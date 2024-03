Karlan: "Creemos en un feminismo de igualdad, pero la pedimos también en otros ámbitos"

En 2019, Lola García (cantante y compositora) formó Karlan junto con Mar Rodríguez (batería, coros): un dúo que pronto devino grupo gracias a las incorporaciones de Arturo Ortiz (bajo) y Jorge Asmarts (guitarra). Casi sin tiempo para asimilar el éxito del Big Up, donde destacaron con dos conciertos -uno en formato electrónico y otro acústico-, Karlan fueron cabeza de cartel en la II Edición del Festival UMurgentes organizado por la Universidad de Murcia, de la mano de la oficina Bellasound. El ingenio y la inteligencia de Karlan acabaron rápidamente con aquellos que intentaron limitarlos por edad o género.

Creadores del 'sonido Karlan', que mezcla pop indie y noventero, su música, recogida en el EP Aquí y ahora (producido por Raúl de Lara), es para que la gente “baile y la cante en su día a día”, porque también va con mensaje. En diciembre el grupo murciano obtuvo una doble nominación en los Premios Yepes de la Música. “Aquí y ahora”, impulsado por la estridencia punk-pop, toca uno o tres acordes que suenan verdaderos, fuertes y orgullosos. Karlan nacieron para ser estrellas del pop, hay en ellos un desapego y un sarcasmo siempre acechando detrás del brillo y el destello. Confirmado el buen momento con su incorporación al cartel del Festival Fortaleza Sound, ya están terminando la grabación de su primer álbum, Surfer (producido por Lalo Gómez Vizcaíno, que ha trabajado con grupos como Arde Bogotá), del que ahora sale un primer adelanto. Lo presentarán en la fiesta Bellasound live. Lola y Mar nos ponen al tanto. Son inteligentes. Acéptalo.

¿Cómo fue que decidisteis montar una banda? ¿Partíais de alguna trayectoria anterior?

Lola García: Mi sueño había sido siempre tener una banda, me hacía mucha ilusión. Desde muy joven he estado componiendo y actuando, al principio como corista de otros grupos, como cantante en bandas tributo de rock, y luego ya me animé a formar mi primer proyecto musical que se llamaba IKERE, con la excusa para presentarme al Creamurcia. Luego ya llegó mi fase de cantautora, y más tarde, por fin, KARLAN.

Mar Rodríguez: Todos los miembros de Karlan han tenido proyectos previos. Arturo tuvo su propio grupo, Naponia, y fue bajista de Retrodisea o Clara Martín. Jorge estuvo en Elure… La única que no había tenido experiencia previa musical soy yo. Lo mío era fijarme compulsivamente en quién estaba detrás de las canciones que me gustaban, leerme los libretos de los CDs y buscar luego quién era el productor tal o cual, o charlar con mi hermana de que se notaba mucho el cambio de sonido de x grupo porque ya no era el mismo productor… De alguna manera todos estábamos predestinados.

Se os ve un grupo femenino, fuerte y empoderado. ¿Sois feministas en vuestra declaración de principios?¿Os habéis sentido atacadas alguna vez por ello?

LG: Siempre nos hemos identificado como feministas, en el sentido de que vemos la gran brecha que existe en muchos sentidos aún entre hombres y mujeres, y pedimos la igualdad de oportunidades. Creemos en un feminismo de igualdad, de igual manera, que pedimos igualdad en otros aspectos de la sociedad. Nuestra sociedad está repleta de circunstancias desequilibradas, creo que incluso lo hemos normalizado. Lo de la igualdad entre ambos sexos es sólo una de ellas.

MR: Nunca nos hemos sentido atacadas, pero sí percibes, sobre todo en la actualidad, que decir que eres feminista despierta recelos entre una comunidad, ya sean hombres y mujeres, que no entienden el concepto; mi madre, por ejemplo. Creo que se ha trabajado mucho para tergiversar este concepto tan limpio y sano como es que queremos conseguir que las mujeres por sí mismas tengan las mismas oportunidades y derechos que los hombres. Es como lo de Ayuso en el 8M, contando los problemas que tienen los hombres por ser hombre. ¡Pues claro que sí! Nosotras muchas veces lo hablamos, que ser hombre también tiene su parte mala, también sufren diferentes problemas tanto psicológicos, como sociales, culturales, etc… Si es que no se trata de un tú más. Se trata de ayudar a cada colectivo en lo que necesita, y aún hay muchas diferencias. No es lo mismo ser mujer y salir de noche, que ser hombre. Tampoco hay igualdad en los salarios en muchas ocasiones ocupando el mismo puesto, ni las mismas oportunidades de ascenso, ya que recae en la mujer muchas veces el cuidado de familiares dependientes. Pero todo esto va a cambiar, es un proceso lento pero implacable, porque gracias a la educación cada vez hay mujeres mejor preparadas en todos los campos. Yo lo veo también en el mundo de la música. Vamos para arriba.

¿Estáis cansadas de que os pregunten por la situación de la mujer en la industria de la música?

LG: ¡Qué va! Nos encanta que nos pregunten por eso, porque así podemos contar que la situación en el mundo de la música es dispar. Lo que yo veo es que cada vez más hay artistas femeninas que hacen sold outs como churros, como ha sido el caso de Taylor Swift en Madrid o Laura Pergolizzi entre otras, y hay infinidad de bandas consagradas que tienen en sus filas mujeres de bandera. La cosa cambia con las bandas independientes, porque lo que sí detectamos es que hay edadismo y un poco de sexismo en los sellos y agencias de management a la hora de elegir a quién le dan la oportunidad. Vemos que es más fácil que apuesten por un grupo o solista masculino, que por chicas.

MR: Sí, creo que es como ir a pedir una hipoteca. Las agencias y sellos para darte la oportunidad siendo mujeres y además sin tener 20 años, te dan un no. Tienes que demostrar que no necesitas el dinero para que te den el préstamo, jajaja. No nos importa, porque al final la música indie, para ser indie de verdad no puede venir con un guión o un patrón. La calidad músical no tiene un corsé encima. Pero sí vemos no sólo en nosotras sino en artistazas de la tierra como Kuve, Madbel, Las Wonder, Elure, etc… que los sellos y las agencias no miran el talento ni la calidad musical, deben mirar otras cosas…

¿Qué soléis escuchar Lola y Mar en Spotify?

LG: Soy muy ecléctica, escucho de todo, desde dance de los 90, flamenco, rock, electrónica pero más Indie. Últimamente estoy con grupos del panorama nacional como Repion, Carmen Boza, The Crab Apples. Estas últimas semanas me pongo a Nebulossa para subirme el ánimo, gran descubrimiento, la verdad; tiene un sonido synth pop ochentero que mola mucho.

MR: ¡Karlan! Lo digo en serio. Cuando Spotify sacó los resúmenes estos del año, mi grupo top 1 era Karlan. Y les preguntaba a los demás: “Chicos, ¿es que vosotros no escucháis Karlan?” [Ríe[. Y cuando no, música americana de los 70. O me pongo Lenny Kravitz, Texas… Me gustan muchísimo los discos de Sara Zamora o Kuve. Así más roquerillo, Alison Darwin.

¿Habéis buscado ese sonido como resultado natural de escuchar a esos artistas o ha sido involuntario y casual?

LG: La composición parte de esa mezcla de influencias de las que he ido bebiendo a lo largo de los años. Cada uno aporta su granito de arena, y el productor redondea y direcciona un resultado final. Todo ello ha hecho un primer “sonido karlan” en nuestro primer EP “Aquí y ahora”.

MR: Mitad y mitad. Nosotros soñábamos así, pero Raúl de Lara fue el productor que nos cogió y nos preguntó: “A ver, chicos, ¿cómo queréis sonar? Y ahí Lola dio sus consignas.

¿Cómo compone un grupo de cuatro integrantes donde las chicas parecen llevar la voz cantante? A la hora de escribir, ¿hay división de responsabilidades, o todo termina siendo muy compartido?

LG: Es un proceso que va en cadena. La primera fase la aporto yo, que es la melodía principal, y los riffs más simbólicos. Luego Mar crea la letra, y por último la presentamos al resto para arreglarla entre todos.

MR: No es una impresión, es que la dirección musical, artística, técnica y de marketing del grupo la llevamos Lola y yo. Arturo, Jorge y Rosa respetan mucho esa parcela. Nosotras llevamos al ensayo la canción ya esbozada completa y con su letra, y a partir de ahí empezamos a arreglarla con todos los instrumentos y a ver si casan las partes, falta algo, hay que cambiar algo… Es un proceso de roce, de arañazo, de cortar y pegar, pero al final, de ahí ya llevamos algo sólido para el productor, que a su vez, la vuelve a diseccionar.

Me da la sensación de que, a nivel letra o composición, calan bastante hondo en las generaciones actuales las temáticas costumbristas o cotidianas. ¿Os inspiráis de lo que vivís?

LG: Nos inspiramos de experiencias personales y de temas que creemos que en mayor parte puede resonar a la sociedad.

MR: Sí. Cuando Lola trae la canción, la trae siempre sin letra, balbucea algunos sonidos, y de ahí voy fonéticamente añadiendo letras. Hablamos: “¿De qué quieres que vaya esta canción?”. Y de ahí nos ponemos a trabajar. Es un proceso muy divertido porque Lola es una letrista muy conceptual, y yo muy literaria. La mezcla de ambas es lo que se queda al final en las letras de Karlan.

¿Por qué Karlan, que parece sacado de una novela de espías?

LG : ¡¿Ah sí?! [Ríe] ¡Qué curioso, oye, nunca lo había pensado!

MR: Porque realmente lo somos, y estamos aquí para investigar qué hay detrás del mundo de la música para decírselo a los de arriba.

Vuestro estilo, intenso pero naíf, me cuadra mucho con las bandas que lleva Elefant. ¿Os han tirado la caña de sellos más grandes?

LG: todavía no, realmente cumplimos un año de exposición al mundo musical, y abiertas estamos a toda propuesta interesante. Desde luego que Elefant lleva unas bandazas, y nos veo entre ellas.

MR: Estamos ahora mismo en un momento dulce, vamos a sacar las canciones que darán forma a nuestro primer disco, que se llamará ‘’Surfer’’. Nuestra intención es primero enseñar lo que somos capaces de hacer como artistas independientes, crear comunidad, y hacernos fuertes, para luego negociar con sellos o seguir por libres. Pero tomo nota de lo de Elefant.

Casi sin tiempo para asimilar el éxito del Big Up, Karlan tuvisteis el privilegio de ser cabeza de cartel en la II Edición del festival organizado por la Universidad de Murcia, Umurgentes. ¿Sentisteis que se os tomaba en serio?

LG: Por supuesto. La verdad que Bellasound ha sido y es un gran apoyo, y estamos muy agradecidas de habernos dado la oportunidad.

MR: Sí, sentimos que Bellasound, nuestra agencia, apostaba por nosotros, y nos eligió de entre su roster para ser cabeza de cartel. Es una responsabilidad muy grande cuando ves que alguien que no te conoce cree en ti tanto. Fue un rotundo acierto y un exitazo.

Vuestras canciones son muy directas. ¿Creéis que eso os acerca más a lo que el público quiere?

LG: Lo que hacemos es puro y viene del corazón. El público sabio sabe lo que hay; no tengo ninguna duda de que siempre habrá alguien que vibre con nuestros temas.

MR: Creemos que sí. Que hoy en día hay mucha música con una letra que directamente ni se entiende. Nos gustaba la idea de contar historias cotidianas con letras pegadizas y con mensaje.

Para tratarse de una propuesta nueva, parece que habéis encontrado bastante eco. Contar con una especialista en publicidad en vuestras filas debe ser una gran ventaja.

LG: Total. Mar es nuestra gurú marketiniana, y de ella estoy aprendiendo mucho en este proyecto. Se agradece muchísimo tener a alguien que dé soporte con sus conocimientos y talento en esta parcela tan importante, ya que mucho peso es marketing en un proyecto musical.

MR: Ha sido una gran ventaja, que merma la desventaja que suponía el hecho de que cuando empecé no tenía formación musical y estaba en pañales con la batería. Mi aportación a la banda ha sido darlo todo, en todos los aspectos, y hasta lo que he podido mis conocimientos de comunicación y marketing han servido para dar ese primer empujón. Pero al final detrás de Karlan hay un equipo, nosotros, Bellasound, y los profesionales que contratamos para que nos ayuden: EneJean con las maravillosas fotos de banda que tenemos, Twin Freaks para los videoclips, y ahora Jaguay para la promoción nacional. Cada vez somos más karlianos.

Aquí y ahora suena a autoafirmación. ¿Es esa la razón del título?

LG: Aquí y ahora es un golpe en la mesa. Donde todo sucede y tiene poder.

MR: Sí. Y mira, esto ni se lo consulté a Lola. Pensé cómo se tiene que llamar el EP, y me salió solo ‘Aquí y Ahora’. Lola llevaba años esperando ese momento, y fue como poner la bandera en la luna.

¿Cuál es el contenido de Aquí y ahora? ¿Qué es eso del 'sonido Karlan'? ¿Os ayudó a definirlo el productor Raúl de Lara?

LG: Ha sido una primera fase en construcción del sonido que entre toda la banda y Raúl hemos plasmado en este primer EP. Las canciones son frescas, pegadizas, y con claro mensaje.

MR: Sin duda, Raúl cogió un grupo emergente con muchas ganas pero aún sin definir, y lo puso en órbita con un sonido identificable y una identidad sonora brutal. Él ha sido nuestro papá musical, y por eso seguimos trabajando con él. Ahora vienen otros productores, como Lalo Gómez Vizcaíno, que pisan fuerte y nos darán otras cosas que también queríamos conseguir.

Cantais al amor tóxico en Julia, el tercer single ¿Cuál es vuestra posición?

LG: Pues que si no has tenido una Julia en tu vida es que, inevitablemente, ¡Julia eres tú!

MR: Si ves venir una Julia, sal por la ventana.

Ya estáis grabando las canciones que darán forma al primer álbum junto a Lalo Gómez Vizcaíno, productor de moda de grupos como Arde Bogotá. ¿Está ya terminado? ¿Qué nos podéis avanzar?

LG: Entramos en una segunda fase muy interesante. Seguimos manteniendo nuestra esencia, pero sí percibimos un cambio, una evolución con más fuerza, carácter, y personalmente lugares que mi voz ni yo sabía que poseía. Hemos experimentado un poquito más.

MR: El 15 de marzo sale No me lamento, la primera de las tres canciones que hemos grabado con Lalo, y creo que desde el inicio se notará un plus más de fuerza y profundidad en los sonidos. Ha sido un lujazo trabajar con él y verlo experimentar con sonidos en su estudio.

¿Cuál es ese vértigo al que cantáis?

LG: Al vértigo que te da afrontar tus miedos, y a esa delgada línea que hace que crezcas en la vida.

MR: Vértigo a hacer lo que quieres cuando no es lo genérico prescrito por la sociedad.

¿Qué proyectos os esperan en el futuro más cercano? ¿Habéis pensado en qué dirección va a tomar la banda?

MR: Lo más cercano es el concierto BellaSound Live, y luego ya vamos a preparar la nueva producción de directo con Raúl de Lara, y seguiremos con la promoción de las nuevas canciones. Tocaremos el 14 de junio en Alicante con nuestros buenos amigos de Alison Darwin; luego vendrá el Fortaleza Sound. En septiembre nos vamos a la Sala X de Sevilla, y cerramos el año en Madrid con varios conciertos.