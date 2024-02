'ImPERFECT': Un imperfecto perfecto

Con un juego de palabras exquisito por título, los tres integrantes de La Baldufa –Enric Blasi, Emiliano Pardo y Carles Pijuan–, se adentran en un mundo imperfecto donde, a través del juego, nos hacen dudar de cuál es la perfección como meta en la sociedad actual.

ImPERFECT, premio al mejor espectáculo de gran formato en la última edición de Fetén (Feria Europea de Artes escénicas para niños y niñas), posee un claro mensaje social dirigido al público de cualquier edad, traspasando no solo algunos límites de roles de género, sino también de normatividad en cuanto a cuerpos y danza se refiere.

En el mundo de la danza, en general, se acostumbra a ver una definición en los cuerpos y en el movimiento que se consigue a través de años de estudios en las diferentes técnicas dancísticas, y eso conlleva una estética que se espera ver en cualquier espectáculo que esté catalogado como danza. Afortunadamente, desde hace unos años, se está traspasando esa frontera en la que se reivindican cuerpos diferentes y, con una determinada longevidad, fomentando esa belleza que poseen unos cuerpos que por tradición deberían estar desahuciados para la danza en escena.

Sol Picó, conocida coreógrafa, afronta la tarea de dirigir a estos tres intérpretes, con una larga y fructífera trayectoria dentro del clown y el teatro gestual, consiguiendo una aproximación a la danza contemporánea digna de lo que el espectáculo quiere provocar en el público, creando una coreografía donde los intérpretes son también parte esencial de la composición.

Es un espectáculo donde se mezclan diferentes disciplinas entre las que habría que destacar el clown, que emerge de los intérpretes a borbotones, y la utilización del teatro de sombras de una forma impecable.

También hay que resaltar el diseño de luces a cargo de Anjos Fernández y la composición musical de Víctor Ayuso, que envuelven la obra y el mensaje que se quiere transmitir de forma magistral.

Para finalizar, pese a lo nombrado con anterioridad y dado que el mensaje que quieren transmitir se consigue totalmente a través de imágenes visualmente bonitas e impactantes, cabría mencionar que la importancia y el peso que le quieren otorgar a la danza dentro del espectáculo no se consigue con la nominación como espectáculo de danza, si no que sería más acertado ponerle una doble nominación en la que la danza fuera el apellido de la obra, y no el nombre.