El violonchelista francés Matthieu Saglio regresa este viernes al Jazz San Javier con aura de triunfador. Y es que en el Parque Almansa todavía hay quien recuerda su soberbia actuación de hace un par de años; y el que no, la tiene en Spotify (porque aquel concierto se grabó y editó en CD). El que fuera director del festival, Alberto Nieto, dijo que aquella fue una de las mejores performances que había visto en el ‘Auditorio de los Sueños’ desde la ya lejana primera edición del festival, de 1998; la cual es una afirmación muy seria que el músico recoge con «humildad y responsabilidad». Eso sí, Saglio se ha marcado como reto hacer un concierto completamente distinto, a lo que ayuda el hecho de que tiene nuevo disco, Voices (2023). Además, vendrá bien acompañado, tanto en el plano estrictamente musical como en el vocal, con tres cantantes invitados. De todo ello hablamos con él.

De vuelta a San Javier, Matthieu. Supongo que el Parque Almansa (y el Festival de Jazz) se han convertido para usted en un escenario un tanto especial, ¿no?

Sí. Vuelvo con mucha ilusión. Estuve dos veces con Jerez-Texas en años anteriores y una vez con Diouke, en la programación de invierno; además del concierto con mi cuarteto e invitados de julio del 2021, claro. Siempre es agradable sentir que vuelves a un lugar que conoces, en el que la gente también te conoce a ti y en el que sabes del calor que ofrece su público; todo eso siempre influye a la hora de preparar un concierto. También el hecho de saber que en San Javier ya tengo un público, gente que sigue mis proyectos y que me recibe con cariño; es bonito.

¿Cómo te sentó que Alberto Nieto –que sabe de jazz más que nadie– dijera que el suyo de hace un par de años fue uno de los mejores conciertos que había visto en el festival?

Me llenó de felicidad, imagínate. Y me pareció también algo muy serio. Quiero decir: conociendo su criterio y la calidad de la programación de este festival a lo largo de los años, no es cualquier cosa... No obstante, me lo tomo con humildad; no se me ha subido a la cabeza.

Creo que su relación con él, con Alberto, es especial...

Sí. El Jazz San Javier fue el primer gran festival en España que programó a Jerez-Texas, y luego su apoyo continuó a lo largo de los años, lo cual le agradezco enormemente. Lo considero un poco como mi ‘padrino’ en el mundo de los programadores de España.

¿Aquello –lo que dijo de su concierto de 2021– suma presión de cara a la actuación de este viernes? Quizá entonces pudo pillar a alguien desprevenido, pero, después de aquel concierto, los aficionados de por aquí andan muy pendientes de Matthieu Saglio...

No diría ‘presión’ porque estoy disfrutando mucho con la preparación de este concierto, pero sí añade un nivel de responsabilidad importante. He diseñado un repertorio muy variado, adaptado a los invitados de este año y con la idea de que la noche esté llena de sorpresas y novedades respecto al concierto del 2021. Creo que el mayor escollo para un músico es caer en la repetición.

A la vista está que registrar aquel concierto fue un acierto. ¿Por qué decidió hacerlo en San Javier y no en cualquier otro sitio? ¿Cuál es la intrahistoria de este CD?

En abril del 2020 publiqué con el sello alemán ACT el disco El camino de los vientos (que suma más de siete millones de escuchas en Spotify, por cierto). El caso es que en este disco había numerosas colaboraciones de compañeros de años anteriores y músicos de renombre de la escena jazz/world europea, pero no todos podían estar en los directos... Así que para poder llevar este repertorio a los escenarios creé mi cuarteto, con tres músicos maravillosos: Steve Shehan a la batería y percusión, Christian Belhomme al piano y teclado, Léo Ullmann al violín y... un servidor; una banda muy especial, capaz de redondear con maestría esta mezcla de jazz, world y clásico que proponemos. Con ellos es todo un lujo tocar, viajar y compartir amistad, la verdad. Y sobre las tablas aportaron su creatividad y su sonido a mis composiciones, y los temas adquirieron nuevos colores. Por eso tenía claro que quería grabar un disco en directo, para dejar constancia de esa energía que se produce sobre el escenario y del sonido de este cuarteto. Y estaba esperando a que surgiera la oportunidad cuando Alberto me llamó para invitarme a San Javier con el cuarteto y cuatro invitados. Enseguida tuve claro que éste era el momento. Luego solo quedaba planear un repertorio bonito, prever los medios técnicos para grabar… y tratar de hacerlo bien.

Y lo lograron. No obstante, ahora más bien toca hablar de Voices (2023), su último trabajo y el que presentará en el festival. Hábleme de este proyecto, en el que vuelve a haber influencias de... de músicas de todo el globo.

Para este disco, seguí con mi cuarteto como base instrumental, pero esta vez todos los invitados han sido vocales. La idea ha sido rendir un homenaje a las voces del mundo, de cualquier idioma, cualquier cultura, cualquier edad, sexo... Compuse los temas a medida para cada invitado, con mimo e ilusión, atreviéndome a soñar con colaboraciones imposibles, y luego perseguí mis sueños y contacté con cada uno de ellos. Por supuesto, ha sido una aventura larga (además de atrevida), pero también maravillosa. Y su filosofía se resume bastante bien en el tema que abre el disco, Madiba, en homenaje a Nelson Mandela, que acaba con un extracto de un discurso suyo en el cual describe su ideal de «una sociedad libre y democrática en la cual conviven hombres y mujeres en harmonía e igualdad de condiciones».

No siempre es habitual en vertientes de jazz más clásico contar con vocalistas, pero tú no es la primera vez que apuestas por hacer algo así. ¿Qué te proporcionan las voces (no estas, las de este disco; hablo en general)?

Siempre he pensado que el sueño de un músico es componer para una voz. Me parece que la voz es lo más ‘puro’ que hay en la música, ya que es lo más personal y característico que tenemos y no pasa por ningún instrumento antes de proyectarse hacia fuera.

Ahora sí, vamos a concretar: ¿cuál ha sido el criterio para elegir a los y las cantantes de Voices? Porque tenemos artistas de Perú, de Azerbayian, de Egipto, de Suecia, de Senegal...

Los he elegido con el corazón. Todas son voces que alguna vez me han emocionado. A Susana Baca, que es de Perú, la llevo escuchando desde hace ya más de veinte años, por lo que cuando me llamó para decirme que sí, que participaría en mi disco, fue un momento... realmente emocionante. Por otro lado, a Alim Qasimov, de Azerbaiyán, lo descubrí hace unos años y me pareció de lo más puro que había oído nunca, mientras que a Natacha Atlas, de Egipto, ya la conocía personalmente y fue fácil –además de un privilegio– contar con ella. A Nils Landgren (Suecia) lo conocía como trombonista gracias al sello ACT, pero descubrí su faceta de cantante más recientemente y me encantó su forma de cantar (un poco como Chet Baker). A Anna Colom (Barcelona) la descubrí hace un par de años y tuve un flechazo (el timbre de su voz y la finura de sus melismas son únicas), y sobre mi hermano Camille..., soy su fan número uno. Él ya estuvo en El camino de los vientos y en el Live in San Javier, pero estaba claro que tenía que estar también en este disco junto con todos estos magníficos invitados.

Entiendo que satisfecho con el resultado, ¿no?

Creo que ha quedado un disco precioso, variado y luminoso, como un pequeño homenaje a la belleza, a la emoción y a la comunión humana. Yo lo recordaré siempre como una maravillosa aventura. Ahora solo espero que la gente lo disfrute.

Decía que algunas de esas voces podrán escucharse en vivo en San Javier; en concreto, las de Natacha Atlas, Anna Colom y la de su hermano, Camille Saglio. ¿Cómo afrontan esta actuación (en la que, además, lidera un sexteto de músicos)? ¿Lo dedicarán enteramente a Voices o harán alguna concesión a discos anteriores?

En gran parte, sí, pero también habrá algún guiño a discos anteriores y alguna sorpresa más. La idea es que cada uno tenga espacio para sentirse bien, disfrutar tocando juntos y poder dar lo mejor de nosotros mismos.

Por cierto, el viernes toca en San Javier, pero, a partir de ahí, tiene un verano intenso, con varios festivales en nuestro país. Y, a partir de septiembre, gira europea e, incluso, un tour por Senegal.

Este verano la gira está concentrada en España, sí. En septiembre hay conciertos en Francia, en octubre nos iremos a un Festival en Saint-Louis, Senegal, y en noviembre hay una gira por Alemania. Espero que otros Festivales como el de San Javier nos inviten también en otoño. Hay muchas ganas de tocar, viajar y compartir con el público.

Matthieu, ¿esto es lo que más se disfruta, cuando las canciones se suben al escenario? ¿O es de los que prefieren la fase de la creación?

Me gustan las múltiples facetas del trabajo de músico: la creación (en la intimidad de mi estudio), los ensayos con los demás músicos (y ver como cuajan dinámicas y colores), la fase de grabación, las horas de mezclas en el estudio, el diseño de la portada, el material de comunicación, la promoción en medios, los viajes, los encuentros con tanta gente... Y todo esto con la finalidad de llevar la música al directo. Porque no podría ser músico sin dar conciertos, eso seguro. La magia de ese momento de conexión con uno mismo, con los compañeros y con el público… es una felicidad absoluta que nadie puede entender si no lo ha vivido.

¿Y un compositor como tú deja de escribir cuando está de gira o siempre anda tomando notas, apuntando referencias y, aunque Voices tenga apenas un par de meses, ya anda pensando en su próximo proyecto?

La inspiración no se puede programar. A veces ocurre cuando estoy ensayando en casa y, otras veces, de repente en un camerino, durante una gira. Cuando esto pasa, me apunto un esbozo en un papel y me lo guardo para volver a mirarlo con tranquilidad.

Ahora tengo mucha energía volcada en dar a conocer el disco Voices, pero también toco solo a menudo o en formato trío, con el grupo de flamenco Amura (con Isabel Julve, que estuvo en San Javier 2021, y con José ‘El Piru’, que viene conmigo este año). También hay un nuevo proyecto a dúo con mi hermano Camille que acabamos de estrenar en Francia: lo rodaremos el año que viene y seguramente grabaremos un disco…, pero no sé cuándo. El caso es trabajar sin parar…