Ni Beach. Ni Barcelona. Lo único que se mantiene es Festival. El Barcelona Beach Festival, conocido como BBF, ha anunciado este viernes que se va a Madrid, donde celebrará este verano el décimo aniversario de la cita de música electrónica después de abandonar la capital catalana, tal y como confirmaron los organizadores el pasado mes de diciembre después de varios desencuentros con el Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs, localidad a la que pertenece la zona de playa donde se celebraba históricamente.

El consistorio ha negado al festival, de la promotora Live Nation, las licencias de actividad desde el 2023 tras decidir no albergar grandes acontecimientos en 'su' playa (zona que desde ese año tampoco pisa el Primavera Sound, que como el BBF probó el viaje a Madrid, donde no cuajó). Esto después de que en 2022, tras muchos problemas con los documentos pertinentes obligatorios, se celebrara su edición 'in extremis' gracias a un acuerdo de ultimísima hora con el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs y los Bombers de la Generalitat. "Durante los siete años del Festival no hemos generado ningún problema ni altercado en la comunidad, y siempre hemos respetado todas las normas de seguridad, así como el entorno natural de la playa", defendió la organización cuando anunciaron la cancelación del festival en 2023.

Así, el BBF, después de anunciar a finales del año pasado que pasaría por Santiago de Compostela (parte del O Gozo Festival 2024), también estará el próximo 14 de julio en Madrid, en el mismo recinto (Iberdrola Music) en el que se celebra el Mad Cool, en el distrito madrileño de Villaverde. Precisamente, el año pasado la celebración de este otro festival en este enclave ya causó quejas de los vecinos de Getafe Norte, que pidieron suspender la cita tras los problemas que generó en cuestión de atascos, ruidos y situaciones de riesgo.

En Madrid, los cabezas de cartel serán Armin Van Buuren, Claptone, Hardwell, Koro Lova, Marshmello, Martin Garrix y Sam Feldt y sus entradas saldrán a la venta el próximo viernes 9 de febrero.