Mourn: "Hay menos respeto por ser chicas, y por ser chicas jóvenes, más prejuicios y cosificación"

Hace algo más de diez años, las demoledoras Mourn −dos de ellas son hijas de Ramón Rodríguez (Madee, The New Raemon)− sorprendían con un debut que hacía difícil creer que eran menores de edad. Tras cuatro discos con el sello neoyorkino Captured Tracks, batallas legales con una discográfica, giras por Europa, Estados Unidos o Japón, cambios de batería y algunos proyectos en solitario, las del Maresme vuelven con nuevo álbum: The Avoider (2024). A diferencia de gran parte de su generación, siguen recordando a un sinfín de geniales bandas norteamericanas independientes de los primeros noventa: Fugazi, Sonic Youth, Sleater Kinney…, pero con carácter propio. Mourn siguen creciendo; ahora más ‘mourn’ aún. Vienen hoy por primera vez a Murcia −a La Yesería, dentro del Microsonidos− y les acompañan el trio ilicitano La 126.

Habéis vivido prácticamente de todo, y ahora abrís una nueva etapa en Montgri, el sello de los Cala Vento. Es increíble todo lo que habéis llegado a conseguir en poco más de diez años.

Estamos contentas por esta nueva etapa que se presenta, y agradecidas por toda la experiencia que nos ha dado nuestro pasado. Ahora estamos enfocadas en el presente más absoluto. ¡Con ganas de presentar el disco!

¿Cómo lleváis eso de estar tiempo fuera de casa? ¿Componéis estando de gira? ¿Cómo ha sido el proceso de composición y grabación del disco?

Nunca hemos compuesto de gira, pero la experiencia de girar muchas veces es fuente de inspiración para letras e historias que contamos. En el caso del nuevo disco, compusimos el disco partiendo de demos grabadas en casa, y luego las pusimos en común. Después grabamos las maquetas en estudio [Estudi Nautilus, en Arenys de Mar], para finalmente grabar las tomas definitivas en Ultramarinos (Barcelona).

No ha habido prisas por sacar el disco. Han pasado cuatro años desde vuestro último álbum, Self worth (2020). ¿Dónde y en qué habéis estado metidas todo este tiempo?

Nos hemos dado tiempo para componer y reflexionar. Obviamente también ha influido la pandemia de por medio, que ralentizó todavía más los planes artísticos de cualquiera.

Llama la atención que sabéis sacar partido a los mismos elementos con los que miles de bandas de indie rock vienen jugando desde hace treinta años, y estéis lejos de sonar predecibles. ¿En qué os habéis inspirado?

A la hora de componer no nos inspiramos voluntariamente en sonidos. Nos gusta alejarnos del ‘queremos sonar así’.

¿Cuándo? Hoy, 22.00 horas ¿Dónde? La Yesería, Murcia. ¿Precio? 12/15 euros.

Tengo la sensación de que The Avoider es vuestro disco con un sonido más guiado por la urgencia. ¿Qué os llevó a tomar esta senda sonora? ¿En qué momento está Mourn?

Nos dejamos llevar, no pusimos barreras en cuanto a creatividad. Al inicio tuvimos miedo de que no sonara suficientemente ‘mourn’ (sobre todo los sintetizadores), hasta que vimos que nos salió así de dentro. De hecho, más ‘mourn’, imposible.

Llama la atención que hay instrumentos nuevos (trompetas , sintes...). ¿Lo pedían las canciones?

Eso creemos. Hemos ido construyendo con cariño todas las canciones, y sabíamos que con esos elementos ganaban mucho más.

El primer single del disco es Could be friends. Además de un grupo de rock, sois un grupo de amigas. ¿Ha sido una de las claves para que Mourn saliera adelante?

Probablemente. Tener una banda y girar con gente con la que no tienes una buena relación de amistad debe ser muy agotador. Al final, Could be friends no deja de ser un gran brindis por las relaciones de amistad que a menudo nos olvidamos de valorar.

El sello Captured Tracks, afincado en Brooklyn, llegó a un acuerdo con Sones para publicar el álbum de debut de Mourn. ¿Cómo se produjo y qué significó para vosotras?

Significó poder conocer Estados Unidos, nuestras primeras giras fuera del país, contactar con gente, experiencias profesionales y personales... Estamos muy agradecidas de esa época que tuvimos la suerte de vivir.

¿Creéis que se os ha tratado de una manera diferente por ser un grupo de chicas?

Por ser chicas y por ser chicas jóvenes. Es triste decirlo, pero es obvio que no, no se nos trata igual. Hay menos respeto, menos tomarte enserio, más prejuicios, cosificación, exigencia...

Al nivel instrumental y compositivo habitual de Mourn, en esta ocasión se suman vuestros mejores textos. ¿Qué habéis querido expresar?

Es el disco más introspectivo que hemos sacado hasta ahora. Creo que estamos en un punto en el que hemos dejado atrás la rabia y el enfado, y hemos escrito desde la autoreflexión.

¿Qué refleja una canción como Men?

Creo que habla bastante por sí sola; me la tomo como una declaración de intenciones. En ese disco sí se notaba más que era la rabia el motor de la canción.

¿Podría decirse que Truck driver contiene todo lo que son Mourn?

Sería un buen resumen: trompetas, segundas voces, rasgados y punteos muy melódicos. Le faltaría tener sintetizadores para que fuera un ‘taster’ de lo que se encuentra en el disco.

¿El título ya revela qué podemos encontrar en el disco? The Avoider es uno de los temas que aporta más novedad en vuestro sonido. ¿Cómo surgió, y por qué es tan importante como para nombrar el disco?

Fue el primero en el que usamos sintetizadores. No fue muy consciente la toma de decisión cuándo elegimos esta canción como título del disco, pero creo que fue porque inconscientemente vimos en esa canción una nueva versión de Mourn que nos fascinó.

En Heal Hill cantáis la parte final en español. ¿Cómo surgió? ¿También queréis cantar en español?

Surgió naturalmente. Jazz se puso a escribir y creyó que necesitaba conectar con su idioma para esa parte de la canción. En un futuro no nos cerramos a nada. Ya veremos cómo van fluyendo las cosas, pero de momento no tenemos nada decidido.

¿Qué tocáis actualmente en los directos? ¿Qué planes hay para lo que se avecina?

Hemos decidido darle mucho protagonismo al disco nuevo, ¡pero seguirán sonando temas antiguos! De momento los únicos planes son ¡tocar lo más que podamos!