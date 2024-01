Take That, una de las bandas más populares del pop británico de los noventa, pasará por la Región el próximo verano. Será, concretamente, el día 20 de julio y en el marco del festival 'Murcia On', de Ibolele Producciones, que, de hecho, ya ha puesto las entradas del concierto a la venta: en su página web y en entradasatualcance.com, con precios que oscilan entre los 55 euros de grada y los 90 del 'Front Stage'. La actuación, por supuesto, tendrá lugar en la Plaza de Toros, como es habitual en este ciclo musical.

Take That, compuesta actualmente por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald -atrás quedaron los tiempos de Robbie Williams y Jason Orange-, aterrizará sobre el escenario del coso murciano para presentar su nuevo álbum, titulado This life (2023), "un vibrante conjunto de canciones que los muestra en plena forma", señalan desde la promotora murciana, en la que aseguran que este "nueva etapa" podría ser "la mejor hasta ahora" de la aclamada (y veterana) boy band.

Y es que hablamos de una de las bandas más exitosas de las últimas décadas en Reino Unido. Con nuevo discos ya a sus espaldas y multitud de reconocimientos por parte de la industria musical -cuentan con ocho Brit Awards y seis Ivor Novellos, por nombrar algunos de ellos-, Take That agotan entradas a donde quiera que vayan; de hecho, "podría contentarse con hacer una gira solo con los álbumes previos, producto de décadas de éxitos y aclamación mundial, pero no son una banda que se duerma en los laureles", añaden desde Ibolele.

Por eso lanzarán próximamente su nuevo material y lo presentarán por todo lo alto durante una gira titulada This life under the stars que incluye más de cuarenta fechas en Reino Unido e Irlanda, con seis noches en el O2 Arena de Londres, donde ya encabezan la clasificación de artistas con mayor número de conciertos realizados allí. Pero, además, girarán por el viejo continente, España incluida, y regalarán a sus fans murcianos un concierto llamado a ser una de las grandes citas del verano en la Región.