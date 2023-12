A Unamuno lo visitó un personaje de una de sus novelas para suplicarle que no le matara. A Pedro Martínez Díaz fue la propia obra literaria la que le pidió, desde lo más profundo de una caja arrumbada durante décadas, que sacara aquellos viejos poemas de juventud a la luz. Durante medio siglo, centenares de poemas habían permanecido arrinconados en el desván del recuerdo, y Pedro se reencontró con ellos al cabo de mucho tiempo. Eran poemas que había escrito en los años setenta, y en ellos cuenta Martínez Díaz que se reconoció como si las décadas no hubiesen transcurrido por ellos, como si el tiempo aun permaneciera enredado en torno a aquel chaval idealista, lector de Erich Fromm y de Camus, admirador de Machado y de Miguel Hernández, que empezaba a estudiar en una Universidad de Murcia predemocrática pero que se sumaba, como el resto del país, a una transición en la que él se integró con fervor.

Aquellas amarillentas hojas escritas a mano, en las que la tinta se había corrido hasta desfigurar no pocos poemas, fueron leídas con entusiasmo creciente por Pedro medio siglo después de hacer sido escritas. Este interventor de Renfe, ya jubilado, se rastreaba en aquel joven tendente a emocionarse ante la vida pese a las décadas transcurridas. Así que Pedro Martínez decidió pasar las viejas hojas a ordenador y publicarlas para sus amigos. Aquellos escritos eran el mejor modo de explicar su mundo y explicarse ante los suyos. El resultado, Heme aquí sinceramente siendo (Autografía, 2023), que acaba de ver la luz, es su segundo libro de poemas. Su segunda recopilación, de un proyecto más ambicioso, que Pedro fija en cinco volúmenes, hasta finalizar con la impresión de todos aquellos poemas de juventud y vida.

Poesía filosófica

Pedro define su poesía como reflexiones vitales desde un punto de vista social y personal, apuntes antropológicos que definen su visión ante la existencia. Sus poemas son un mensaje particular y social de cómo vivimos, del origen del bien y del mal. Lo suyo, asegura, «aunque parezca extraño, es una poesía filosófica», en la que aparece el amor pero, sobre todo, son escritos en los que se formula las grandes preguntas que siempre se ha hecho el ser humano: ¿Dónde está la verdad, cuál es el origen y el final, por qué somos así?

Muchos de los poemas pertenecen a sus tiempos como estudiante de la Universidad de Murcia, como alumno de Magisterio en aquel edificio de Ronda de Levante. Las inquietudes de aquel muchacho, sus fracasos amorosos, su actitud ante la vida, sus lecturas… Quien lea sus poemas sabrá cómo es Pedro Martínez Díaz, porque, «sigo siendo el mismo que los escribió, continúo teniendo las mismas ideas que tenía hace cincuenta años, cuando las escribí».

Pedro abandonó el magisterio para trabajar ya durante toda su vida en Renfe. Fue en los trenes donde contempló la vida durante décadas, observando diariamente todo tipo de gentes: periodistas, diputados, artistas, delincuentes… Viviendo y observando, que son dos de las tareas a las que se ha dedicado durante toda su vida. Ahora, producto de ambas dedicaciones, escribe sus memorias, un libro que ya sobrepasa las 200 páginas en las que refiere sus vivencias, «aunque temo que, con todo el trajín que llevo y la velocidad con que lo hago, no me dé tiempo a terminarlo», comenta, para añadir que es consciente de que el libro no será publicable por el escaso ámbito de su interés, «pero me conformo con que lo lean algunos amigos, no soy ambicioso».

De momento, lo que sí está disponible –ya muy pocos ejemplares, por lo exiguo de su tirada inicial– es este último recopilatorio, un libro flamante escrito hace cincuenta años: Heme aquí, sinceramente siendo.