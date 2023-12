En el repertorio de New Orleans Gospel Stars se dan cita las tradiciones más variadas. The Streets Of New Orleans es una muestra vibrante de la tradición musical de la ciudad, un viaje de ida y vuelta desde los orígenes en Congo Square al presente de los desfiles con ritmos de ‘second line’ y las melodías de What A Wonderful World, Just A Closer Walk o When the Saints Go Marching In.

El programa recrea los viejos himnos del gospel, incluye una selección de grandes hits con raíces en la ciudad y da visibilidad, por primera vez en un programa de gospel, a un subgénero que se identifica con Nueva Orleans: el Jazz Funeral, por el que, según el dicho local, “la gente se muere por entrar”: ejecutado con solemnidad camino del cementerio y bullicioso de vuelta a la ciudad, tiene su origen en los espirituales que las congregaciones cantaban en las iglesias. New Orleans Gospel Stars hunde sus raíces en las mejores tradiciones musicales afroamericanas y da a sus conciertos una dimensión espiritual donde la música se convierte en una metáfora de la vida, combinando belleza, sentimiento y diversión. Sábado 23. Teatro Circo Murcia. 20.00h. 18/20/22€