El quinteto murciano es conocido por sus increíbles presentaciones en vivo, llenas de energía, que estallan con excelentes himnos cantados. Cuando tienes un arsenal de temas para celebrar, el resultado está predeterminado. Como el futbolista, «te rompe las piernas, pero va al balón»).

Higinio están a punto de volver al estudio para grabar las canciones del EP que supondrá su regreso discográfico, y seguro que ofrecen una buena noche donde olvidar el penoso presente junto a los valencianos Golden Peluco, trío de músicos que han pasado por proyectos como Amatria, Jackson Milicia, Mr. Perfumme o Gilbertástico. Poder, fuego y gloria es el primer EP del power trío valenciano, que ha llegado a la escena para compartir su locura a través de un rock con ritmos marcados, elocuentes voces y carcajadas histriónicas.

Viernes 22. La Yesería: 21.00 horas. 9/12 €

