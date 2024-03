Así es el CreaMurcia 2024: fechas, categorías, premios...

El talento joven murciano tendrá este año una nueva oportunidad de brillar, de exponerse ante el público. Y eso no es poca cosa, ya que lo más difícil cuando empieza no es tener ese algo –eso se tiene o no se tiene, y en la tierra del Segura, por suerte, abunda–, sino poder subirte a un escenario y gritar: «¡Eh!, que aquí estoy yo y esto es lo que hago». Que guste luego más o menos, que sea la tuya la mejor de las propuestas presentadas, no es que sea lo de menos, pero solo es la guinda del pastel.

Porque sí, hablamos de un régimen competitivo; uno que es de sobra conocido por todos porque, al final, son ya nada menos que treinta y dos ediciones del CreaMurcia –antiguo CreaJoven–, que ya ha abierto el plazo de inscripción para cada una de las trece disciplinas habilitadas este año. Son las mismas que el año pasado y, una vez más, van de la música hasta la gastronomía, y tienen diferentes deadlines que hay que tener en cuenta: para concurrir en esta última, los nuevos chefs tendrán que presentar su candidatura antes del 31 de mayo, aunque en el resto de categorías habrá que formalizarla mucho antes.

La primera que termina es la más socorrida: ‘Pop-Rock’, hasta el 12 de abril. Las otras dos categorías musicales, ‘Otras Tendencias’ y ‘Canción de autor’, cerrarán filas el 19 y el 26 de ese mismo mes, respectivamente, mientras que ‘Fotografía’ lo hará el día 29. En lo que respecta a mayo, el plazo para presentarse al CreaMurcia de ‘Artes Plásticas’ termina el 3; el de ‘Cómic’, el 6; el de ‘Artes Visuales’, el 10; el de ‘Literatura’, el 13, y el de ‘Artes Escénicas’ el 17. En cuanto a ‘Diseño Gráfico’, los aspirantes tendrán hasta el 22 para presentar sus propuestas; los de ‘Diseño de Moda’ tienen hasta el 24, y lo de ‘Cortometrajes’, hasta el 29.

En lo que respecta a los requisitos, solo podrán presentarse a este certamen personas nacidas entre el 1 de enero de 1989 y el 31 de diciembre de 2008. También es exclusivo para jóvenes nacidos o residentes en Murcia (casco urbano y pedanías), o, en su defecto, que acrediten que ejercen una actividad laboral o académica durante el periodo 2023/2024 en el municipio, con la excepción en la disciplina de Gastronomía que se abre el certamen a cualquier persona que haya nacido o resida en la Región.

Un «escaparate»

Esta trigésimo segunda edición del CreaMurcia fue presentada este martes por la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, y el director del certamen, Juan Albaladejo. Lo hicieron bajo el lema ‘Inspira, Crea, Murcia’, que protagoniza la campaña de este año, con la que se pretende superar incluso las cifras de 2023. Lo cual no es nada sencillo, ya que en esta última edición se incrementó la participación en todas las categorías, superando los más de mil candidatos.

La mayoría de ellos pudieron dar visibilidad a sus creaciones a través de las diferentes acciones que acompañan al CreaMurcia ( exposiciones, conciertos, muestras gastronómicas, etc.); de ahí que López-Briones hablara ayer del certamen como de «un escaparate para nuevos artistas» que está considerado como «uno de los más importantes de su género, tanto en el ámbito nacional como internacional».

Novedades

En cuanto a las novedades de este año, esta es la primera vez que se concretan en las bases los indicadores que tienen que valorar el jurado en cada una de las disciplinas, de tal manera que también ayudará a que los participantes presenten sus propuestas adaptadas a los mencionados criterios, y no como en ediciones anteriores que eran generales para todas las disciplinas. En el caso de la música, por ejemplo, se tendrá en cuenta la composición, la originalidad, la interpretación, la puesta en escena...

En lo referente a los premios, el CreaMurcia 2024 repartirá un total de 45.500 euros a los ganadores, además de contribuir a su crecimiento como artistas contribuyendo de diferentes maneras a dar visibilidad a las obras por medio de su edición, exposición, proyección, etc. Así empezaron, como recordó Albaladejo, estrellas de la música como Rozalén, Nathy Peluso, Second, Funambulista, Muerdo, y Rafa Vall (Viva Suecia); dibujantes como Salva Espín; intérpretes como Carlos Santos, Dani Albaladejo y Ana Botía, y creadores plásticos como Miguel Fructuoso, Cantabella y Manuel Pérez López.