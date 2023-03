Si rebuscan un poco (muy poco) por internet pueden encontrar imágenes de un niño al que apodaban Duki rapeando rodeado de chavales en alguna plaza de Buenos Aires. Era mediados de la década pasada y ese joven no tenía ni uno de los múltiples tatuajes que ahora luce, por ejemplo, en su rostro. De ahí viene, esos son los orígenes de un chaval que años después se convirtió en referente de aquellos que le escuchaban a pocos centímetros de distancia en las batallas de 'freestyle' en las que se curtió. El doctorado en la academia callejera del verso lo recogió en 2016, cuando ganó el mítico torneo de rimas llamado El Quinto Escalón (con YSY A como organizador).

Y de ser referente en esas plazas pasó a serlo en su país y, más tarde, en el mundo. Duki (Mauro Ezequiel Lombardo, 26 años) llega este fin de semana a Barcelona con un doble 'sold out' (viernes 3 y sábado 4) en el Palau Sant Jordi siendo el artista más grande de Argentina. Pero eso sería sintetizar mucho su figura. En esas plazas en las que se curtió Duki se generó de manera espontánea un movimiento que ha acompañado hasta hoy a unos jóvenes argentinos que por aquel entonces se encontraban sin referentes en la música. "Venían de decir cosas en las plazas, de transmitir una forma de vivir y sentir en la que toda una generación se identificó", exponía a este diario meses atrás Fede Lauría, fundador de Lauria Entertaintment y persona que ha acompañado al rapero desde sus inicios a través de su sello Dale Play.

El "movimiento"

Duki (23 millones de oyentes en Spotify con sus canciones entre el trap, el rap y el reggaeton) se erigió en la figura más deslumbrante de un "movimiento" -término acuñado por los propios protagonistas- urbano que no para de crecer: Nicki Nicole, Khea, Cazzu... O el propio Bizarrap, en el papel de productor. La ola artística que nació en el 'freestyle' se agigantó a base de camaradería, algo que tenía claro el líder de todos ellos.

Contaba Lauría qué le dijo Duki en su primer encuentro de trabajo: "Cuando lo conocí me enamoré. En una primera reunión le pregunté qué quería y me dijo: ‘Ganar un Grammy y que todos mis amigos que van a empezar a hacer música crezcan conmigo’", explica. Y Duki tiró del carro, pues tenía claro que solo no podía generar el movimiento ya que tenían competidores tan duros como los puertorriqueños o los colombianos. Así, dándose la mano unos a otros, colaborando y tejiendo complicidades hicieron cada vez más grande el público de este tipo de música en su país.

El momento cumbre de Duki y del movimiento urbano argentino sucedió el pasado otoño: el rapero llenó cuatro días el estadio del equipo Vélez Sarfield. En total, 180.000 espectadores. Y eso con un público eminentemente juvenil, que siempre es más difícil de movilizar por motivos, principalmente, económicos. No es raro pues que tras la victoria en el Mundial de Qatar de la selección argentina se sintiese con la fuerza y la legitimidad para hacer una canción ('3 estrellas en el conjunto'), a dúo con Bizarrap, para celebrar el título. Su viaje ha sido del 'underground' que podrían representar esas plazas 'batalleras' hasta ser reclamado para acudir al 'mainstream' pastoso de 'El hormiguero', única entrevista que ha concedido en su actual visita española.

El doble Wizink y el doble Sant Jordi (17.000 entradas por día) se entiende porque España es terreno fértil para él y sus compañeros (este verano muchísimos artistas argentinos actuaban en festivales de por aquí). Duki nunca ha escondido su gran admiración al movimiento urbano español -la ola provocada por el trap español se inició años que en el país suramericano- y cómo le ha influenciado en su carrera. Y a lo largo de los años ha ido uniendo fuerzas con muchos de los protagonistas de la escena: desde Yung Beef, Sticky M.A., el productor Steve Lean y, recientemente, Quevedo y Dano. Con este último, por ejemplo, ha colaborado en su reciente álbum, 'El hombre hace planes, Dios se ríe'.