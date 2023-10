Dicen que el mundo es para los audaces, y Manolo García lleva prácticamente toda su vida siendo audaz. El que fuera cantante de El último de la Fila presenta mañana en Cartagena, dentro su Gira de Teatros 2023 -en este caso, auditorio, El Batel-, un concierto con formato renovado (y todas las localidades vendidas) y con un sonido «más afinado». Aunque el concepto básico es el mismo: canciones de su último disco, un doble álbum (Mi vida en Marte / Desatinos desplumados) que pulverizó el año pasado todos los récords de ventas -fue número uno y dos de las listas oficiales-, y algunos clásicos.

No obstante, la actuación del veterano músico barcelonés en la ciudad portuaria viene marcada por el inesperado anuncio de la reunión de El último de la Fila, banda que cesó su actividad a finales de los noventa tras siete exitosos álbumes de estudio. Además, el reencuentro no es como los que se suelen ver habitualmente en el sector -con una gira para nostálgicos a base de antiguos clásicos-, sino que Manolo García, Quimi Portet y los suyos han vuelto a juntarse para volver al estudio de grabación. Eso sí, la intención es recuperar y regrabar las canciones que tanto éxito les ofrecieron, y el resultado no está lejos de ver la luz, ya que Desbarajuste piramidal saldrá a la luz el próximo 1 de diciembre.

Pero, entretanto, Manolo sigue con la segunda parte de un tour que en 2022 colgó el cartel de ‘Entradas agotadas’ en todos sus conciertos, todos ellos en grandes escenarios. Ahora regresa con una propuesta mucho má síntima y cercana.