Esta tarde se celebra en el Teatro Circo una nueva final del CreaMurcia en la categoría de 'Canción de Autor', un certamen avalado por un reconocido prestigio que ha impulsado las carreras de artistas como Rozalén, Nathy Pelusso, Diego Cantero (Funambulista), Raúl Frutos (Crudo Pimento), Aarön Sáez (Varry Brava), Alondra Bentley y Muerdo, entre otros. Increíble currículo...

El invitado de esta final, en la que oficiará de padrino, será el madrileño de origen palestino Marwan, una de las principales voces del género tanto en España como en Latinoamérica; artista que ya recibió y respondió a este encargo en la edición de 2018. Presentará Canciones para una urgencia (2023), álbum recopilatorio donde da un nuevo toque a sus mejores canciones acompañado de amigos ilustres como Miguel Poveda, Mikel Izal, Andrés Suárez o los propios Diego Cantero y Rozalén. Será el inicio de la gira por su vigésimo aniversario, que mezclará intimidad y exuberancia.

Joseluis: "Al final, aunque distintos, mis temas van de buscar el amor a mil por hora"

En 2022, el joven José Luis Beltrán Marín, de Javalí Nuevo, empezó a escribir las canciones que presentaría por vez primera al público en este mismo certamen Creamurcia. Su vida, confiesa, es inseparable de sus canciones, en las que escribe como habla, toca como puede y canta como sabe. Música sincera bajo la influencia de Neil Young, Big Thief, Alex G o Elliott Smith, pero que suena a Joseluis.

¿Quién eres y de dónde vienen tus influencias musicales y el nombre?

Me llamo Jose Luis, como mi padre. Algunas influencias que siempre están ahí son Neil Young, Big Thief y Elliott Smith.

Comenta las dos canciones que presentaste al concurso, señalando una frase significativa de alguna de ellas.

Las canciones que presenté fueron Estilista y Caballo de carreras; dos temas muy distintos pero que al final van de buscar el amor a mil por hora. Así estaba cuando las hice... Y una frase..., "Lo último que quiero es la verdad".

¿Qué canción marcó tu vida y te habría gustado componer?

Uf, difícil. Si me preguntases mañana, a lo mejor te diría otra, pero hoy sería Sabor a mí.

Patricia Zamora (A Mares): "Abróchense los cinturones, que vienen muchos golpes de realidad"

Su trayectoria artística comenzó a los 7 años aprendiendo a tocar la guitarra en el Conservatorio de Murcia. Allí estuvo cuatro años; el resto lo aprendió de forma autodidacta. Estos últimos años se ha dedicado a componer sus propias canciones y a acudir a sesiones de micro abierto en bares y salas de Valencia, donde estudia. Ya recibió el segundo premio en la edición del CreaMurcia 2021.

¿Quién eres y de dónde vienen tus influencias musicales y el nombre?

Soy Patricia Zamora, tengo 23 años. Nací en Murcia, pero actualmente estoy asentada en Valencia. Mi nombre artístico es A Mares. Me puse este nombre por una canción llamada Sinmigo, de Mr. Kilombo: "Hay que soltar con fuerza, dejar que llueva a mares". Mis principales influencias musicales diría que son Florence + The Machine, Julien Baker, Phoebe Bridgers, Morgan y Love of lesbian.

Comenta las dos canciones que presentaste al concurso, señalando una frase significativa de alguna de ellas.

Las dos canciones que presenté al concurso fueron Estación del norte y El armario. Si tuviera que destacar una frase de estas canciones, sería: "Abróchense los cinturones, que vienen muchos golpes de realidad"; pertenece al estribillo de la primera.

¿Qué canción marcó tu vida y te habría gustado componer?

La canción que me habría gustado componer y que marcó un antes y un después en mi adolescencia fue Oniria e Insomnia, de Love of Lesbian.

Adrián Ruiz: "Quise dejarlo, pero me di cuenta de que no podía, que la música es mi vida"

El cartagenero firmó su primer contrato musical a los 14 años, tras ganar el concurso Jóvenes Talentos de Águilas. Grabó su primera maqueta a los 15, con la que realizó numerosos conciertos. Más tarde formaría su propia banda -compuesta por ocho músicos-, con la que ofrecería otro buen puñado de actuaciones e incluso llegaría ser telonero de India Martínez. En 2014 grabó un EP, Diosa Libertad, y en 2017 fichó por la compañía Flamenco Art & Entretainment, de Dubai, lo que le dio oportunidad de firmar con la productora Dassa Music y grabar su primer single.

¿Quién eres y de dónde vienen tus influencias musicales y el nombre?

Mi influencia musical viene de Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Antonio Orozco… Son los artistas donde más me siento identificado.

Comenta las dos canciones que presentaste al concurso, señalando una frase significativa de alguna de ellas.

Las dos canciones que presente se titulan Tú y Sigo pensando en ti. La primera trata sobre una conversación que tuve con la música en un momento difícil en el que quería abandonarla, pero me di cuenta de que no puedo vivir sin ella, ya que la música es mi vida. Y la segunda habla de un amor que podemos encontrar a lo largo de nuestra vida sin buscarlo ni esperarlo, pero que resulta ser nuestro amor verdadero. La frase significativa de una de ellas sería "Fuiste creadora de mi niñez", ya que crecí con la música y ha ido marcando el camino de mi vida.

¿Qué canción marcó tu vida y te habría gustado componer?

La canción que marcó mi vida es Y cómo es él, de José Luis Perales.