El 2024 va a ser el año de Patricia Zamora. Tras convertirse en finalista de dos de las últimas tres ediciones del CreaMurcia, esta joven cantautora de la capital del Segura, conocida como ‘A Mares’, lanzará en los próximos meses su primer EP. Y sí, se ha hecho de rogar, pero la espera, asegura, merecerá la pena.

De hecho, estos días se encuentra trabajando para que todo esté listo de cara a la grabación, que arrancará el próximo mes, esperando que después del verano esta referencia pueda ver la luz.

Sin embargo, quienes quieran conocer de primera mano por dónde discurre el camino de esta talentosa artista tienen el sábado una cita en Cooperativa Ítaca, un concierto que, confiesa, será «muy especial» para ella.

¿Cómo está, Patricia?

¡Muy bien!

Supongo que ilusionada con este 2024 que acabamos de estrenar. Parece que puede ser importante para su carrera musical.

Sin duda. El 2024 va a suponer un antes y un después para mi proyecto. Tras varios años sin lanzar música, al fin voy a grabar mi primer EP, y estoy muy emocionada.

¿Cómo va este primer trabajo? ¿Qué nos puede contar de él (a nivel lírico, musical, etc.)?

Pues muy bien, la verdad. Estas semanas estoy trabajando a tope en él porque justo en febrero iniciamos la grabación. Así que, de momento, estamos en la fase de preproducción. Pero ya puedo decirte que lo que más me gusta de este EP es que creo que cada canción es única; hablan de cosas distintas y de situaciones concretas, y siento que cualquier persona puede llegar a sentirse identificada con ellas.

¿Qué tipo de temas aborda?

Es muy variado. Trata cuestiones como la necesidad de apoyarse en la amistad, el enamorarte cuando menos te lo esperas, tener que luchar contra el síndrome del impostor o lo que supone irte a vivir a otra ciudad.

¿Tiene previsión de cuándo podría ver la luz?

Tengo previsto publicarlo en septiembre, pero quizá antes haya algún adelanto...

¿Y en Ítaca? ¿Escucharemos algún avance?

¡Obviamente! Aunque creo que ‘avances’ no van a ser, ya que las canciones de este EP son las que más he cantado en mis conciertos y la gente que me sigue ya se las sabe de memoria. Pero el hecho de que todavía no hayan salido y ya se reciban con tanto cariño hace la ocasión aún más especial.

Ítaca, por cierto, es un espacio abierto que ha visto nacer a muchos artistas. Este sábado actuará en concierto programado, pero son muy populares sus jornadas de micro-abierto. ¿Qué han supuesto para usted, como cantautora, este tipo de eventos? En su caso, sobre todo lo de Valencia.

Para mí los micros abiertos lo han sido absolutamente todo estos últimos años. Ya no solo por ayudarme a coger confianza y a ganar tablas sobre el escenario, sino también por darme la posibilidad de conocer y establecer contacto con infinidad de artistas distintos. Además, a raíz de estos eventos me han salido muchas oportunidades, por lo que estoy muy agradecida. Creo que los micros abiertos son clave cuando eres joven y estás empezando en la música. Y sí, yo me he movido más por Valencia que es donde he estadio estudiando durante cinco años, pero también en Murcia se pueden encontrar espacios maravillosos donde compartir tu proyecto con la gente, como es el caso de Ítaca.

Supongo que también han contribuido a dar forma a su identidad musical certámenes como el CreaMurcia, en el que la hemos visto como finalista tanto en 2021 como el año pasado. ¿Qué han significado para A Mares estas dos ediciones de este concurso para artistas emergentes? ¿Ha sido una forma de darte a conocer en ‘casa’?

Participar en el CreaMurcia ha sido muy especial, sobre todo porque me ha permitido tocar hasta en dos ocasiones en un escenario tan mágico como es el del Teatro Circo, donde yo he visto a algunos de mis artistas favoritos. Me siento tremendamente afortunada de poder vivir algo así llevando tan poco tiempo en la música. Y, por supuesto, gracias a este concurso me han surgido (y me están surgiendo) muchas oportunidades en Murcia estos meses. De hecho, ese es uno de mis objetivos para este año: moverme mucho más por aquí. Porque después de pasar varios años fuera, es un gusto poder darte a conocer en casa... ¡Así que estos meses me veréis bastante más por Murcia!

Por cierto, Patricia, ¿de dónde viene lo de ‘A Mares’?

El nombre me lo puse con 18 años, época en la que empezó a aflorar en mí la idea de comenzar a escribir mis propias canciones. En ese momento escuchaba en bucle una canción de Mr. Kilombo que se llama Sinmigo y en la que dice: «Hay que soltar con fuerza, dejar que llueva a mares». Esa frase resonaba mucho en mí, siendo yo todavía una adolescente un poquito intensa y bastante sensible (algo que a veces me ha hecho sentir un poco incomprendida, por cierto). No sé, creo que era mi forma de manifestar que la sensibilidad no era mi debilidad y que podía ser mi fortaleza, al ser lo que me ha impulsado a escribir y componer.

Volviendo al concierto de este fin de semana: se presentará, imagino, sola, únicamente armada con su guitarra. ¿Qué tiene preparado para la ocasión?

Sí, el concierto lo haré yo sola, al estilo de los anteriores que he hecho, pero iré alternando entre la guitarra acústica y la eléctrica, para que así haya más variedad. Me hace especial ilusión porque habrá canciones nuevas que no he cantado hasta ahora y unas cuantas versiones, entre ellas una canción archiconocida de Extremoduro. Además, va a ser una noche en la que van a acudir muchos amigos y familiares, así que habrá muy buen ambiente, me sentiré súper arropada.

Una última pregunta (o dos): parece que hay un auge de cantautores jóvenes, ¿por dónde cree que va el nuevo folk y por dónde le gustaría que fuera su obra? ¿Hay margen para la experimentación o simplemente se deja llevar por las canciones?

Pues de otros artistas no te sabría decir, pero, personalmente, creo que mi proyecto da para que evolucione mucho musicalmente. Mis raíces están en el indie/folk, pero siempre he sido partidaria de poder permitirme experimentar y cambiar mi sonido, y más ahora que compongo más con la guitarra eléctrica que con la acústica. Me permite conseguir texturas y colores distintos que creo que se van a ver reflejados en este primer EP.