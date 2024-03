Terror ‘made in Yecla’ para inaugurar la nueva edición del Sombra

La decimotercera edición del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, el Sombra, arranca esta noche con una de las sesiones más especiales del programa. Y es que quienes acudan a partir de las nueve a la Filmoteca Regional vivirán el estreno mundial de Stream, la ópera prima del director Sergio Pereda. Además, el equipo al completo del filme asistirá a la proyección, que estará presentada por la actriz y modelo hispano-japonesa Almar G. Sato.

Pero, sobre todo, la sesión es especial porque se trata de un filme de sello murciano. En concreto, la cinta –en la que participa la productora regional Wild Lemon Films– fue rodada, en parte, en Yecla, el año pasado. El protagonista de Stream –que se enmarca dentro del género de terror y, en concreto, del found footage, o del cine de ‘metraje encontrado’– es el actor y creador de contenido Rodrigo Prieto, alias @Rodritmos, el influencer encargado de retransmitir ‘en directo’ una «pesadilla».

Se trata de una actualización de toda esa gama de películas de las llamadas ‘de miedo’ y grabadas en primera personas –en ocasiones, cámara en mano– por sus protagonistas. Hablamos de cintas como archiconocidas como El proyecto de la bruja de Blair (Eduardo Sánchez y Daniel Myrick, 1999) y Paranormal activity (Oren Peli, 2007), y de otras más recientes como Eliminado (Levan Gabriadze, 2015), Host (Rob Savage, 2020) y Deadstream (Joseph Winter y Vanessa Winter, 2022).

En concreto, Stream se centra en el directo con temática de Halloween que el personaje de Rodrigo Prieto tiene preparado para sus seguidores. ¿Su idea? Reaccionar al vídeo de casas encantadas que tienen preparado unos colegas. «Nada es lo que parece, ya que, a pesar de la distancia y las apariencias, nadie está a salvo de los condicionantes del directo...», apuntan desde el Sombra sobre una película cuyas escenas clave fueron grabadas en Yecla con la colaboración de la Film Commission de la Región de Murcia, pero que también pasó por Valladolid durante la fase de grabación.

A concurso

La proyección de Stream supondrá, además de la inauguración del festival, el pistoletazo de salida a las sesiones de la ‘Sección Oficial’ a concurso del Sombra. El equipo encabezado por Pereda competirá este año con Vincent must die (Stéphan Castang, 2023); la laureada La mesita del comedor (Caye Casas, 2023); The uncle (David Kapac y Andrija Mardesic, 2023); la fantástica UFO Sweden (Victor Danell, 2022); Os reviento (Kike Narcea, 2023), cuya proyección contará también con la presencia de parte del equipo del filme, y Dark tales (Daniel de la Vega, Daniel Noblom, Francesc Canovas, Fabio Colonna y Ezio Massa, 2023). La programación, con las fechas y horarios de cada pase, se puede consultar en sombrafestival.com.

En cualquier caso, el calendario de proyecciones continuará mañana con tres sesiones en la Filmoteca Regional: Digimon Adventure 02: The Beginning, de Tomohisa Yamatoya, a las 17.30 horas; a las 19.30 horas, la citada Vincent must die, de Stéphan Castang, y un pase especial por el cincuenta aniversario de La matanza de Texas, de Tobe Hooper, a las 21.30 horas. Y, al día siguiente, el domingo, por la mañana se proyectará El castillo a través del espejo, de Kagami no Kojö, y, por la tarde, Mars Express, de Jérémie Périn, y Acide, de Just Philoppot.