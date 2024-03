Nudozurdo: "En este disco ha habido menos autocensura estilística que en otras ocasiones"

El regreso de Nudozurdo después de un concierto especial en Madrid a finales de año es ya una realidad gracias al formidable Clarividencia (Sonido Muchacho, 2024), su nuevo álbum; el primero desde que en 2017 decidieran cesar su actividad. Cierto es que su alma mater, Leo Mateos, publicó un estimulante disco en solitario en 2021, Demasiado bellos para ser esclavos, pero los fans del grupo -con ocho elepés ya a sus espaldas desde que debutaran en 2002 con su trabajo homónimo- reclamaban la vuelta a los escenarios de Nudozurdo, y lo cierto es que su reaparición llega de la mejor manera posible: sin especulaciones ni reuniones interesadas, sino con material nuevo y una gira por todo el país que hoy llega a Murcia.

Además, Nudozurdo resuenan clásicos, pero a la vez ofrecen tonos novedosos en este Clarividencia, candidato a situarse entre lo mejor de su discografía, a la altura de los aclamados Sintética (Everlasting, 2008) y Tara Motor Hembra (Escaparate, 2011). Así pues, como si el tiempo no hubiera pasado, Nudozurdo vuelven a estar donde deben. Y de ello charlamos con Mateos aprovechando su visita a la capital del Segura -a la Sala Spectrum, concretamente, a partir de las 22.30 horas- y en el marco del Microsonidos.

Regresáis tras una pausa de seis años, y lo hacéis con Clarividencia. ¿La separación de Nudozurdo ha servido para que la gente pusiera más en valor al grupo?

Es probable que haya gente que ahora lo valore más, pero debo decir que siempre hemos tenido un público bastante fiel, ajeno a modas.

La primera toma de contacto fue en la Sala El Sol, de Madrid, el pasado mes de noviembre. ¿Qué sucedió aquella noche? ¿Qué sensaciones tuvisteis durante ese concierto?

Fue una noche muy especial para nosotros. Se notaba que había muchas ganas de volver a ver al grupo otra vez. Muchos momentos con la piel de gallina. Ver sus caras de asombro y alegría [las del público asistente] fue también un regalo.

¿Por qué habéis o has tomado ahora la decisión de volver? ¿Por qué este era el momento?

Fui poco a poco meditando la vuelta del grupo. Creo que tenía que pasar un tiempo para que pudiera volver a disfrutar sobre el escenario con Nudozurdo. El momento había llegado.

Angels Genetics es el primer single extraído de Clarividencia. ¿Por qué la habéis elegido como primer adelanto del disco y del regreso de Nudozurdo? Curiosamente, esta canción no está dentro de todos los formatos de del disco... ¿A qué se debe?

La decisión de que fuera el single fue de Sonido Muchacho, del sello. Les pareció la canción más adecuada y potencialmente pegadiza. No entró dentro del disco porque nuestras canciones suelen ser largas, y no entraba en el formato del vinilo, que era la idea desde el principio. De hecho, no es solo esa: hay cuatro canciones que se han quedado fuera.

¿Cómo fue el proceso de creación y producción de Clarividencia? Disco que perfectamente puede situarse entre lo mejor de vuestra dicografía.

Pasó un año aproximadamente desde que empezamos a trabajar con las primeras canciones. Teníamos en mente palabras como ‘lisergia’, ‘abrasión’… Y la idea era volver a los dos juegos de guitarras de Tara Motor Hembra. Hay mucho trabajo de preproducción y ensayo buscando texturas, pero debo señalar que la mezcla de Paul Corkett ha sido muy importante en el resultado final.

¿Cuál es la temática principal del álbum? ¿Qué hay detrás de esas ocho nuevas canciones que componen este esperado Clarividencia?

No planifico mucho eso, la verdad. Según van saliendo las canciones, intento adaptarme con las letras. Pero bueno, he intentado hacer una foto de nuestro tiempo, pero desapareciendo. Buscar todo lo que hay alrededor de la foto en vez de a sus protagonistas. Y cada uno lo ha percibido de manera distinta. Hay gente que se ha fijado más en el tono ecológico del disco, otros en la parte distópica… Así que es complicado hablar del tema del disco; cada uno hace su propia interpretación. Aunque así es como me gusta encarar las letras de los discos.

¿Cuándo? Hoy, 22.30 horas

¿Dónde? Sala Espectrum (Murcia)

¿Precio? 15/18 euros

Desde luego, es evidente que Clarividencia tiene algo de distópico, pero ¿hay una preocupación ecologista patente en el álbum?

La hay, pero tampoco creo que sea un disco político en el sentido más estricto. Quizá tiene que ver con algo mucho más grande y que habla sobre cómo los humanos tratamos todo aquello que vemos como potencialmente interesante para nuestros intereses.

Parece que hay una influencia más de los noventa, de bandas como Radiohead o artistas como PJ Harvey… ¿Qué sonidos han influido a la hora de hacer este disco? ¿Os ha salido la vena más pop con Clarividencia?

Creo que puede haber más temas pop, sí; pero, sobre todo, porque la mezcla de Paul [Corkett] ha incidido en ese sentido. En directo las canciones son un poco más afiladas y densas. Y puede que haya más conceptos noventeros, sí. En general, te diría que en este disco ha habido menos autocensura estilística que en otras ocasiones.

¿Cómo se siente volver a sacar música tantos años después?

Bueno, en realidad todos hemos estado trabajando con otros proyectos en este tiempo de ausencia, así que, en ese sentido, la novedad fue volver a hacerlo en nombre de Nudozurdo, pero nada más.

De hecho, antes de este esperado regreso, debutaste en solitario con tu disco Demasiado bellos para ser esclavos. ¿Cómo fue la experiencia fuera de Nudozurdo?

Muy interesante. Es otra manera de trabajar donde no tengo que poner nada en común con otros músicos. Es más autosuficiente, digamos. Y a veces necesito hacerlo así después de estar mucho tiempo trabajando dentro una banda.

Tratándose de un regreso, un título como Clarividencia despierta muchas interpretaciones, pero ¿qué consideras más importante en la vuelta de Nudozurdo?

La vuelta en sí misma; recuperar un repertorio y hacerlo incluyendo canciones nuevas.

Habéis pasado por diferentes sellos y formas de edición. ¿Por qué este regreso en Sonido Muchacho? ¿Cómo se produce el fichaje?

Hablé con varios sellos, y ellos fueron los que sin duda mostraron más interés. Hubo química desde el principio. No tenía dudas al respecto.

¿Cómo se plantea esa gira?

En presente, porque ya vamos por la mitad de esta primera tanda de conciertos. Los bolos están siendo muy intensos, y el publico está respondiendo con entradas agotadas allí donde vamos.