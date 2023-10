El Caravaca Power Pop regresa este finde ( 20 y 21 de octubre) con un impecable cartel para celebrar su quinta edición, Es interesante recalcar las virtudes de un festival que no se deja tentar por otros intereses que no sean musicales, y mantiene firme su criterio. Porque festivales hay muchos, eso para empezar. Y tiene que ver mucho con cómo son las personas que organizan los eventos. En el caso José Esteban, cantante de Octubre, y su amor por la música. . Este año les ha quedado un cartel de campanillas con bandas emblemáticas como Mamá y dos de los grupos punteros de la escena del Power Pop internacional: Velvet Crush y The Rubinoos y nacional: The Happy Losers, Suzy & Los Quattro, Germán Salto, Vosotras Veréis; y Fernando Rubio and The Inner Demons , así como sus características sesiones pinchadiscos por distintos puntos del casco histórico.

Los norteamericanos Velvet Crush están de gira por España para celebrar el treinta aniversario de su álbum "Teenage Symphonies To God", que este año han reeditado en vinilo.

La banda se formó a finales de los 80 en Rhode Island alrededor del cantante y bajista Paul Chastain y el batería Rick Menck. Al proyecto se unió Jeffrey Borchardt y en 1991 publicaron su EP debut "In The Presence Of Greatness". Desde entonces han publicado ocho discos y diversas recopilaciones y álbumes en directo. La banda muestra fuertes ifluencias del jangle de The Byrds, el power pop de Big Star o Badfinger, y el country rock de Gene Clark o Gram Parsons. Algunos colaboradores habituales a lo largo de su trayectoria son Matthew Sweets y David Gibbs (Gigolo Aunts) como segundo guitarrista y voces, que también los acompañará a la guitarra en este tour.

Si tienes como artistas de cabecera a gente como Elvis Costello, Nick Lowe, Big Star, The Raspberries o Badfinger, los californianos The Rubinoos condensan prácticamente todos los elementos que éstos utilizaron para crear el género conocido como Power-Pop.

Canciones redondas, melodías memorables, armonías inspiradas en el doo-wop y las bandas vocales de los 60, todo ello propulsado por una instrumentación poderosa.

Cualquiera que les haya visto en directo, y por aquí ya pasaron hace unos años, sabe que mantienen sus increíbles voces a punto, gimnasia vocal al servicio no sólo de sus mega-hits "I Wanna Be Your Boyfriend" o "I Think We're Alone Now", sino también de la impresionante ristra de hits que acumulan tras cinco décadas de carrera: "Amnesia", "Rock&Roll Is Dead", "Hard To Get", "You Hit The Nerve", "Early Winter", "Not Just Another Pretty Face", "Must Be A Word" o "Hurts Too Much".

Los de Berkeley nos visitan de nuevo en una gira que nos permitirá disfrutar de todos estos clásicos, de sus versiones más requeridas y alguno de los temas de su último disco en estudio producido por Chuck Prophet.

Tras unos años alejados de las tablas retornan Suzy & los Quattro, titanes del “Pop Duro” . Con Suzy Chain y BB Quattro al frente mezclan con maestría a Blondie, los Ramones y Beach Boys. Desde la edición de su primer mini-CD, Freak Show, que no pretendía ser otra cosa que un regalo de aniversario entre Suzy Chain y BB Quattro, Suzy & Los Quattro se han convertido en una de las bandas con más proyección internacional del país. colaborando con su icono punk TV Smith de los Adverts Pildorazos en forma de canción redonda. Un grupazo de powerpop proveniente de Barcelona con más de20 añoss de carrera, cuatro discazos y mucho mono por subirse a un escenarioMucha caña en las guitarras y el directo.

30 años de armonías esplendorosas y canciones como soles

Tres décadas han pasado desde que Happy Losers unieran sus fuerzas para dar forma a una de las bandas más sobresalientes del pop madrileño

Sus fabulosas armonías vocales, su equilibrada combinación de desparpajo, frescura y sensibilidad y, sobre todo, su talento para escribir formidables canciones pop, la aparente sencillez de sus canciones, la brillantez y el tino de sus arreglos son ya marca de la casa desde sus ya lejanos comienzos.

Después de un periodo de intensa actividad durante la segunda mitad de los 90 y los primeros años del presente siglo (tiempo en el que editaron cuatro álbumes de estudio y un montón de singles y Ep´s, además de participar en todo tipo de álbumes recopilatorios), el cuarteto madrileño levantó el pie del acelerador. Era el momento de emprender nuevos proyectos (Tony sacó discos en solitario como Lukah Boo, Sergio adoptó el sobrenombre de Roger Sincero para publicar en solitario o junto al exquisito músico madrileño Javier de Torres, Pepe se integró en Mamá y los Imposibles…) Pero, felizmente, los Losers nunca llegaron a decir adiós y, de cuando en cuando, sus seguidores se han topado con el placer de asistir a alguna de sus esporádicas pero siempre recomendables actuaciones.

Tres discos han consolidado a Germán Salto como un artista a tener en cuenta Su leyenda le precede, un hombre que se sabe enraizado en la historia de la música popular, directamente de las fuentes originales, ya se llamen NRBQ, Bacharach, Nilsson, Dylan o Honeybush y que de ahí obtiene un estilo propio y personal que enamora a todo el mundo que se acerca.

Detrás de Germán Salto y ese nombre propio hay el trabajo de una banda que combina la pirueta y el sentimiento, la grandeza y el detalle y que interpreta tanto el pop como esa psicodelia suave y sedosa del sombrero pirotécnico como la elegancia y fragilidad de su disco en castellano. Juntos suenan a alma vieja: pop clásico, divagaciones folk–rock y aires de country alternativo.

El músico madrileño, que antes pasó por proyectos como Serpientes, Hairy Ladies o Timón, publicó a finales de 2017 Far from de Echoes, acompañado otra vez por músicos de corazón americano como Ramiro Nieto y Martí Perarnau, y estiró su propio horizonte, ensanchando su fervor psicodélico y sesentero dentro de la imaginería de los Beach Boys, Big Star y George Harrison. Piloto de avión de mercancía para una empresa con sede en Hannover (Alemania), Germán Salto pasa la mayoría de las noches en el cielo y muchas de las letras de su primer trabajo las compuso volando.

Vosotras veréis son un soplo de aire fesco en el panorama. Hacen punk, pop, rock. una música fresca, potente, alegre con marcadas melodías y un sabor a la New wave , a Kaka de Luxe y los Ramones. El grupo nacido en el barrio de Carabanchel en 2018, integrado por Ángela (una publicista cantante), Mari (una enfermera bajista), Sara (una arquitecta guitarrista) y Dani (un “músico de verdad") se mueven entre el cruce de caminos entre el power pop y el punk rock, con letras divertidas que nos transportan a experiencias vividas por todos.

Después de agotar su primer EP en vinilo, editado por Hurra Music en cuestión de semanas, estrenan nuevo single, “que te vaya mal”, y recientemente Vosotras Veréis publicaron un segundo EP titulado Hay Amor. En este nuevo disco recuperan sus últimos sencillos, añadiendo una canción nueva: «Ay, amor!». Un tema en su línea desenfadada y contagiosa de un punk pop con pegada y melodías que se convierte por momentos en power pop.

En “20th Century”, Fernando Rubio & The Inner Demons (Ferroblues, Bantastic Fand…) se sube a un tren como el así llamado de la película de Alfred Hitchcock, con una montaña rusa de emociones en su interior. La brillantez de Hitchcock como narrador cinematográfico es equiparable a la de este músico con muchos quilates de talento y experiencia, que además muestra la humildad de los verdaderamente grandes. Después de unos años discretos, ha tenido que ser la situación creada por la maldita pandemia la que volviera a ponerlo en el centro de atención con su espléndido y alabado tercer disco que, sobre todo, transmite la idea de una persona incondicionalmente optimista, positiva y esperanzada.

Íntimo y emocionante, rotundo, grabado y producido por el propio Fernando Rubio en su estudio doméstico, “20th Century” parece escapado de las páginas doradas de una enciclopedia de rock fechada entre mediados de los 60 y 70, con fidelidad a un sonido que cambió el mundo. Apuntando a clásico incontestable, reivindica el valor de unas canciones que se van sedimentando en la memoria a cada escucha, con sello de autenticidad. Extraordinario ejemplo de honestidad y profesionalidad, sí, mucho mejor de lo que pueda parecer. Con esas cartas es imposible perder la partida.