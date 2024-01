¿Quién ha ido a Nueva York y no se ha hecho una foto en las escaleras de Carrie Bradshaw (Sex and the City)? ¿Cuántos turistas habrán ido a Reino Unido buscando las localizaciones de Harry Potter? ¿Qué viajero no habrá identificado en Francia algún escenario de El Código Da Vinci? Incluso en Madrid hubo una época en la que el mirador del Templo de Debod se convirtió en el fondo de montones de fotografías por ser el lugar de encuentro de los protagonistas de Sin tetas no hay paraíso. Este es el efecto que quiere conseguir la Región de Murcia, que llega por primera vez a Fitur Screen.