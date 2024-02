trashi: "Trabajar con Zahara ha sido increíble: era un miembro más del grupo"

Frescura, espontaneidad y good vibes caracterizan la música de trashi (en minúsculas), que pasaron de tocar en el instituto a llenar salas de conciertos, y se están convirtiendo en un gran nombre de la nueva escena pop nacional, gracias a sus ritmos eléctricos, guitarras eufóricas y un tono lírico con carácter.

La intensa trayectoria de trashi continúa avanzando sin freno. La banda murciana afincada en Madrid arrancó en 2020 con su primera referencia, No me ves. En su aún corta carrera, trashi han publicado varios singles, dos EP y preparan ya el lanzamiento de su primer largo. Entre los seis temas de Lo que pasó ese verano (2021) encontramos su versión de fiebre de Bad Gyal y mañaneo, en colaboración con Pedro Ladroga y su productor de cabecera, InnerCut. En su incesante creatividad y actividad, también han tenido tiempo de colaborar con Chill Chicos y Natalia Lacunza. En 2023, trashi fueron seleccionados por Apple Music para el programa de apoyo a nuevos artistas Up Next España, y cerraban el año con la atronadora Te quiero. Saltan ahora a Vanana Records, y empezaron el año con una colaboración insólita de Zahara en su último single, con el que seguirán postulándose como la voz de su generación: Uno más, un hit acelerado de música urbana, rock y electrónica, en repulsa del ghosting,

Los límites se desdibujan para trashi –Sergio (voz y guitarra), Luz (guitarra), Luis (bajista) y María (batería), que tiene confirmados varios festivales, e incendiarán la Sala REM este viernes.

Lo último de trashi ha sido una colaboración con Zahara. ¿Cómo ha sido trabajar con ella y qué ha aportado a vuestro sonido?

Trabajar con Zahara ha sido una experiencia increíble; era como tener un miembro más en el grupo, y fue superdivertido. Creemos que su voz ha encajado de forma muy chula y especial en la canción. Nos encantó.

¿Qué tenéis en común? ¿Cómo os conocisteis Zahara y trashi? Tengo entendido que todo empezó a construirse en Murcia, junto a Daniel Sabater, que lo ha producido. ¿Cómo habéis trabajado? Dice Zahara que le flipan trashi, y que le encanta «la libertad que desprenden en sus canciones, en su manera de interpretarlas».

Fue la gente de nuestro sello, Vanana Records, la que propuso la colabo, y cuando Zahara aceptó subirse, fue brutal. Todo empezó en Murcia trabajando con Dani, y luego ya fuimos montando la canción junto con Zahara e Inner, nuestro productor. Fue un proceso muy chulo, en el que se puso mucho cariño, y nos ha encantado hacerlo.

¿De qué habla Uno más? ¿Cómo lo habéis compuesto?

Uno más trata un poco de la sensación que se tiene cuando una persona se está alejando inexplicablemente de ti y no sabes cómo pararlo; un ghosting clásico de toda la vida, con rabia.

Trashi habéis fichado por Vanana Records, sello integrado por artistas como Ginebras, Karavana, Amatria,... ¿Cómo ha sido lo de abandonar Helsinkipro? ¿Os ha decepcionado algún aspecto de la industria musical que desconocíais o teníais idealizado?

Cuando tienes muchos años un grupo, lo normal es que vayas evolucionando y la gente con la que trabajas vaya cambiando. Queríamos un cambio de aires. Ahora estamos en Vanana, que es una familia en la que estamos a gustísimo y nos queremos un montón.

En vuestra incesante creatividad y actividad, también os ha dado tiempo a colaborar con Chill Chicos y con Natala Lacunza. ¿Ha habido un antes y un después de esta colaboración?

Totalmente, y sobre todo gracias a Zahara, que es alguien a quien admiramos mucho. Trabajar con ella y hablar con alguien con esa trayectoria fue una experiencia chulísima.

¿Qué os impulsó a hacer una versión de fiebre, de Bad Gyal?

Lo que nos impulsó a hacerlo fue nuestra admiración por ella. Es una artista que escuchamos desde siempre, y queríamos versionar la canción que más poníamos en nuestro local.

¿Os ha dado su opinión?

Sí, o sea, no directamente pero escuchamos un trozo de un podcast al que fue hace un tiempo, en el que le hablaban de nuestra versión, y ella contestaba que sí que la había escuchado.

Canción a canción habéis ido mostrando que en vuestra música caben muchos géneros, sin dejar de ser trashi. ¿Hacia dónde os dirigís ahora?

Es una pregunta un poco compleja, ya que no creemos que vayamos por un género en concreto. Lo chulo de este grupo es la variedad de gustos musicales que hay dentro y el mix que hacemos con estos a la hora de componer. Si que es verdad que en nuestra música siempre va a existir la parte orgánica de que tocamos todos nuestros instrumentos como banda, y de la música de bandas de las que hemos sido influenciadas, y por otra parte, lo urbano. Es como un mix de todas nuestras personalidades.

Trashi habéis sido seleccionados por Apple Music para el programa de apoyo a nuevos artistas Up Next España. ¿Qué está suponiendo para vuestro desarrollo? ¿Cómo os está ayudando a crecer?

Estamos muy agradecidas con este reconocimiento, y fue sin duda un impulso de motivación más para decidirnos a empezar a hacer nuestro primer disco.

trashi, en una imagen promocional / L.O.

¿Cómo explicaríais qué es trashi para alguien que no os conozca?

Un grupo de amigos que le encanta escuchar y hacer música con los recuerdos. Creemos que nuestras canciones son muy nostálgicas (como nosotros), y siempre decimos que nuestro concierto es un espacio perfecto para bailar y llorar.

¿Estáis ya todos en Madrid? ¿Necesitabais cambiar de aires? ¿Podéis sobrevivir con vuestra música, o tenéis que trabajar en otras cosas?

A estas alturas todos tenemos que vivir en Madrid. En un principio sí fue un poco decisión de cambio de aires y búsqueda de oportunidades. Sí que a día de hoy nos va bastante bien, pero aun así seguimos teniendo otros trabajos y ocupaciones, las cuales de una manera o de otra están relacionadas con la música.

¿Madrid, la ciudad, influye en vuestra música? ¿Estáis más abiertos a probar nuevos sonidos? ¿Ha cambiado nuestra forma de componer?

Al final, nosotros a la hora de componer nos basamos mucho en nuestras vivencias personales. Se podría decir que en parte sí, ya que es una ciudad enorme y con una vida infinita, y por otro lado no, porque viviendo en otra ciudad acabaríamos escribiendo de igual manera de nuestra vida y lo que nos pasa. Cambia la historia, pero no la manera de contarla.

¿Se están abriendo las fronteras de lo que se podría considerar pop? Aún con un sonido pop, vuestro estilo se acerca mucho al urbano. ¿Cuáles son vuestros referentes musicales?

Cada uno tenemos varios referentes: The 1975, hasta Feid, Bad Gyal, Bring me the horizon, Alejandro Sanz, LANY, Role Model, Clairo…

¿Cómo definiríais en pocas palabras la filosofía de trashi como grupo y su música? ¿Qué significa «música triste para bailar»?

Para nosotros, trashi es familia, y es lo que intentamos transmitir: sentimiento de cercanía, desconexión…, que tanto nuestra música como nuestros conciertos sean un safe place para la gente que nos escucha.

Casi todos vuestros temas tienen un poso nostálgico. ¿Es el sentimiento de vuestra generación?

En gran parte es posible que sí. El mundo a día de hoy va demasiado rápido, y tendemos a mirar atrás como una vía de escape, y en parte por miedo a lo que viene en un futuro próximo.

¿Cómo habéis planteado vuestro show en la REM?

Este año 2024 hemos decidido plantear los conciertos como final apoteósico de hasta la que ahora ha sido la primera etapa de trashi. Vamos a tocar canciones que habíamos descartado por completo de nuestros directos, también presentaremos un poco lo que viene, y como siempre muchos pogos, y muy centrados en pasarlo bien por encima de todo.