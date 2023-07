«Estoy en una nube», confiesa Javier Yeste, aguileño de 26 años de edad que representará a España en el Certamen Mr. Gay World, que se celebrará en Sudáfrica en octubre. El joven, Mr. Gay España 2023, espera coger el testigo del puertorriqueño José López, que en 2022 se convirtió en el primer latino en ganar Mr. Gay World.

Yeste, que está acabando la carrera de Derecho, trabaja en una discoteca y quiere ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía, explica a La Opinión que quiere «aprovechar esta experiencia al máximo, porque es muy corta, en un año se acaba».

No todo ha sido fácil en la vida del joven, que de niño padeció acoso escolar «yo solo, porque no dije nada a mis padres», detalla a La Opinión. Sin embargo, considera que aquello le sirvió para ser «más fuerte». La experiencia del bullying sana del todo ahora,16 años después, ya que «he querido aprovechar esta oportunidad para superar aquello que me sucedió con diez años, ya que con el paso del tiempo, me he dado cuenta que tenía un problema», relata.

«Intentaba obviarlo, pensaba que con los años se me pasaría, pero, pese al paso del tiempo, lo tenía aun sin superar», manifiesta el aguileño, que vio el concurso de belleza como «la oportunidad perfecta» para «abrirme con todo el mundo».

Cuando sus progenitores se enteraron (en una entrevista previa al certamen) del calvario que sufrió de niño, «mi madre se lo tomó un poco mal, por no habérselo dicho entonces, pero bien; son mis padres y me quieren», afirma Yeste. Después, en la coronación como Mr. Gay, la madre del joven, una mujer llamada Cati, subió al escenario para compartir con su hijo la alegría.

En la gala en la que se convirtió en Mr. Gay, el chico también se hizo con el premio del televoto y de mejor traje regional, una fantasía de Ave Fénix, propia del Carnaval de su tierra y realizada por el diseñador Salvador Hernández.

En el certamen, subraya el joven, «no valoran solo el físico, sino que también influyen otras cualidades, como los valores». Asegura que no se esperaba ganar y comenta que «los dos años anteriores me ofrecieron participar, pero no estaba preparado; este año, después de analizarlo, creí que era el momento idóneo en mi vida personal».

Al volver a su tierra, Yeste se la encontró atestada de banderas de color arcoíris, lo cual para él fue «un orgullo». En este sentido, reitera que «es un orgullo ver que en mi pueblo se da visibilidad a la bandera LGTBI».

El flamante Mr. Gay España destaca que ha vivido «una experiencia increíble», que «he aprovechado al máximo». «Me he abierto y este certamen ha sido una ayuda tremenda», destaca, para poner el acento en «el compañerismo y la ayuda de todos, porque me llevo muy buenos amigos para toda la vida».