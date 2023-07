Santiago Campillo es uno de los grandes. Vuelve, por tercera vez, a Jazz San Javier para celebrar su 25 aniversario, acompañado del gran guitarrista estadounidense Buddy Whittington. La química entre ambos es indudable, y quedó registrada en el doble CD Live in San Javier Jazz Festival 2017. Vuelven acompañados por el trío habitual de Campillo (además de Íñigo Uribe al piano y órgano Hammond y Ñaco Goñi a la armónica). Será un concierto electrizante, con temas clásicos del blues y del rock (Freddie King, Allman Brothers Band, Jimi Hendrix, Albert King…) y propios de Santiago Campillo, cuyo nuevo álbum, Noche tras noche, grabado en los estudios Niculina Records, supone un retorno al rock sureño.

Campillo es un elegido de los dioses, dotado de pasión, sencillez y humanidad. Tímido y humilde, poco tiene que ver con los atributos de una rockstar. Su legitimidad deriva de la falta de pretenciosidad, de la complicidad con un público que sigue viéndole como el rockero de Vistabella. Será otra noche inolvidable.

Tienes un verano apretado de fechas. ¿Agobio o bendición?

Sobre todo en julio, el calendario está repleto de conciertos. Estoy también liado con la grabación del nuevo videoclip y la edición del nuevo disco… Mucho trabajo, no me puedo quejar. O sí, pero da igual… Como decía mi padre, «¡haber estudiado!».

Esta semana has grabado ese vídeo del avance del nuevo disco. ¿Qué canción es?

El tema que sale ahora en verano de adelanto se llama A la playa me voy, muy adecuado para estas fechas. Se trata de una canción muy divertida, con tintes de surf, country y rock ‘n’ roll. El vídeo lo estamos rodando con Bildo Films.

¿Cómo fue la grabación del nuevo disco? ¿Irá más hacia el rock que al blues? ¿Hay colaboraciones? ¿Cuándo sale?

Saldrá a mediados de septiembre si todo va bien. Ha sido un largo proceso. En principio había unas 25 canciones; al final se grabaron 16, de las cuales siempre se quitarán algunas. Muy satisfecho con el resultado final. Han colaborado el gran Miguel Bañón haciendo la segunda voz; mi gran amigo Dani Pérez al saxo en A la playa me voy; han hecho coros Francis Sarabia, David Sooper, Ito del Castillo, Juan Alarcón, Juanjo Ruiz y Oneida James... La formación principal ha sido: José Ciudad (batería), Oneida James (bajo), Juan Alarcón (guitarras), Julio Lobos (teclados) y un servidor cantando y tocando guitarras. Han colaborado también Dani Mora (bajo) y Abdón Alcaraz (piano). Las fotos de la portada las ha hecho Platty García, y el diseño, Pipo Guillem, que también me ha ayudado con algunas letras, así como Juanma Ros (Encantador de Serpientes).

¿De qué va el disco? Supongo que lo has grabado en tu propio estudio, Niculina Records. ¿Mucho trabajo?

Es un giro o un retorno hacia el rock sureño, con muy buenas canciones, y, desde mi punto de vista, mucho mejores letras. Ha sido grabado en Niculina Records, con mucho tiempo y dedicación. Con el sonido y las mezclas me ha ayudado Juanjo Ruiz.

¿Qué temáticas abordas? ¿Pensabas más en las canciones que en el sonido? ¿Cómo describirías el sonido del nuevo disco?

Los temas son variados: amor, desamor, la noche canalla, la playa, el paso del tiempo, algún guiño a las nuevas tecnologías… Pensaba más en canciones a la hora de escribirlas, aunque el sonido ha quedado espectacular. Para mí, se trata del mejor disco que he grabado nunca.

¿Qué formaciones mantienes en la actualidad, aparte de la tuya propia? ¿Qué fue de Sonora, banda de inspiración americana en la que compartías protagonismo con la vocalista Paula Molina?

Ahora estoy bastante centrado en mi propio proyecto, aunque de vez en cuando hago alguna colaboración con otros artistas. En cuanto a Sonora, el proyecto sigue latente.

¿Quién compone la formación actual de la S. C. Band?

Sigo con mi power trio junto a Oneida James y José Ciudad. Quizás para esta próxima gira incorporaremos a Juan Alarcón como guitarrista, y me gustaría contar con el soporte armónico de un teclista.

A lo largo de tu trayectoria, te has movido con soltura en el rock con visión desprejuiciada. ¿Cómo te definirías estilísticamente?

Tal vez no sea yo el más indicado para definirme. Básicamente soy un guitarrista de blues-rock bastante versátil, con mi propia manera de interpretar la música, un estilo solista que nace principalmente de la improvisación y el lenguaje que he ido adquiriendo durante toda mi vida, a través, sobre todo al principio, de toda una amplia serie de influencias musicales, y que a día de hoy aún sigo intentando ampliar y mejorar.

En una foto señalabas a Lobo como nuevo cantante de la banda. Además de ser una broma, lo de cantar ya no tiene para ti mayor problema. ¿Has evolucionado mucho como cantante?

La foto fue una casualidad: el perro se sentó al lado del micrófono. Creo que a él, después de tanto tiempo escuchándome, también le gustaría cantar. Sinceramente, pienso que voy mejorando con el tiempo. He aprendido mucho a base de cantar en directo. Mi timbre y tesitura han mejorado bastante por el hecho de haber dejado de fumar hace tres años y pico. También se aprende mucho grabando y escuchando lo grabado. Al principio no me podía soportar. Supongo que a todo el mundo le pasa.

«El verano ya llegó», cantabas con Los Hurones. ¿Te produce alguna sensación especial oír esta canción, que te llevó a girar por todo el país y pisar platós de TV por primera vez?

Claro, muy buenos recuerdos de juventud, muy buenos momentos vividos.

En tu disco anterior incluiste Dónde el río hierve (M-Clan), de la que eres autor también. ¿Has grabado alguna otra canción de aquella época?

No. Se trata de nuevas canciones compuestas por mí durante los últimos años, aunque hay una versión, que tal vez esté incluida en el álbum, de While my guitar gently weeps, de The Beatles, con letra en español: Mi guitarra lloró.

Has llegado a encarnar el arquetipo del rockero de barrio, como Rosendo. ¿Orgulloso de tus orígenes? ¿Hay que vivir lo que estás tocando?

Por supuesto. Noche tras noche habla precisamente de aquellos comienzos, con la banda del barrio, en Vistabella; y menciona la puerta del Chaba, donde tu vivías, y aquellas caminatas cargados de instrumentos para ensayar cada viernes. La música que toco es el resultado de aquellas primeras experiencias, que recuerdo con todo el cariño del mundo.

¿En qué momento te encuentras ahora?

Mejor que nunca. Tengo mi propia banda, toco mis canciones y funciono con mi propio sello. Este nuevo disco va a ser un paso muy importante en mi carrera.

«El rock es mala leche. Y punto», decía Rosendo. ¿Cómo vas tú de eso?

Regular. Siempre fui buena persona. Hay muchos tipos de rock... Yo prefiero pensar en las canciones.

Vuelves con Buddy a Jazz SanJavier. La química entre ambos quedó recogida en un doble CD. ¿Mantuvisteis contacto? ¿Lo llamaste para invitarle?

Mantengo una gran amistad con él desde hace años. Es la tercera vez que vamos al festival; estuvimos también en 2019. La idea de volver fue de los organizadores, en concreto de Alberto Nieto. Quedaron muy satisfechos con las ediciones anteriores en las que participamos. La verdad es que sigo estando muy ilusionado, me siento bendecido de poder tocar junto a Buddy, uno de los mejores guitarristas de blues del planeta.

Lo viste tocar por primera vez en el Teatro Circo de Cartagena, acompañando a John Mayall. ¿El destino está escrito en las estrellas?

Tal vez. Recuerdo muy bien ese concierto: estaba con varios guitarristas de aquí, y nos quedamos impresionados con su manera de tocar. Para mí es una suerte y un sueño cumplido haber podido compartir escenario con el gran Buddy Whittington.

¿Saldréis de gira nuevamente?

De momento vamos a hacer el concierto del Festival de San Javier en su 25 aniversario. Por motivos de agenda, será el único que hagamos juntos, aunque no descarto preparar una nueva gira con él en un futuro, tanto por España como por Estados Unidos.

¿Habrá canciones para un disco conjunto?

Me encantaría. Tal vez sea una buena idea. Habrá que proponérselo a Buddy...

¿Qué ofreceréis esta vez? ¿Lleváis invitados?

La idea es volver a grabar otro CD y DVD en directo con el concierto del próximo sábado, con nuevas versiones y adaptaciones, y algunos temas propios. Contaremos con Iñigo Uribe al piano y Hammond, con Ñaco Goñi en la armónica y, por supuesto, con mi banda: Oneida James (que fuera bajista de Joe Cocker) y José Ciudad en la batería. Creo que la ocasión promete ser otra noche inolvidable.