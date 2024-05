Pisazo en venta en Murcia con piscina y pista de pádel

Imagínate viviendo en este gran piso en Murcia de 156 metros cuadrados construidos, situado en un entorno ideal, en la urbanización Los Jerónimo, en La Ñora, frente a la UCAM, con buen acceso y comunicaciones con Murcia y la A7. Un complejo con seguridad privada, jardines, parque, piscina, pista de pádel y todos los servicios necesarios a tu alcance. Imagínate tomando tu primer café del día en una gran terraza, en la que te aseguramos vas a pasar muchas horas del día, o en la amplia cocina, uno de los espacios comunes para reunirte con todos los miembros de la familia. Esto es solo un adelanto del piso en venta en La Ñora que vamos a detallarte a continuación.

Piso en venta en La Ñora

Distribución de la vivienda:

Los 156 m2 de vivienda se encuentran distribuidos en acogedor salón con terraza de 25 m2 con espectaculares vistas, cuatro dormitorios con entrada de luz natural, dos baños completos y amueblado, amplia cocina equipada y amueblada con zona office y lavadero con pila.

Características de la vivienda:

El piso, todo exterior y luminoso, cuenta con buenas calidades, suelos de mármol y parqué, aire acondicionado y calefacción, cuatro armarios empotrados, toldos, garaje y trastero.

Urbane es una agencia inmobiliaria formada por un conjunto de profesionales jóvenes y dinámicos, con un objetivo común: satisfacer las demandas de sus clientes. La empresa tiene por objeto: la promoción, compra, venta y construcción de toda clase de bienes inmuebles urbanos y rústicos, además de la especialidad en activos bancarios y de fondo de inversión. Disponen de una amplia oferta inmobiliaria de viviendas nuevas y segunda mano, chalets y fincas por toda la provincia, alquileres y traspasos, todo ello con las mejores garantías económicas del mercado, y quien mejor que ellos para adentrarnos en el momento que vive el mercado inmobiliario en Murcia, solicitamos la opinión a su equipo comercial.

PREGUNTA (P).-En primer lugar, nos gustaría contar con una introducción general para conocer vuestra visión sobre la situación actual del mercado inmobiliario en Murcia.

RESPUESTA (R).- Actualmente el mercado inmobiliario en Murcia capital y poblaciones, bajo nuestro punto de vista, se encuentra tensionado, es decir, hay un exceso de demanda y un déficit de oferta de una tipología de inmueble muy concreto, la vivienda tipo de 3 dormitorios, 2 baños, plaza de garaje y trastero, en un rango de precio de venta que oscila entre los 60.000 y 80.000 euros. Una demandada tanto a petición del cliente para primera vivienda cómo por inversores.

Otra situación que observamos es el aumento de la venta de pisos en edificios sin ascensor, que a partir de la segunda planta, no resultan atractivos de cara al comprador.

Igualmente, faltan viviendas con precios acordes a la zona, metros y estado del inmueble. Aunque se percibe cierta estabilidad en lo precios, éstos continuan al alza, aumentando el riesgo con las entidades bancarias a la hora de solicitar una hipoteca.

P.- ¿Qué tipo de inmuebles son los más demandados en estos momentos en su zona?

R.- Principalmente viviendas familiares, sobre todo pisos de tres dormitorios mínimo, especialmente aquellos ubicados en zonas cercanas a Murcia capital con espacios verdes y servicios habituales del día a día alrededor, con balcón, terraza o patio, por el aumento de mascotas en las viviendas. El garaje empieza a resultar imprescindible.

Otro tipo de comprador es el pequeño inversor que busca viviendas muy económicas (de 25 a 40K) sin importar el estado o la falta de ascensor, ya que es para alquiler en su mayoría.

P.- En este sentido, ¿hay suficiente oferta en respuesta a la demanda de vivienda existente?

R.- Claramente, no, la vivienda procedente del crac del 2.008, residual, se está agotando, los inmuebles que entran en el circuito de particular son escasos y la obra nueva no termina de arrancar, de todas formas, la vivienda nueva tendrá un precio prohibitivo, muy por encima del rango de precios que se demandan actualmente.

Solo aumenta la vivienda de segunda mano, con muchos años de antigüedad, que precisa de importante reforma, encareciendo, de esta forma, su precio.

P.- ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el mercado inmobiliario ahora mismo?

R.- Los altos precios de construcción hacen que una vivienda media se dispare de importe, y si hablamos de zonas demandadas, es escalofriante. El nulo poder adquisitivo de los jóvenes, la falta de ayudas reales para el acceso a una vivienda a cualquier edad y la insuficiente implicación por parte de las entidades bancarias, se presentan como retos importantes.

La bajada o estabilidad en los tipos de interés hace que la compra de una vivienda sea más accesible y atractiva, la reducción del costo de las hipotecas, el aumento del poder adquisitivo (con tipos de interés más bajos, los compradores pueden permitirse pedir prestado más dinero sin que sus pagos mensuales aumenten significativamente, permitiendo de esta forma, considerar viviendas más caras o de mejor calidad que de otro modo no estarían a su alcance), la refinanciación de créditos hipotecarios, etc., pueden estimular la demanda y afectar tanto a los precios de las viviendas como a la dinámica general del mercado inmobiliario.

P.- En cuanto a las oportunidades existentes, ¿cuáles destacaría?

R.- Una vivienda tipo medio, mínimo de tres dormitorios, 2 baños, sin necesidad de reforma, con garaje y espacio al aire libre, balcón, terraza o patio, en una franja entre 60.000 y 100.000 euros y por supuesto, disponibilidad de una financiación cómoda. Esta es la tipología más vendida y en el menor plazo de tiempo.

P.- Finalmente, ¿cuáles son sus recomendaciones para alguien que esté pensando en comprar, vender o alquilar un inmueble en Murcia?

R.- En la opción de compra de vivienda, recomendamos primero realizar un análisis exhaustivo del mercado y de las opciones disponibles, así como contar con el asesoramiento de profesionales inmobiliarios con experiencia en la zona. Es importante tener claras las necesidades específicas, así como evaluar la situación financiera antes de tomar cualquier decisión.

 quienes quieren vender su inmueble, en el caso de los inversores, vender el inmueble por un precio que nos suponga la obtención del conocido “beneficio industrial” que perseguimos con nuestra actividad. Si somos particulares, dos opciones, si no tenemos problemas puntuales de liquidez intentar retrasar la salida al mercado de nuestro inmueble porque se prevee que el precio de los mismos cotice al alza a futuro. Si tenemos problemas puntuales de liquidez intentaremos vender por un precio que, por lo menos, no nos resulte una pérdida patrimonial respecto del precio de adquisición del inmueble, es común la venta a pérdidas.

Y en cuanto al tema del alquiler, en Murcia se está alcanzando cotas privativas, un apartamento de 1 dormitorio ya se alquila por 500 euros mensuales y el inmueble de 3 dormitorios está en una renta mensual mínima de 750 euros. Se da la paradoja que esta situación está ayudando activar la opción venta, la letra mensual de hipoteca es más económica que la mensualidad del alquiler.

Acerca de Urbane

