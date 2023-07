En su segundo fin de semana, el Jazz San Javier redobla la apuesta con la gran cantante estadounidense Dianne Reeves, que en 2015 recibió el Premio del Festival -y que cerrará la jornada del sábado tras la actuación del cuarteto del armonicista Antonio Serrano-, y una nueva visita del bluesmen Joe Louis Walker, que tan buen sabor de boca dejó a su paso por el Parque Almansa en 2015. El guitarrista californiano será el gran protagonista de esta noche, la del viernes, pero no el único, ya que, como ocurrirá mañana, le organización ofrece a los aficionados un dos por uno; incluso tres, pues el concierto de apertura de este día 7 fusiona los proyectos del pianista gaditano Chano Domínguez y el del dúo italiano Musica Nuda (Petra Magoni y Ferruccio Spinetti).

Domínguez, compositor, intérprete, arreglista, productor y educador, es una de las grandes estrellas del fin de semana. Se ha convertido en uno de los principales timoneles del flamenco jazz, de los más respetados e influyentes de nuestro tiempo, y en figura de referencia para generaciones actuales en la escena internacional. Tras años de estancia en Nueva York, regresó a España, donde empezó a pergeñar su nueva aventura jazzística (dejando a un lado su homenaje a Bola de Nieve junto a la cantante Martirio). Galardonado con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2020, escoltará a Musica Nuda en el que será el primer concierto de los italianos en nuestro país. A Chano, virtuoso y camaleónico, no le gusta demasiado etiquetar; para él, todo es música en su sentido más amplio: expresión de culturas, raíces, personalidades y creatividades. Y esa es también la apuesta del dúo italiano.

En cuatro décadas de fecunda carrera, Chano Domínguez ha dotado de acertados tintes jazzísticos a piezas pertenecientes al patrimonio musical español y latino, con sobrada elegancia y fluidez. Su participación en la película y disco Calle 54 (2000), de Fernando Trueba -Grammy al Mejor Álbum de Jazz Latino 2001- le supuso el lanzamiento internacional, y desde entonces, ha colaborado con artistas españoles como Paco de Lucía, Enrique Morente, Ana Belén, Jorge Pardo y la propia Martirio, mientras que, entre sus socios allende fronteras figuran músicos de la talla de Jack Dejonette, Winton Marsalis, Herbie Hancock, George Maraz, Jeff Ballard, Gonzalo Rubalcaba o Joe Lovano.

Muchos de los innumerables discos en que ha participado han sido premiados, y algunos, nominados a los Grammy, como Piano ibérico (2011), Flamenco sketches (2011) y Bendito (2016). El eclecticismo define su trayectoria.

Por su parte, Musica Nuda es uno de los grupos de jazz más prestigiosos de Italia. El dúo, formado por la vocalista Petra Magoni -ha colaborado con Stefano Bollani o Lucio Battisti- y el contrabajista Ferruccio Spinetti -que ha acompañado a grandes como Mal Waldron, Arto Lindsay y Paolo Fresu-, adapta al jazz temas del rock, pop o clásicos, y será la primera vez que actúen junto a Chano. Se trata, por tanto, de un concierto histórico que cuenta con la colaboración del Istituto Italiano di Cultura.

La propuesta de Musica Nuda es una rara combinación entre lo clásico, el pop y el jazz, de una elocuente mujer y un aventajado contrabajista/compositor que experimentan y expresan el nudismo musical. Con diez álbumes (tres en directo), Musica Nuda se presentan con una textura fresca y agradable, donde siempre hay humor, magnetismo y alegría contagiosa. Sin duda será una noche mágica en el festival.

Llega el blues

Y, en cuanto al fin de fiesta (pero solo en lo que respecta a este viernes), han pasado ocho años desde que Joe Louis Walker visitara por última vez el Jazz San Javier. Cantante, compositor y espectacular guitarrista de blues eléctrico, profundamente lírico y expresivo, NPR Music le describió como «un legendario icono del blues moderno». Miembro del Salón de la Fama de Blues y cuatro veces ganador del Premio Blues Music, celebra una carrera que excede el medio siglo.

El músico de San Francisco debutó con el deslumbrante álbum Cold is the night (1986), y su producción posterior solo sirvió para establecerle en la escena como uno de los principales bluesmen. A los 14 años ya empuñaba la guitarra y dos más tarde era ampliamente conocido en el área de la Bahía, tocando blues con alguna incursión ocasional en el rock psicodélico. Durante un tiempo compartió habitación con Mike Bloomfield, quien le presentó a Jimi Hendrix y Grateful Dead. En 1975 se enroló en un grupo de gospel, Spiritual Corinthians. En los noventa fusionaba gospel, jazz, soul, funk y rock-blues, y grabó varios discos para Polydor donde colaboraron artistas de primer nivel (Branford Marsalis, James Cotton, Tower of Power, Bonnie Raitt, Buddy Guy, Taj Mahal, Ike Turner o Clarence ‘Gatemouth’ Brown). Su álbum Everybody wants a piece fue muy celebrado por la crítica especializada y el público. Para los siguientes (Black & Blue, Wade in the water)contó con la colaboración de los guitarristas Paul Nelson y Johnny Winter.

Con su vozarrón de shouter y su guitarra impredecible, en San Javier presentará su álbum más reciente, Weight of the World (2023), donde además toca la armónica y el slide, y, como es habitual, mezcla diversos estilos: blues, soul, góspel, funk, jazz y rock and roll... A él se suman Scott Milici a los teclados, Geoff Murfitt al bajo y John Medeiros Jr. a la batería; una banda de lujo para un auténtico killer del blues tradicional y contemporáneo. Que Walker vuelva al Parque Almansa es una gran noticia.