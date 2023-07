«Yo vi la luna creciente, pero tú la viste llena», cantan The Waterboys en su mayor éxito, The Whole of the Moon. El cuarto creciente vigilaba anoche el Parque Almansa, pero Mike Scott y los suyos iluminaron el auditorio como si el plenilunio estuviera sobre las tablas. El Festival de Jazz de San Javier ha cumplido un cuarto de siglo y como plato fuerte de la recta final estaba el quinteto escocés. Uniforme tejano y keytar, además de confianza plena en su cóctel de rock & roll y folk de inspiraciones celtas, son las claves de su directo.

A su repertorio, cargado de éxitos que trascienden fronteras y generaciones, se incorporó el año pasado All Souls Hill, el álbum que les trajo el sábado, por segunda vez, a la Región (en septiembre encabezaron el Visor Fest de la Fica). Encargados de captar la atención de un público que, poco más tarde, terminó en pie ante los autores de Fisherman’s Blues, fueron los franceses Roxane Arnal y Baptiste Bailly. El dúo, acompañado de otros tres músicos, trajo al festival un pulcro blues folk con recuerdos de jazz.