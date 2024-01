Hace un año un famoso director se atrevió a decir que no había ninguna mujer capaz de dirigir el popular Concierto de Año Nuevo con la Filarmónica de Viena. En Barcelona, más adelantados que en Viena, la directora murciana Isabel Rubio debuta en el Palau de la Música Catalana con 5 fechas (la pasada Nochevieja, ayer, hoy, mañana y el sábado), con el tradicional concierto de valses y polcas al frente de la Orquestra Simfònica del Vallès y se convertirá en la primera mujer que lo haga.

Es de Águilas pero reside en Cataluña, ¿qué la lleva hasta allí?

Soy directora freelance, por lo que voy a trabajar donde me llamen. Vine aquí por una invitación de la Orquesta Joven de Girona, de la que ahora soy directora titular: fue amor a primera vista y aquí me quedé.

Forma parte de varias orquestas, pero ninguna de la Región. ¿Le gustaría volver?

Por supuesto. Hace poco dirigí a la Sinfónica de la Región y lo disfruté muchísimo, estaría encantada de volver si me invitan, aunque siento decir que no tengo ninguna fecha a la vista en la Región.

¿Preparada para su debut en el Palau de la Música Catalana?

Tengo muchas ganas de actuar en esa sala que visité cuando estudiaba en el Conservatorio de Murcia, donde me formé como percusionista y directora.

¿Será un repertorio muy tradicional o habrá sorpresas?

Habrá un poco de todo. Este concierto es muy popular. Hay gente que solo va a este concierto y espera escuchar los típicos valses y polcas de la familia Strauss como El bello Danubio azul, la Marcha Radetzki, o el Vals del Emperador. Pero el programa incluirá un vals de la compositora francesa Jeanne Danglas, una danza eslava de Dvorak y hasta un vals de Bernstein.

¿Es su primer Concierto de Año Nuevo?

No, la música ligera es muy popular en las bandas amateurs. Es un repertorio que conozco bien. Más allá de eso, el año pasado lo dirigí en Pontevedra, donde le dimos un giro gallego con la introducción de instrumentos como la gaita.

¿Por qué las mujeres no dirigen este popular concierto en Viena?

En 85 años ninguna mujer ha dirigido el Concierto de Año Nuevo con la Filarmónica de Viena. Como es una orquesta privada puede hacer lo que quiera, pero en el momento actual parece mentira que un concierto tan mediático no cuente con las directoras.

"Lo que han logrado con su actitud en Viena es que muchas le hagamos boicot"

El año pasado el austríaco Franz Welser-Möst, que lo dirigió por tercera vez, dijo que no había ninguna mujer preparada para un concierto de estas características. «La exposición y la locura que acompañan son peligrosas», dijo, y consideró que «es necesario contar con mucha experiencia».

Están totalmente desfasados. No se trata de un repertorio difícil y, aunque lo fuera, las mujeres podemos dirigir igual que un hombre. Ambos tenemos dos brazos y un cerebro. Lo que han logrado con su actitud en Viena es que muchas como yo hagamos boicot a este concierto. Yo ya no lo veo. Y si queremos que esto cambie, todas las mujeres y los amantes de la música deberían hacer igual.

Actualmente es titular de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, directora asistente residente de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), directora asociada de la Orquesta Vigo 430 y de la Joven Orquesta Sinfónica de Granada. ¿Dónde se ve dentro de cinco años?

Espero que viviendo de la música, porque se me habrá acabado el contrato en Girona. Mi sueño es seguir trabajando, dirigiendo orquestas diferentes en distintos lugares. Más que dirigir el Concierto de Año Nuevo en Viena lo que desearía es dirigir a la orquesta de la BBC en los Proms de Londres.

¿Con qué repertorio?

Aparte de Stravinski, lo que más me gusta es el repertorio americano. Me encantan Leonard Berstein, Aaron Copland y George Gershwin.

Aunque Viena es un caso aparte, cada vez vemos a más directoras en el podio.

Pero somos muchas menos directoras las que se programan. En los últimos 15 años ha habido un cambio, pero pese a tener la misma calidad se prefiere a los directores. Y lo mismo ocurre con las compositoras. Hace falta que haya más mujeres en la música. La dirección es una carrera de fondo donde no solo cuentan los estudios, también la experiencia. Hay cosas que nadie te enseña.

¿Por ejemplo?

Para ejecer de líder en cualquier grupo, no solo en una orquesta, has de saber de psicología, de comportamientos de grupo, has de tener empatía, intuición y un sexto sentido. Y, desde luego, has de saber comunicar bien. Hay cosas que hasta que no las vives no las aprendes. Mi trabajo es sacar lo mejor de los músicos. Al final ser directora también tiene algo de coach y de maestra.

¿Lo tendría más fácil si fuera un hombre?

Muchísimo. A nosotras se nos pide siempre el doble de calidad. Muchas mujeres dirigen brutalmente bien pero no tienen las mismas oportunidades que ellos. Veo que directores con menos calidad que algunas de nosotras llegan antes a las orquestas de renombre. Pero más allá del género, lo que también me preocupa es la dificultad que tenemos los directores jóvenes. ¿Hasta cuándo eres joven? Yo ya tengo 34 años pero me siguen considerando joven. Muchos directores son mayores, ya no están en su sano juicio, pero no se retiran. No ceden el paso.

¿Cuáles son sus ídolos?

Mi director favorito es Paavo Jarvi y también me gusta mucho Karina Canellakis, una directora que me encanta.