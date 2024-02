Planes en Murcia: estos son los conciertos de este fin de semana en la Region

Como ya es costumbre, el fin de semana ofrece en la Región tantos conciertos como tipos de oyente pueda existir dentro de nuestras fronteras. Además del cierre de la XXXI Cumbre Flamenca de Murcia con las actuaciones de Remedios Amaya y Reyes Carrasco y la vuelta a casa de los jovencísimos Trashi, que tomarán la sala REM tras su reciente colaboración con Zahara, en el menú de las salas y auditorios para este fin de semana también aparecen Valeria Castro y una nueva noche de Microsonidos, entre otros tantos.

Crim

Crim son una de las mejores bandas que ha dado la estatal en términos de punk-rock. Sin florituras, sin aspavientos y sin jaleos; casi que sin atención mediática. Pero es que el cuarteto tarraconense solo responde de dos maneras: en el estudio y en el directo. Sobre la primera de ellas, merece la pena subrayar lo que es, a todas luces, una hazaña al alcance de muy pocos: sin volantazos ni grandes cambios, han facturado cuatro discos que son, a cada cual, mejor que el anterior (y el primero, homónimo, de 2015, ya era muy bueno). Y en lo que respecta a sus actuaciones en vivo..., casi es mejor no decir nada e invitar a la gente a que esta noche se deje caer por Garaje Beat Club, donde, tras los bolos de Yakuzza y Barrio Dinamita, presentarán además su último trabajo, el mejor, por tanto, de cuantos han dado a luz en sus ya más de diez años de trayectoria, Cançons de mort (2023). Porque sí, cantan en catalán, aunque no es importante (simplemente es su lengua); más que nada porque eso no les ha impedido triunfar en el extranjero (casi más que por aquí). De todas formas, ellos solo quieren seguir haciendo canciones y tocar, con eso les sobra.

¿Cuándo? Hoy, 22.00 horas. ¿Dónde? Garaje Beat Club, Murcia. ¿Precio? 15/18 euros.

Malmö 040

La Sala Mamba! de Murcia recibe esta noche a los barceloneses Malmö 040, una de las propuestas más pujantes de la nueva escena pop-rock estatal. Su camino comenzó a escribirse en 2018 con el lanzamiento de su primer EP, 040, y, desde entonces, el grupo formado por Carlos, Víctor, Nacho, Joanet y Gonzalo no ha hecho más que crecer: el 2021 lanzaron un nuevo mini álbum, Último asalto, y, poco meses después, su gran hit hasta la fecha, el sencillo Matar la pena, que acumula más de dieciocho millones de escuchas en Spotify. No obstante, el quinteto catalán se encuentra ahora promocionando su primer disco largo, Los cobardes viven siempre (2023), lanzado hace justo un año; también su último single, Lo que hay dentro de mí. Porque estos chavales no paran (por suerte para sus ya no pocos fans), aunque hoy hacen escala en la capital del Segura.

¿Cuándo? Hoy, 22.00 horas. ¿Dónde? Sala Mamba!, Murcia. ¿Precio? 15 euros.

Lord Malvo + Aló presidente

Los malagueños Lord Malvo son uno de tantos grupos formados en cantinas universitarias. Sin grandes pretensiones, sin metas. Pero, poco a poco, la escena les está poniendo en su lugar. A finales del pasado año publicaron su primer disco, Carrera de obstáculos (2023), en la onda de bandas como Cala Vento o Camellos, amparados bajo esa filosofía lírica de «humor con trasfondo», y anclados musicalmente en el pop-rock con el que se criaron y que en su ciudad abanderan grupos como los aclamados y veteranos Airbag.

Lord Malvo, que toman su nombre de un personaje de la serie Fargo, visitan mañana Murcia de la mano del Microsonidos. Actuarán en La Yesería y, como vienen siendo habitual en este ciclo, contarán con padrinos locales: Aló Presidente, que, tras su exitoso EP Sucede porrazo (2022), han lanzado un single doble, El iluminao / Patio de luces.

¿Cuándo? Hoy, 21.00 horas. ¿Dónde? La Yesería, Murcia. ¿Precio? 10/13 euros.

Luis Fercán

Luis Fercán / L.O.

Por el Café de Alba de Murcia pasan semana tras semana algunos de los cantautores más interesantes del panorama nacional, y pocos artistas de la nueva generación tienen más calado que Luis Fercán. El gallego estará hoy sobre el escenario de este espacio y lo hará, además, en dos turnos: a las 19.30 y a las 22.00 horas, en respuesta a la elevada demanda de público que ha suscitado su visita. Y es que la capital del Segura es la primera parada de la ambiciosa gira de presentación de su cuarto disco, Postales perdidas (2024), que vio la luz la semana pasada. El tour cuenta con más de una treintena de fechas hasta mayo; citas en las que se podrá disfrutar de su característica voz rasgada, de la intensidad de sus letras y de su poderoso directo. Además, este nuevo trabajo pasa por ser el más redondo del santiagués, que ha contado con Nacho Mur, de La M.O.D.A., como productor de los nueve cortes que componen el elepé, con lo que se trata de una gran oportunidad para disfrutar de este talentoso artista.

¿Cuándo? Hoy, 19.30 y 22.00 horas. ¿Dónde? Café de Alba, Murcia. ¿Precio? 15 euros.

Delgao

La batalla por la corona de la Nueva Ola es encarnizada, y lo es porque hay un buen puñado de jovencísimos y talentosos artistas que lo tienen todo para habitar en lo más alto. Sin embargo, la competencia parece más que amistosa. En ese ascenso a la cima tenemos, por ejemplo, al murciano Walls, y a Hens, con el que ya colaboró en su hit Tan vacío. Y compañero de piso de Hens es el también segoviano Delgao, que esta noche se sube al escenario de la REM, tablas que de sobra conocen los dos anteriores. Ambos empezaron a hacer música juntos, pero el álbum debut de este último no llegó hasta hace unas semanas. Aunque la espera ha merecido la pena. Se llama Nana (2024) y en el demuestra su habilidad para mezclar influencias musicales y, sobre todo, escribir, algo que tampoco suena a nuevo en vistas de lo que el castellanoleonés ha ido soltando -en forma de singles- hasta la fecha.

¿Cuándo? Hoy, 21.00 horas. ¿Dónde? Sala Musik, Murcia. ¿Precio? 19 euros.

VVV [Trippin’ You]

VVV [Trippin’ You] / L.O.

VVV [Trippin’ you] es una rara avis, una banda de cierto culto entre sus seguidores. Ahora que parece que la electrónica y el punk empiezan a hacer migas con proyectos como el de La Élite, ellos se erigen un poco como, si no padres, referentes para los grupos de la movida (aunque es cierto que lo suyo tira más bien por la escena de club europea que por el espíritu garajero). También llevan más años en esto -casi una década- y acumulan cuatro discos, lo que les confiere algo de perspectiva artística. El último es Vaciador (2023), que el trío formado por Adrián Bremner, Elinor Almenara y Salvador Urbaneja presenta mañana en la REM. Es su particular homenaje al centro madrileño autogestionado que les vio nacer y que fue arrasado por la pandemia (y un fondo de inversión).

¿Cuándo? Hoy, 22.00 horas. ¿Dónde? Sala REM, Murcia. ¿Precio? 15/17 euros.

Ralph Moore Quartet

Ralph Moore tiene ganada a pulso una página en la historia del jazz. Durante los años ochenta y principios de los noventa, instalado en la ciudad de Nueva York, grabó y giró con las más grandes figuras de la época, posicionándose en un lugar privilegiado entre los jazzmen. Colaboró con artistas legendarios como Ray Brown, J. J. Johnson y Cesar Walton, y formó parte del quinteto de Horace Silver, con el que viajó por Europa y Japón. También trabajó con Roy Haynes, Mingus, Freddie Hubbard, Kenny Barron o con la Dizzy Gillespie’s Reunion Big Band, con la que se embarcó en un tour en el verano de 1987. Y, también en aquellos años, conoció al batería Joris Dudli. Desde entonces han esperado la oportunidad para volver a tocar juntos, y el momento ha llegado con un cuarteto liderado por el saxofonista y completado por Joan Monné en el piano e Ignasi González al contrabajo. Mañana les reciben a los cuatro en Jazzazza Jazz Club.