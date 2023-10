El Auditorio Víctor Villegas acogerá el próximo 2 de noviembre el gran espectáculo 'Welcome to Broadway', en el que se interpretarán una selección de los musicales más clásicos estrenados en la avenida neoyorquina a cargo de la Orquesta Sinfónica de la UCAM y la Coral y Ballet Discantus.

A las 20.30 horas comenzará este concierto, que permitirá al público disfrutar de estas obras que "han dado la vuelta al mundo", según informaron fuentes de la UCAM en un comunicado.

El espectáculo se adentrará en la ópera Garnier, donde habita el 'Fantasma de la ópera', y visitará los basureros de Nueva York, en los que una tribu de simpáticos gatos da vida a 'Cats'. También nos ofrecerá el enfrentamiento entre las bandas callejeras de los años 50, reflejado en el mítico 'West Side Story', inspirada en la inmortal 'Romeo y Julieta', la historia de Jean Valjean, perseguido por el implacable Javert en la novela de Víctor Hugo 'Los Miserables', y se hará un guiño a Frank Sinatra con la interpretación de 'My way' y 'New York, New York'.

Otro de los títulos incluido del programa es 'Porgy & Bess', que narra la historia de Porgy, un afroamericano con discapacidad que habita en los suburbios de Carolina del Sur intentando desesperadamente rescatar a Bess de las garras de Crown.

Los jóvenes Discantus también serán protagonistas con un recorrido por el maravilloso mundo de Disney. Un espectáculo para todos los públicos con grandes solistas, coro, ballet, orquesta sinfónica y muchas sorpresas.

Con 'Welcome to Broadway' arranca la temporada de grandes conciertos de la Sinfónica Universitaria, que se extenderá durante los próximos meses con la interpretación de otros destacados títulos en diversas ciudades de España.