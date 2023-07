Por fin la gira Corazón y flecha, de Manuel Carrasco, pasó por la Región de Murcia. Dentro del festival Murcia On, el onubense actuó la noche del viernes 21 de julio en la Plaza de Toros de la capital del Segura ante un público entregado a todos sus temas.

El extriunfito, uno de los artistas más influyente del pop nacional, deleitó con un espectáculo sin precedentes a sus espectadores, y trajo consigo algunos éxitos pasados que el andaluz recuperó.

Carrasco no quiso dejar pasar la oportunidad y cantó un homenaje a lo mejor de la Región: desde las marineras, las playas de Calblanque y el Entierro de la Sardina, hasta los triunfos mundiales de nuestro tenista 'Carlitos' Alcaraz. Un tributo que el público ha comenzado a compartir en redes sociales, y que ya se está viralizando.

Algunos tuiteros han recordado que no es la primera vez que la canta, y que siempre es recibida con gran acogida. Te dejamos la transcripción del fragmento que se ha difundido por redes sociales, repleta de referencias a la Región de Murcia:

"Comienzan las tronaeras, flores en las peñas huertanas, el panocho ya se habla, ya se corona a la reina. La esparteña, los claveles, las barracas no descansan. En el bando de la huerta voy buscando una respuesta en tus ojos que me matan Murcia. Y disfruto como un loco un mediodía con amigos, compartiendo un zarangollo. No hay nada más bonito que contarte mis pasiones, una caña y marinera en la Plaza de las Flores. Perdidos entre la gente, entre charangas y vinos, te acompaño murcianica a que se entierre la Sardina mientras te beso y revivo. Salzillo en su sueño quiso esculpir tu arte, como yo quise tenerte en la orilla de Calblanque. De aquí de esta tierra el número uno, 'Carlitos' Alcaraz de Murcia conquistando el mundo".