La jovencísima guitarrista neerlandesa Sonia Anubis tiene nuevo proyecto. Tras darse a conocer en bandas como Burning Witches y Crypta, formó en 2019 el grupo Cobra Spell, pero la conexión entre las partes de este quinteto femenino de heavy metal ha llevado su tiempo. En 2020 lanzaron su primer EP, Love Venom; en 2022 presentaron la que parecía formación definitiva –con Jess a la batería, Angelina Vehera al bajo, Noelle dos Anjos a la guitarra rítmica y Kristina Vega a la voz– y una segunda referencia, Anthems of the night, con cuatro temas, y no ha sido hasta 2023 –de hecho, hasta hace apenas unas semanas– que, por fin, han publicado su primer disco largo, 666, con, eso sí, algunos cambios: Hale Naphtha se ocupa de las baquetas y Roxana Herrera completa la sección rítmica.

Así pues, después de años algo confusos, la banda Cobra Spell parece por fin lista para despegar durante este 2024 y a comienzos de febrero iniciarán una gira europea con varias paradas en nuestro país: Barcelona, Zaragoza, Valencia, Madrid, Valladolid... Pero, tranquilos, también estarán en la Región, aunque habrá que esperar un poco más, hasta la temporada de festivales. Su destino, por supuesto, será el Rock Imperium Festival de Cartagena, cuya tercera edición tendrá lugar del 19 al 22 de junio –con Judas Priest como grandes cabezas de cartel– en el parque de El Batel. Las pulseras de acceso ya están a la venta en la web oficial del evento tanto para quienes quieran ir los cuatro días (190 euros) como para los que opten solo por asistir una única jornadas. El reparto del medio centenar de bandas convocadas ya está hecho y Cobra Spell estará en la ciudad portuaria para el cierre, que contará también con Yngwie Malmsteen, Warlock, The Darkness...